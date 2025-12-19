星巴克冰淇淋紅茶開賣！星巴克8款冰淇淋飲料、甜點，只有6間門市有。

星巴克冰淇淋紅茶新品吸睛上市！6間星巴克限定開賣，加碼鹿港門市重新開幕推滿額贈禮，咖啡控、甜點控快衝。

星巴克冰淇淋紅茶只有6間門市有賣！星巴克鹿港門市以全新空間重新亮相，結合鹿港深厚人文與現代咖啡氛圍，引起不少在地與旅人關注。這次重新開幕不只座席變得更寬敞舒適，也加碼推出冰淇淋系列飲品與甜點，像冰淇淋紅茶馥洛特就很吸睛。整體設計融入鹿港老街意象，讓喝咖啡也能感受在地文化氣息，同時推出單筆消費滿額贈活動，讓粉絲能帶走限定周邊小物。想在旅行途中喝杯咖啡、順便收藏新門市紀念品，不妨趁重新開幕期間走一趟。



▲星巴克冰淇淋系列只時代寓所、林口文化三、新竹北大、鹿港、星巴克康橋、苓雅光華販售。

▲星巴克冰淇淋紅茶「經典紅茶馥洛特」全台只有6間門市有。





鹿港星巴克回來了！鹿港知名錫工藝大師打造全新空間

門市空間以咖啡吧檯為視覺焦點，挑高天花延伸更具開闊感。外觀以漸層綠色搭配夜間水紋燈光，彷彿融入自然與古城意象，成為鹿港散步喝咖啡的全新據點。為彰顯地方文化，星巴克邀請鹿港知名錫工藝大師陳萬能以傳統技法結合現代美學，呈現錫工藝細膩質感，使空間更具職人溫度。顧客走進門市，不只能享受咖啡香，更像置身文化展間，在紅磚老街與日常啜飲之間找到放鬆節奏，讓每一次造訪都成為旅途中難忘的咖啡記憶。



▲星巴克鹿港門市邀請鹿港知名錫工藝大師陳萬能以傳統技法結合現代美學。





星巴克冰淇淋系列登場！首推冰淇淋紅茶

這次星巴克鹿港門市回歸，加碼推出冰淇淋系列飲品和甜點，僅在六間限定門市販售，包括時代寓所、林口文化三、新竹北大、鹿港、星巴克康橋與苓雅光華，共同推出季節限定的冰淇淋飲品和甜點。飲品有經典紅茶馥洛特，加入冰淇淋後茶香更滑順；經典美式馥洛特讓苦韻與甜香交織；麥芽雪冷萃多了麥芽甜香，喝起來像大人系甜點；經典阿法奇朵以熱濃縮遇上冰淇淋，呈現奶香與咖啡香的衝撞。甜點則有奶油、檸檬與可可瑪德蓮佐冰淇淋，外酥內柔與香草冰淇淋搭配剛剛好，另有法式岩漿巧克力蛋糕佐冰淇淋適合巧克力控。



▲星巴克冰淇淋咖啡飲品有「經典美式馥洛特、麥芽雪冷萃」。





星巴克鹿港門市

地址：50544彰化縣鹿港鎮中正路512號

營業時間：週日~ 週四 07:00-21:30、週五~週六 07:00~22:00





星巴克鹿港門市冰淇淋新品

販售門市：時代寓所、林口文化三、新竹北大、鹿港、星巴克康橋、苓雅光華

品項：

經典紅茶馥洛特 $220

經典美式馥洛特 $220

麥芽雪冷萃 $290

經典阿法奇朵 $220

經典奶油瑪德蓮佐冰淇淋 $135

檸檬瑪德蓮佐冰淇淋 $135

可可瑪德蓮佐冰淇淋 $135

法式岩漿巧克力蛋糕佐冰淇淋 $195





星巴克鹿港門市 滿額贈

活動時間：12月20日至2026年1月1日止

活動內容：當日單筆滿800元贈灰色旅行收納包；當日單筆滿1800元贈水果叉一組。

注意事項：

1、12月24日當天不適用。

2、限鹿港門市使用。

3、贈品數量有限贈完為止。





飲料控最新飲料也要跟上！

