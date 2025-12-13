咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。

入選「台灣最棒的 25 間咖啡廳」的「 The Factory Mojocoffee」 ，提供穩定的咖啡品質、舒適空間與專業服務，為精明商圈人氣台中咖啡館。

成立於 2003 年的 Mojocoffee 品牌，是台中早期專注精品咖啡的業者之一，也為許多咖啡館提供咖啡豆。「The Factory Mojocoffee」位於西區精誠六街，是一棟獨立建築，曾被國際旅遊網站 Big 7 Travel 評選為「台灣最棒的25 間咖啡廳」之一；咖啡館採用木質與玻璃結構設計，室內明亮且座位間距充足，二、三樓則作為烘焙與工作室空間使用。

▲「The Factory Mojocoffee」被外媒評為「台灣最棒的25 間咖啡廳」之一。（攝影：楊婷雅）

▲「The Factory Mojocoffee」環境舒適、採光絕佳。（攝影：楊婷雅）

除了被 Big 7 Travel 評為「台灣第三、台中第一」的精品咖啡館，Mojocoffee也曾兩度獲得紅點設計獎。位於精明商圈、進駐白色獨棟建築的「The Factory Mojocoffee」環境尤其舒適，運用開放式書架、挑高空間和大落地窗，營造自在放鬆的氛圍，讓咖啡迷在繁忙都市中得以暫時休憩。不過，基於安全考量，「The Factory Mojocoffee」不接待 12 歲以下兒童；週六、日及例假日也不提供網路與插座。

▲「The Factory Mojocoffee」以開放式書架、挑高空間營造放鬆氛圍。（攝影：楊婷雅）

不喝咖啡也能來「The Factory Mojocoffee」

「The Factory Mojocoffee」自行烘焙咖啡豆，提供豐富的手沖咖啡與義式咖啡，自早上九點起營業，長期以來都是精明商圈的人氣咖啡廳。義式飲品口感厚實，帶有堅果與焦糖香氣；手沖咖啡則呈現不同產地的風味。此外，「The Factory Mojocoffee」也提供咖啡以外的飲品，包括茶飲和巧克力系列，讓不喝咖啡的旅人也能前來體驗。

▲「The Factory Mojocoffee」的咖啡長年以穩定品質受到好評。（攝影：楊婷雅）

「The Factory Mojocoffee」手沖咖啡搭配焦糖肉桂捲

甜點方面，「The Factory Mojocoffee」提供鬆餅、布朗尼、焦糖肉桂捲以及手工餅乾等，都非常適合搭配咖啡。其中，焦糖肉桂捲特別受歡迎，肉桂香氣突顯焦糖甜味，搭配花生醬與碎堅果，口感層次豐富；名列「台灣最棒的 25 間咖啡廳」的「The Factory Mojocoffee」擁有寬敞座位與明亮採光，搭配專業咖啡與服務，讓每個人都能享有良好體驗，許多人更是一喝成主顧。

▲焦糖肉桂捲為「The Factory Mojocoffee」人氣甜點之一。（攝影：楊婷雅）







「 The Factory Mojocoffee」店家資訊

營業時間：09:00～18:00

地址：台中市西區精誠六街22號

電話：04 2328 9448

