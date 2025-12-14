南港文青台灣茶館！薈福村茶人氣茶咖啡 東方美人布丁，南港下午茶最Chill推薦。

南港下午茶最新推薦！薈福村茶從高雄北漂，打造獨特的台灣茶館。必點茶咖啡、東方美人布丁和茶飯盒，在南港享受最Chill的品茶時光。

南港必喝文青台灣茶館！「薈福村茶」主打台灣茶，結合溫馨喫茶空間的台灣茶館，老闆們從高雄鹽埕北漂至台北南港，落腳在充滿文青氛圍的「台北流行音樂中心」產業區。它不僅提供純粹的台灣茶，創新推出了招牌茶咖啡與茶酒特調，搭配多樣化的茶系甜點與餐食，如東方美人布丁、還有吃得到茶香的茶飯盒、茶泡飯，讓粉絲們享受南港最

▲薈福村茶以獨特的茶咖啡、茶餐食，成為南港下午茶的文青茶館首選。（攝影：張人尹）



▲南港文創區新亮點，薈福村茶提供豐富的台灣茶品、茶酒與餐點。（攝影：張人尹）

薈福村茶 南港文青喫茶店空間

薈福村茶的品牌理念源自於對台灣茶的熱愛與創新，3年前從高雄鹽埕北上，在台北南港的藝文潮流地標「台北流行音樂中心」，打造一間極具個性的台灣茶館。店內環境巧妙地融合了多種風格，包含溫馨的日系喫茶店氛圍，運用古物佈置與柔和燈光，提供舒適的品茶與休憩空間，一旁是俐落工業風設計的工作區域，兩種風格雖不同卻和諧共存，營造出時髦又懷舊的南港文青場域。

▲薈福村茶店內設計融合日系喫茶店的溫馨與工業風的俐落，時髦又懷舊。（攝影：張人尹）





薈福村茶 必試茶咖啡純茶

薈福村茶的飲品菜單選擇豐富，涵蓋了純茶、鍋煮奶茶、茶酒特調以及其獨創的茶咖啡系列。在純茶方面，首推「海鹽礦韻港口茶」，它保留了金萱茶獨特的清香，同時透過淡雅的海鹽韻味增添了豐富層次。奶茶控則不能錯過鍋煮奶茶系列，其中人氣冠軍是帶有迷人蜜果香氣的「東方美人鮮奶茶」。特別的是「茶咖啡」系列，這是老闆們以咖啡的風味為靈感，在厚實的咖啡中巧妙地加入台灣茶，讓咖啡的厚度與台灣茶的柔和韻味取得完美平衡，成就獨一無二的風味。



▲必點東方美人鮮奶茶與海鹽礦韻港口茶，品味薈福村茶的純茶與鍋煮奶茶。（攝影：張人尹）

東方美人布丁 茶香甜點推薦

來到薈福村茶，甜點系列是粉絲們必吃。招牌甜點之一是「包種巴斯克夾心蛋糕」，它使用文山包種茶的原葉，現磨成茶粉後打造成濃郁茶香的巴斯克蛋糕體。特別的是，它被製作成達克瓦茲的造型，兩塊蛋糕之間夾入了酸甜的甜莓顆粒與輕盈的鮮奶油，創造出多層次的口感。另一款必吃甜點則是「含扣東方美人布丁」，彈嫩的布丁口感中散發著蜜韻的東方美人茶香，與底層的焦糖香氣互相襯托，達到甜而不膩又能品嚐到細緻茶韻的絕佳平衡。

▲薈福村茶必吃甜點東方美人布丁，Q彈口感中茶香與焦糖香氣互相襯托。（攝影：張人尹）

▲包種巴斯克夾心蛋糕是薈福村茶以現磨茶粉製成的招牌，口感層次豐富。（攝影：張人尹）

茶飯盒餐食 鐵盒茶包帶著走

薈福村茶不只提供飲品與甜點，更有多樣化的正餐餐食選擇，滿足不同時段的用餐需求。其中包含「茶泡飯套餐」，顧客可以選擇5種以不同茶底製成的茶高湯來搭配；此外還有以茶湯煮成的「茶飯盒」以及風味獨特的「茶麵食」，讓來訪的食客在南港也能享受茶入菜的創新體驗。此外，薈福村茶也推出了精美的鐵盒茶包系列，方便粉絲隨時隨地享受。包含東方美人茶咖啡、包種輕焙茶咖啡，還有加熱水就能喝到鍋煮奶茶的「鍋煮奶茶鐵盒」系列，奶茶控必入手。

▲薈福村茶提供茶泡飯套餐、茶飯盒等餐食，滿足正餐或南港下午茶需求。（攝影：張人尹）

▲薈福村茶販售鐵盒茶包，包含茶咖啡、鍋煮奶茶，方便粉絲將美味帶著走。（攝影：張人尹）









薈福村茶 店家資訊

地址：臺北市南港區忠孝東路七段99號之E108（台北流行音樂中心 產業區 忠孝東路側）

電話：0958-086-318





薈福村茶推薦餐點

飲品：海鹽礦韻港口茶、茶咖啡、鍋煮奶茶-東方美人鮮奶茶

甜點：包種巴斯克夾心蛋糕、含扣東方美人布丁

鐵盒茶包：東方美人茶咖啡、包種輕焙茶咖啡、 鍋煮奶茶鐵盒-東方美人、鍋煮奶茶鐵盒-紅烏龍。







▲北漂落腳南港的薈福村茶，在文青場域中打造出舒適宜人的品茶環境。（攝影：張人尹）



▲薈福村茶的獨創茶咖啡，將咖啡的厚實與台灣茶的柔和完美融合。（攝影：張人尹）



▲薈福村茶同時提供外帶，方便粉絲將美味帶著走。（攝影：張人尹）



▲薈福村茶除了將台灣茶加入咖啡，也推出茶酒特調。（攝影：張人尹）

