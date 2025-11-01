> 美食 > 南港約會餐廳7間推薦！玻璃屋咖啡廳、法國鄉村氛圍必拍，台北最強BBQ漢堡別錯過。

南港約會餐廳7間推薦！玻璃屋咖啡廳、法國鄉村氛圍必拍，台北最強BBQ漢堡別錯過。

tiger Walker 玩樂季台北美食台北咖啡廳南港美食南港咖啡廳
2025-11-01

記者 蕭芷琳

南港約會餐廳推薦！7間高人氣美食懶人包，從玻璃屋咖啡廳、法式鄉村風到美式BBQ漢堡，超好拍又好吃，情侶約會、週末聚餐首選。

南港約會餐廳怎麼選？精選7間高人氣餐廳一次看！不論是夢幻玻璃屋咖啡廳「暫停咖啡」、法式鄉村風「莉莉安可頌」，還是京都老宅感「綠河二店」、百年日式老屋「靜心苑」，每間都超有氛圍，約會、拍照或聚餐都超推薦，現在就趕緊一起來看看吧。
南港展覽館咖啡廳推薦！暫停咖啡 PAUSE Coffee Roaster 南港店新開幕，超美玻璃屋餐廳必收。
▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」的菜單以咖啡與茶飲為主，搭配多款自製甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

南港約會餐廳推薦「暫停咖啡 PAUSE Coffee Roaster 南港店」玻璃屋咖啡廳超美

南港展覽館周邊又多了一間人氣新據點！「PAUSE Coffee Roaster 南港店」今年夏天新開幕，以「玻璃屋花園咖啡廳」為設計概念，融合自家烘焙咖啡與輕食甜點，打造出鬧中取靜的城市綠洲。鄰近捷運南港展覽館站，交通便利，開幕後立刻成為南港地區最火的打卡新地標。

南港約會餐廳推薦「陋巷咖啡廳」營業到深夜、橘貓店長超萌

營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近，藏身在巷弄內，營業時間更是到深夜10點；店裡以其綠意盎然的環境，打造成森林系咖啡館的樣貌，吸引不少網友在此打卡拍照。來到這裡，菜單上的「酒香提拉米蘇」真心必點，運氣好還能跟店裡超可愛的橘貓互動，現在就趕緊一起來看看吧。

完整文章：營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」酒香提拉米蘇必點，店長橘貓超可愛。
▲營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」推薦菜單：青檸抹茶 $140、提拉米蘇 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

南港約會餐廳推薦「莉莉安可頌」法國鄉村氛圍必拍

南港咖啡廳一秒置身法國鄉村！擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌 (Liliane Bakery)」，就位在南港展覽館正對面，以法式鄉村風格空間與酥脆多層次的可頌，吸引甜點愛好者朝聖。除了經典可頌外，限定款「草莓卡士達」更是讓人一試成主顧。趕快來看看這間讓人置身法國的夢幻咖啡廳吧。

完整文章：南港不限時咖啡廳「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村！超大草莓蛋糕、多款可頌必吃。
▲南港咖啡廳一秒置身法國鄉村！擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌」就在這 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」店內消費方式為低消每人一杯飲料，主打不限時、附插座、提供Wi-Fi / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

南港約會餐廳推薦「綠河二店」日式京都感超吸睛

南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！店裡濃濃日式京都風的裝潢，搭配手作甜點與咖啡，讓人有種穿越到日本老宅咖啡館的感覺。來這邊必點菜單上的招牌甜點「開心果巴斯克」，絲滑的口感配上最近超夯的開心果口味，讓人意猶未盡，現在就趕緊來看看吧。

完整文章：南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！日式京都感超好拍，招牌「開心果巴斯克」必點。
▲▼南港咖啡廳「綠河二店」店裡濃濃日式京都風的裝潢 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼最推人氣甜點「開心果巴斯克」濃郁的開心果與乳酪融合得恰到好處 / WalkerLand窩客島整理提供

南港約會餐廳推薦「靜心苑」百年日本老宅別錯過

在百年日本老宅吃美食！香醇麻油雞鍋必點，南港美食推薦「靜心苑」沒預約可能吃不到。如果你在尋找結合歷史與美食的餐廳，那麼「靜心苑」絕對是不二選擇！坐落於捷運昆陽站附近的「靜心苑」，步行約7分鐘便可抵達，假日就趕緊揪團到這走走，來個歷史之旅吧。

完整文章：在百年日本老宅吃美食！香醇麻油雞鍋必點，南港美食推薦「靜心苑」沒預約可能吃不到。
百年日本古蹟餐廳「靜心苑」南港人不能錯過/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
百年日本古蹟餐廳「靜心苑」南港人不能錯過/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

南港約會餐廳推薦「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」台北最強BBQ漢堡

最正宗美式BBQ漢堡在南港！身為漢堡控，絕不能錯過藏身於南港的「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」，這邊不僅網友一致好評，就連假日也總是大排長龍。如果大家想要大口吃著美式BBQ漢堡，享受多汁煙燻烤肉的美味，現在可要趕緊筆記下來。

完整文章：最正宗美式BBQ漢堡在南港！網友一致好評、假日大排長龍，「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」漢堡控可不能錯過。
南港漢堡美式BBQ「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
南港漢堡美式BBQ「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

南港約會餐廳推薦「放空自我咖啡館」寧靜讀書咖啡廳首選

位於台北市南港展覽館捷運站五號出口附近的「放空自我咖啡館」，可是不少自由工作者與學生間的私藏口袋名單。雖然店面低調，也不開放訂位，不過這間小而靜謐的空間，可是因高品質的手沖咖啡與甜點贏得口碑，成為適合獨自閱讀、靜心工作、甚至單純放空的理想場所。

完整文章：南港讀書咖啡廳推薦！放空自我咖啡館 靠近南港展覽館，焦糖布丁、提拉米蘇必吃。
最正宗美式BBQ漢堡在南港！網友一致好評、假日大排長龍，「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」漢堡控可不能錯過。
記者 蕭芷琳
老眷村的味道這邊吃！手工蘿蔔絲餅必吃，南港車站美食「老眷村煎餅」鹹甜都有，現點現煎不能錯過。
記者 蕭芷琳
炭烤胡椒餅有夠酥！老闆一賣就是30年，南港老店美食「老張炭烤燒餅店」胡椒配豬肉甜味，外皮酥脆超過癮。
記者 蕭芷琳
相關商家

放空自我咖啡館

台北市南港區富康街30號1樓
4.7

靜心苑(松山療養所所長宿舍)

02-26530033
台北市南港區昆陽街164號
4.5

陋巷咖啡廳

台北市南港區忠孝東路七段487巷5號
4.7

Bogart's Smokehouse Taipei (美式木柴烤肉屋)

台北市南港區南港路一段255號
4.5

綠河 Green River

台北市南港區中南街121號
5

莉莉安可頌 南港店

台北市南港區南港路一段55號
4.1

PAUSE Coffee Roaster

台北市南港區南港路一段73號
0