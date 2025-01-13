吸引粉絲衝藏壽司了2大亮點，藏壽司新周邊、藏壽司新甜點！這次藏壽司推出全新「蠟筆小新馬克杯、蠟筆小新購物袋」滿額贈，此外還有粉絲必吃3款藏壽司新甜點，其中更有一款是高雄才吃得到的隱藏版甜點，藏壽司鐵粉這次約衝。



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▲▼藏壽司蠟筆小新滿額贈 藏壽司新甜點 /藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理



藏壽司蠟筆小新滿額贈

藏壽司這次推出「蠟筆小新」新周邊滿額贈，分成兩波推出。自1月19日起消費滿1,200元，完成指定任務即可領取限量「蠟筆小新購物袋」雙面圖案超可愛。此外在2月3日起，則推出超萌「蠟筆小新疊疊馬克杯」雙面設計、2款造型，把蠟筆小新、小白、肥嘟嘟左衛門、鱷魚山先生通通帶回家。▲▼藏壽司蠟筆小新滿額贈 蠟筆小新購物袋 蠟筆小新疊疊馬克杯 /藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理此外，1月14日起，藏壽司推出多款冬季新菜滿足粉絲，其中更包含3款全新甜點，推薦「愛戀草莓巧克力聖代」以北海道牛奶霜淇淋、搭配巧克力醬，還吃得到糖蜜草莓，秋冬限定必吃。另一款「紅豆奶油法式金磚」更是豆乳甜甜圈的升級版，法式吐司搭配紅豆泥、北海道牛奶霜淇淋，神還原名古屋小倉紅豆吐司吃法。▲▼藏壽司新甜點 愛戀草莓巧克力聖代 紅豆奶油法式金磚 /藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理藏壽司在「高雄時代大道店全球旗艦店」更推出1月限定新菜單，除了華麗的壽司、海苔捲之外，更有一款新甜點「蕨餅金時最中霜淇淋」以香濃北海道牛奶霜淇淋搭配酥脆最中餅、香甜紅豆泥、軟Q蕨餅與綜合果仁，打造最夢幻藏壽司甜點，鐵粉們只在高雄吃得到。▲▼藏壽司蕨餅金時最中霜淇淋 高雄時代大道店全球旗艦店限定 /藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

第一波

活動時間：2025/1/19起，送完為止

活動方式：活動期間至藏壽司全台分店當日折扣後單筆消費滿 1,200 元、按讚藏壽司官方FB帳號、加入LINE好友，並綁定會員。

活動贈品：蠟筆小新限量購物袋 共1款



第二波

活動時間：2025/2/3起，送完為止

活動方式：活動期間至藏壽司全台分店當日折扣後單筆消費滿 1,200 元、按讚藏壽司官方IG帳號、加入LINE好友，並綁定會員。

活動贈品：蠟筆小新限量疊疊馬克杯 共2款（贈送時不挑款）



藏壽司新甜點推薦

開賣日期：2025/01/14起

品項及價格：

愛戀草莓巧克力聖代：90元

紅豆奶油法式金磚：90元

蕨餅金時最中霜淇淋：90元（高雄時代大道店全球旗艦店限定）