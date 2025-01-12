三麗鷗鐵粉要買爆！這次三麗鷗3大明星「大耳狗、酷洛米、美樂蒂」與環保杯品牌Oolab良杯製所，攜手推出全新「小緞帶」系列吸管杯，以大甜美優雅的芭蕾風格設計，讓粉絲們隨時隨地耍可愛。除了吸管杯之外，更同步推出絨毛隨行杯提袋、吸管收納套等配件，都融入蝴蝶結元素，三麗鷗鐵粉通通要入手。



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▲▼Oolab三麗鷗吸管杯系列 大耳狗、酷洛米、美樂蒂環保杯 / Oolab提供、WalkerLand窩客島整理



Oolab三麗鷗吸管杯系列販售資訊

Oolab 良杯製所這次結合三麗鷗「大耳狗、酷洛米、美樂蒂」，以及超夯的Balletcore 芭蕾舞風潮，推出全新「小緞帶」系列吸管杯，融入大耳狗、酷洛米、美樂蒂這三大三麗鷗人氣角色，配上芭蕾元素和標誌性蝴蝶結設計，甜美又優雅。這款吸管杯使用304不鏽鋼雙層真空設計，搭配內膽陶瓷易潔層，不只可愛更實用。▲▼Oolab三麗鷗大耳狗、酷洛米、美樂蒂蝴蝶結環保杯 / Oolab提供、WalkerLand窩客島整理此外，為了呼應環保需求，Oolab 與三麗鷗合作推出的吸管杯系列，還搭配「絨毛隨行杯提袋」以及「吸管收納套」，讓細節中充滿蝴蝶結元素的小巧思。在提袋上的刺繡蝴蝶結和吸管套的角色設計，甜美滿分。整套配件不僅能與吸管杯完美搭配，成為三麗鷗粉絲必備的實用可愛隨身小物。▲▼Oolab三麗鷗大耳狗、酷洛米、美樂蒂環保杯提袋周邊 / Oolab提供、WalkerLand窩客島整理

販售通路：Oolab官方網站、實體門市

活動網址：https://walkr.tw/NmlE5teG

品項及價格：

小緞帶系列陶瓷易潔層吸管杯710ML（大耳狗限定款/酷洛米限定款 /美樂蒂限定款 ）

售價：929元/款

小緞帶系列絨毛隨行杯提袋（大耳狗/酷洛米/美樂蒂）

售價：349元/款

小緞帶系列吸管收納套組（大耳狗/酷洛米/美樂蒂）

售價：299元/款