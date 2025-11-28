▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

宜蘭冬山咖啡廳推薦「烏龜島 OGOOD」以純白玻璃屋與田野景觀爆紅。結合咖啡、甜點與在地伴手禮，龜山餅與易擠棒成旅客必買亮點。
宜蘭冬山咖啡廳推薦「烏龜島 OGOOD」玻璃屋景觀餐廳超美！純白玻璃屋在田野間格外亮眼，融合咖啡廳、景觀建築與伴手禮品牌於一體，迅速成為社群平台的打卡焦點。來這邊特別推薦宜蘭必買特色伴手禮「龜山餅」與「易擠棒」，如果大家有機會週末過來走走，可就別忘記順道過來參訪囉。
宜蘭冬山景點推薦！玻璃屋咖啡廳在這
坐落在宜蘭冬山鄉農田之間的「烏龜島 OGOOD」，以一座純白玻璃屋建築吸引路過旅客駐足。四周稻田隨季節變換色彩，讓店家成為田野中的視覺焦點。建築以簡約現代風格呈現，大面積落地玻璃與純白色調，使整棟建築像是漂浮於綠野中的藝術品。店內光線明亮，從高腳椅到沙發區皆可欣賞稻田風景，提供旅人難得的寧靜氛圍。
宜蘭伴手禮推薦「烏龜島 OGOOD」龜山餅必買！
其中最受矚目的明星商品「龜山餅」靈感源於法蘭酥，融合冬山茶、紅心芭樂等農產品打造獨特內餡。酥脆餅皮搭配自然茶香或果香，甜而不膩。此外，主打便利沖泡的「易擠棒」，以宜蘭重要特產金桔為基底，延伸出金桔檸檬、百香金桔等口味，只需輕輕一擠、加入冷熱水即可完成。所以說大家無論想找景觀咖啡廳、熱門打卡點，或尋找宜蘭限定伴手禮，都能在這裡找到值得帶走的美好。
地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號
營業時間：10:00-18:00
