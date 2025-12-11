宜蘭景觀餐廳！山里蒔花光屋摩洛哥異國風早午餐＆下午茶，菜單價位、地中海料理。

想體驗不一樣的宜蘭餐廳嗎？座落員山鄉的「山里蒔花-光屋」帶你走進摩洛哥「紅城」的異國風情，光屋餐廳是山里蒔花裏附設的餐廳，現在開始對外營業，成為了早午餐及下午茶的優質選擇。帶來精緻的地中海與摩洛哥風味餐點。美味餐點加上週遭的優質環境，真的讓用餐變成為了一種享受。這裏附近也有很多景點，像是羌仔埤、金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡，內城社區鐵牛車~很有特色也可以順道一遊
- 名稱：光屋 ( 山里蒔花-光屋)
- 地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號
- 營業時間：
早午餐｜10:00-14:00 (最後點餐時間為13:30）
下午茶｜14:00-18:00 (最後點餐時間為16:30）
- 電話：03 922 6166
- 餐廳需線上預約：透過Linehttps://lin.ee/Kz9Z45n服務
光屋｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「山里蒔花」即可到達，或址址 : 宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號
停車場：有附設停車場，有電動車充電樁但位置不多，會有服務人員引導
山里蒔花-光屋｜菜單價位
用餐時間2 小時
地中海共享早餐盤｜$1,380（2人）
內容：
優格×2、沙拉碗、水果碗、麵包籃、薑黃麥飯
淋醬：橄欖油醬／手煮果醬／蜂蜜
抹醬：Tahini 芝麻茄醬／紅椒鷹嘴豆泥／威士忌巧克力肝醬
塔吉：香草奶油／香料堅果／醃紫甘藍
主食選 1：
黃檸檬嫩雞／椰棗豬肉捲／野蔬番茄燉牛肉
燉蛋選 1：
番茄肉醬／青醬菠菜櫛瓜
飲品選 2：
薄荷茶／美式／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶
迷你早餐盤｜$690（1人）
內容：
優格、前菜、沙拉、塔吉（香料堅果、酸紫甘藍、橙花椰棗泥）
主餐選 1：
黃檸檬雞腿／椰棗豬肉捲／野蔬番茄牛肉
番茄肉醬燉蛋／青醬菠菜燉蛋
主食選 1：
佛卡夏／薑黃藜麥飯
飲品選 1：
薄荷茶／美式／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶
摩洛哥下午茶盤｜$690／1人
甜點 Sweets（每款 2 份）
百里香花生餡椰棗
海鹽堅果可可岩
玫瑰荔枝琥珀糖
蜜漬洛神花
迷迭香海鹽起司餅乾
威士忌蜂蜜可麗露
百香果橙花起司蛋糕
萊姆卡士達椰子蛋糕捲
綠葡萄開心果塔
檸檬香茅橙柚奶酪
鹹點 Savories（每款 1 份）
蒜味蝦 × 芝麻茄醬開放式麵包
炭烤蔬菜 × 鷹嘴豆泥開放式麵包
飲品 Drinks（任選 2）
摩洛哥薄荷茶（熱/冰）／美式咖啡（熱/冰）
柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶（熱/冰）
迷你午茶盤｜$1,380／2人
甜點（每款 1 份）
與摩洛哥下午茶盤相同 10 種甜點，各一份。
鹹點（任選 1）
蒜味蝦 × 芝麻茄醬開放式麵包
炭烤蔬菜 × 鷹嘴豆泥開放式麵包
飲品（任選 1）
薄荷茶／美式／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶
想再吃？可加點開放式麵包
蒜味蝦 × 芝麻茄醬開放式麵包｜$240
炭烤蔬菜 × 鷹嘴豆泥開放式麵包｜$200
山里蒔花｜空間環境
「山里蒔花-光屋」位於員山內城社區，這裏遠離塵囂、相當幽靜!!!
