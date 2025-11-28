▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。





菜單上義式咖啡拉花精巧，風味層次分明。甜點方面，以「巴斯克乳酪蛋糕」最為熱門，口感綿密濃郁，成為旅客回訪的主因之一。

在窗邊喝咖啡、望向隨季節變換景象的宜蘭平原，無論是春季水田倒影、夏季綠稻、秋天金黃稻浪或冬季休耕田景，都讓人感受到慢步調的迷人魅力。



這邊不僅擁有高人氣的咖啡與甜點，店家更推出以宜蘭食材製成的伴手禮，其中「龜山餅」更被遊客譽為宜蘭冬山必買好禮。



