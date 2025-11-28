> 美食 > 宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

tiger Walker 玩樂季宜蘭美食冬山美食宜蘭咖啡廳宜蘭伴手禮
2025-11-28 09:40文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳

記者 蕭芷琳

宜蘭冬山咖啡廳推薦「烏龜島 OGOOD」以純白玻璃屋與田野景觀爆紅。結合咖啡、甜點與在地伴手禮，龜山餅與易擠棒成旅客必買亮點。

宜蘭冬山咖啡廳推薦「烏龜島 OGOOD」玻璃屋景觀餐廳超美！純白玻璃屋在田野間格外亮眼，融合咖啡廳、景觀建築與伴手禮品牌於一體，迅速成為社群平台的打卡焦點。來這邊特別推薦宜蘭必買特色伴手禮「龜山餅」與「易擠棒」，如果大家有機會週末過來走走，可就別忘記順道過來參訪囉。

▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

宜蘭冬山景點推薦！玻璃屋咖啡廳在這

坐落在宜蘭冬山鄉農田之間的「烏龜島 OGOOD」，以一座純白玻璃屋建築吸引路過旅客駐足。四周稻田隨季節變換色彩，讓店家成為田野中的視覺焦點。建築以簡約現代風格呈現，大面積落地玻璃與純白色調，使整棟建築像是漂浮於綠野中的藝術品。店內光線明亮，從高腳椅到沙發區皆可欣賞稻田風景，提供旅人難得的寧靜氛圍。

▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

菜單上義式咖啡拉花精巧，風味層次分明。甜點方面，以「巴斯克乳酪蛋糕」最為熱門，口感綿密濃郁，成為旅客回訪的主因之一。在窗邊喝咖啡、望向隨季節變換景象的宜蘭平原，無論是春季水田倒影、夏季綠稻、秋天金黃稻浪或冬季休耕田景，都讓人感受到慢步調的迷人魅力。這邊不僅擁有高人氣的咖啡與甜點，店家更推出以宜蘭食材製成的伴手禮，其中「龜山餅」更被遊客譽為宜蘭冬山必買好禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

宜蘭伴手禮推薦「烏龜島 OGOOD」龜山餅必買！

其中最受矚目的明星商品「龜山餅」靈感源於法蘭酥，融合冬山茶、紅心芭樂等農產品打造獨特內餡。酥脆餅皮搭配自然茶香或果香，甜而不膩。此外，主打便利沖泡的「易擠棒」，以宜蘭重要特產金桔為基底，延伸出金桔檸檬、百香金桔等口味，只需輕輕一擠、加入冷熱水即可完成。所以說大家無論想找景觀咖啡廳、熱門打卡點，或尋找宜蘭限定伴手禮，都能在這裡找到值得帶走的美好。

▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。
▲宜蘭冬山咖啡廳推薦！烏龜島 OGOOD 玻璃屋景觀餐廳超美，龜山餅必買伴手禮。

冬山景點推薦 宜蘭咖啡廳推薦 烏龜島 OGOOD

地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號
營業時間：10:00-18:00

更多宜蘭在地美食小吃推薦一次看

推薦閱讀：宜蘭5間特色咖啡廳推薦！笑笑羊超萌、秘境玻璃屋必拍，這家水蜜桃冰沙IG爆紅。

推薦閱讀：宜蘭烤香腸4間推薦！花生捲香腸超酷，玉田碳烤香腸必吃，這家竟然是台裝甲車。

推薦閱讀：宜蘭飲料店推薦！北門綠豆沙 每到假日都要排隊，羅東必喝飲料店在這。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！Herbelle Tea 湖畔茶屋新開幕，湖景第一排視野、低消80元超親民。
記者 蕭芷琳
烏龜島-咖啡點心伴手禮
宜蘭網美打卡景點/烏龜島絕美景色特色伴手禮
宜蘭冬山美食-烏龜島-田野間的絕美避暑勝地不限時咖啡廳/咖啡 點心 伴手禮 下午茶/寵物友善
靜兒貪吃遊玩愛分享
真情非凡行館》房內賞龜山島的海景民宿 結合無菜單料理餐廳及歐風咖啡廳，出門就到海灘
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