附近有個羌仔埤，算是玩水的秘境吧!! 附近最醒目建築的算是臺北榮民總醫院員山分院
磚紅色沙岩外牆展現了摩洛哥《紅城》風情，特別是與周邊青山綠水相對映，更顯這裏的與眾不同
民宿裏的環境也很別致
這也是民宿區
山里蒔花｜房型價格
|房型
|床型
|亮點設備
|兒童政策
|價格
|花園小屋
|1 雙人床
|浴缸、戶外家具、遮光窗簾、智慧電視
|0–4 歲 1 位免費
|NT$ 5,621
|雙人房－附陽台
|1 雙人床
|按摩浴缸、陽台、舒眠用品
|不含兒童
|NT$ 7,429
|山景套房
|1 大床
|浴缸、智慧電視、禁菸、有外送
|0–4 歲 1 位免費
|NT$ 8,740
|山景豪華房 King
|1 大床
|浴缸、智慧電視、有外送
|0–4 歲 1 位免費
|NT$ 8,740
|豪華房 King－有浴缸
|1 大床
|浴缸、衣櫥、智慧電視、有外送
|0–4 歲 1 位免費
|NT$ 8,740
|山景雙人房
|1 大床
|按摩浴缸、陽台、戶外家具
|不含兒童
|NT$ 11,238
?查山里蒔花房價⇒
⚠️ 房價及優惠隨時變動，下單前請再次確認最新資訊。
山里蒔花-光屋｜空間環境
這裏就是「山里蒔花-光屋」，因為主要還是以民宿經營為主，這裏只有當早午餐及下午茶的時段來營業用
一進內室內便可感受充滿異國情調的摩洛哥氛圍與獨特裝飾，雖然沒有進入民宿內，但感覺應該和裏面的設計一致
會取名光屋，想必是和這裏玻璃屋頂有關吧，光線隨著時間移轉，餐廳的景致也會產生明暗變化
這裏一景一物都值得細細品味!!
餐廳的風格真的不多見
這裏的燈飾倒是滿有看頭的，我們一坐進來便被這些精緻小物吸引，開始品頭論足起來，真的很有話題性
只能這裏承襲了黑宅、蒔花的設計風情，真的讓人流連忘返啊
山里蒔花-光屋｜菜色心得評價
地中海共享早餐盤（２人）
這次我們享用了早午餐，內容充滿異國風情，從北非香料到南歐香草，內容超豐富，兩個人吃剛剛好！
✔ 內含：
優格 2 份
沙拉碗、水果碗、麵包籃、薑黃麥飯 各 1
✔ 三種淋醬：
油醋橄欖醬／自家手煮果醬／在地蜂蜜
✔ 三款抹醬：
Tahini 芝麻茄醬／紅椒鷹嘴豆泥／威士忌巧克力肝醬
✔ 三種塔吉小碟：
香草奶油／香料堅果／醃紫甘藍
✔ 肉盤任選 1：
黃檸檬香草嫩雞
椰棗梅花豬肉捲
野蔬番茄燉牛肉
✔ 燉蛋任選 1：
番茄肉醬香料燉蛋（Shakshuka）
青醬菠菜櫛瓜燉蛋
✔ 飲品任選 2：
摩洛哥薄荷茶（熱/冰）／美式咖啡（熱/冰）／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶（熱/冰）
摩洛哥薄荷茶（冰），這個的確是摩洛哥的國民飲品，不過，這裏還用了新鮮的薄荷，算是滿加分的哦
只可惜小杯了點XD
摩洛哥薄荷茶（熱）
美式咖啡（冰）
友人點的摩洛哥薄荷茶（熱＋奶），茶壺也很精緻
沙拉碗可以搭配油醋橄欖醬。這碗沙拉也不是一般的早午餐出現的簡單生菜組合，還滿不錯的
麵包籃
可以佐Tahini 芝麻茄醬、紅椒鷹嘴豆泥、威士忌巧克力肝醬
或以抹上香草奶油，加上香料堅果、醃紫甘藍
麵包真的很帶勁，口感很Q，愈嚼愈香，特別是桌上的烘蛋、佐料都可以沾著來吃哦
燉蛋選 1：青醬菠菜櫛瓜燉蛋
櫛瓜的清甜與菠菜的鮮嫩，搭配烘蛋的滑順奶香，形成層次豐富的異國風味，真的很不錯吃!!
而且記得趁熱吃，這樣的口感更鮮嫩，不然鐵鍋的餘溫會續熱，烘蛋的口感也會變的不一樣
肉盤選 1：黃檸檬香草嫩雞
肉盤任選 1：野蔬番茄燉牛肉
肉盤選 1：椰棗梅花豬肉捲
我們選了這個看似就很有異國風情的椰棗梅花豬肉捲
口味鹹中帶甜，椰棗的蜜糖般果甜滲入梅花豬肉，整體口味鮮嫩多汁，清爽不膩，其實醬汁沾麵包也很好吃
薑黃麥飯
這應該是薑黃藜麥飯吧，整體口味溫和芳香，帶點藜麥的口感，帶來健康清爽的異國風味
如果覺得不夠味，椰棗梅花豬肉捲的醬汁也很適合加進來吃
水果碗～可以搭配自家手煮果醬（今天是草莓醬）、在地蜂蜜
總之，這盤早午餐裏的餐點真的都滿用心的，雖然價位略高，但整體的內容非常不錯，加上四周的環境，倒真的加了不少分
