宜蘭景觀餐廳！山里蒔花光屋摩洛哥異國風早午餐＆下午茶，菜單價位、地中海料理。

tiger Walker 玩樂季
2025-12-11 12:20文字：紫色微笑 

紫色微笑

想體驗不一樣的宜蘭餐廳嗎？座落員山鄉的山里蒔花-光屋帶你走進摩洛哥「紅城」的異國風情，光屋餐廳是山里蒔花裏附設的餐廳，現在開始對外營業，成為了早午餐及下午茶的優質選擇。帶來精緻的地中海與摩洛哥風味餐點。美味餐點加上週遭的優質環境，真的讓用餐變成為了一種享受。這裏附近也有很多景點，像是羌仔埤金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡內城社區鐵牛車~很有特色也可以順道一遊

  • 名稱：光屋 ( 山里蒔花-光屋)
  • 地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號
  • 營業時間：
    早午餐｜10:00-14:00 (最後點餐時間為13:30）
    下午茶｜14:00-18:00 (最後點餐時間為16:30）
  • 電話：03 922 6166
  • 餐廳需線上預約：透過Linehttps://lin.ee/Kz9Z45n服務

光屋｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「山里蒔花」即可到達，或址址 : 宜蘭縣員山鄉榮光路352巷33號

停車場：有附設停車場，有電動車充電樁但位置不多，會有服務人員引導

山里蒔花-光屋｜菜單價位

用餐時間2 小時

地中海共享早餐盤｜$1,380（2人）

內容：

  • 優格×2、沙拉碗、水果碗、麵包籃、薑黃麥飯

  • 淋醬：橄欖油醬／手煮果醬／蜂蜜

  • 抹醬：Tahini 芝麻茄醬／紅椒鷹嘴豆泥／威士忌巧克力肝醬

  • 塔吉：香草奶油／香料堅果／醃紫甘藍

主食選 1：
黃檸檬嫩雞／椰棗豬肉捲／野蔬番茄燉牛肉

燉蛋選 1：
番茄肉醬／青醬菠菜櫛瓜

飲品選 2：
薄荷茶／美式／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶

迷你早餐盤｜$690（1人）

內容：
優格、前菜、沙拉、塔吉（香料堅果、酸紫甘藍、橙花椰棗泥）

主餐選 1：
黃檸檬雞腿／椰棗豬肉捲／野蔬番茄牛肉
番茄肉醬燉蛋／青醬菠菜燉蛋

主食選 1：
佛卡夏／薑黃藜麥飯

飲品選 1：
薄荷茶／美式／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶

 

摩洛哥下午茶盤｜$690／1人

甜點 Sweets（每款 2 份）

  • 百里香花生餡椰棗

  • 海鹽堅果可可岩

  • 玫瑰荔枝琥珀糖

  • 蜜漬洛神花

  • 迷迭香海鹽起司餅乾

  • 威士忌蜂蜜可麗露

  • 百香果橙花起司蛋糕

  • 萊姆卡士達椰子蛋糕捲

  • 綠葡萄開心果塔

  • 檸檬香茅橙柚奶酪

鹹點 Savories（每款 1 份）

  • 蒜味蝦 × 芝麻茄醬開放式麵包

  • 炭烤蔬菜 × 鷹嘴豆泥開放式麵包

飲品 Drinks（任選 2）

摩洛哥薄荷茶（熱/冰）／美式咖啡（熱/冰）
柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶（熱/冰）

迷你午茶盤｜$1,380／2人

甜點（每款 1 份）

與摩洛哥下午茶盤相同 10 種甜點，各一份。

鹹點（任選 1）

  • 蒜味蝦 × 芝麻茄醬開放式麵包

  • 炭烤蔬菜 × 鷹嘴豆泥開放式麵包

飲品（任選 1）

薄荷茶／美式／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶

想再吃？可加點開放式麵包

  • 蒜味蝦 × 芝麻茄醬開放式麵包｜$240

  • 炭烤蔬菜 × 鷹嘴豆泥開放式麵包｜$200

山里蒔花｜空間環境

山里蒔花-光屋位於員山內城社區，這裏遠離塵囂、相當幽靜!!!

附近有個羌仔埤，算是玩水的秘境吧!! 附近最醒目建築的算是臺北榮民總醫院員山分院

磚紅色沙岩外牆展現了摩洛哥《紅城》風情，特別是與周邊青山綠水相對映，更顯這裏的與眾不同

民宿裏的環境也很別致

這也是民宿區

山里蒔花｜房型價格

房型床型亮點設備兒童政策價格
花園小屋 1 雙人床浴缸、戶外家具、遮光窗簾、智慧電視0–4 歲 1 位免費NT$ 5,621
雙人房－附陽台1 雙人床按摩浴缸、陽台、舒眠用品不含兒童NT$ 7,429
山景套房1 大床浴缸、智慧電視、禁菸、有外送0–4 歲 1 位免費NT$ 8,740
山景豪華房 King1 大床浴缸、智慧電視、有外送0–4 歲 1 位免費NT$ 8,740
豪華房 King－有浴缸1 大床浴缸、衣櫥、智慧電視、有外送0–4 歲 1 位免費NT$ 8,740
山景雙人房1 大床按摩浴缸、陽台、戶外家具不含兒童NT$ 11,238

?查山里蒔花房價⇒

⚠️ 房價及優惠隨時變動，下單前請再次確認最新資訊。

山里蒔花-光屋｜空間環境

這裏就是山里蒔花-光屋，因為主要還是以民宿經營為主，這裏只有當早午餐及下午茶的時段來營業用

一進內室內便可感受充滿異國情調的摩洛哥氛圍與獨特裝飾，雖然沒有進入民宿內，但感覺應該和裏面的設計一致

會取名光屋，想必是和這裏玻璃屋頂有關吧，光線隨著時間移轉，餐廳的景致也會產生明暗變化

這裏一景一物都值得細細品味!!

餐廳的風格真的不多見

這裏的燈飾倒是滿有看頭的，我們一坐進來便被這些精緻小物吸引，開始品頭論足起來，真的很有話題性

只能這裏承襲了黑宅、蒔花的設計風情，真的讓人流連忘返啊

山里蒔花-光屋｜菜色心得評價

地中海共享早餐盤（２人）

這次我們享用了早午餐，內容充滿異國風情，從北非香料到南歐香草，內容超豐富，兩個人吃剛剛好！

✔ 內含：

  • 優格 2 份

  • 沙拉碗、水果碗、麵包籃、薑黃麥飯 各 1

✔ 三種淋醬：
油醋橄欖醬／自家手煮果醬／在地蜂蜜

✔ 三款抹醬：
Tahini 芝麻茄醬／紅椒鷹嘴豆泥／威士忌巧克力肝醬

✔ 三種塔吉小碟：
香草奶油／香料堅果／醃紫甘藍

✔ 肉盤任選 1：

  • 黃檸檬香草嫩雞

  • 椰棗梅花豬肉捲

  • 野蔬番茄燉牛肉

✔ 燉蛋任選 1：

  • 番茄肉醬香料燉蛋（Shakshuka）

  • 青醬菠菜櫛瓜燉蛋

✔ 飲品任選 2：
摩洛哥薄荷茶（熱/冰）／美式咖啡（熱/冰）／柳橙汁／檸檬氣泡水／牛奶（熱/冰）

摩洛哥薄荷茶（冰），這個的確是摩洛哥的國民飲品，不過，這裏還用了新鮮的薄荷，算是滿加分的哦
只可惜小杯了點XD

摩洛哥薄荷茶（熱）

美式咖啡（冰）

友人點的摩洛哥薄荷茶（熱＋奶），茶壺也很精緻

沙拉碗可以搭配油醋橄欖醬。這碗沙拉也不是一般的早午餐出現的簡單生菜組合，還滿不錯的

麵包籃

可以佐Tahini 芝麻茄醬、紅椒鷹嘴豆泥、威士忌巧克力肝醬
或以抹上香草奶油，加上香料堅果、醃紫甘藍

麵包真的很帶勁，口感很Q，愈嚼愈香，特別是桌上的烘蛋、佐料都可以沾著來吃哦

燉蛋選 1：青醬菠菜櫛瓜燉蛋

櫛瓜的清甜與菠菜的鮮嫩，搭配烘蛋的滑順奶香，形成層次豐富的異國風味，真的很不錯吃!!
而且記得趁熱吃，這樣的口感更鮮嫩，不然鐵鍋的餘溫會續熱，烘蛋的口感也會變的不一樣

肉盤選 1：黃檸檬香草嫩雞

肉盤任選 1：野蔬番茄燉牛肉

肉盤選 1：椰棗梅花豬肉捲

我們選了這個看似就很有異國風情的椰棗梅花豬肉捲
口味鹹中帶甜，椰棗的蜜糖般果甜滲入梅花豬肉，整體口味鮮嫩多汁，清爽不膩，其實醬汁沾麵包也很好吃

薑黃麥飯

這應該是薑黃藜麥飯吧，整體口味溫和芳香，帶點藜麥的口感，帶來健康清爽的異國風味
如果覺得不夠味，椰棗梅花豬肉捲的醬汁也很適合加進來吃

水果碗～可以搭配自家手煮果醬（今天是草莓醬）、在地蜂蜜

總之，這盤早午餐裏的餐點真的都滿用心的，雖然價位略高，但整體的內容非常不錯，加上四周的環境，倒真的加了不少分

山里蒔花-光屋｜附近景點美食推薦

更多宜蘭美食推薦

精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！

 

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

 

精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議

精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！

 

宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足

0