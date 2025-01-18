台中咖啡館「 Mountaintown Liming貓燙黎明」為苗栗「Mountaintown Coffee Roasters」二店，進駐黎明新村、黎明公園旁的一棟三層樓老宅，水泥牆、紅磚外露搭配滿滿綠意，甫開幕就吸引眾多喜愛粗獷、廢墟風格的咖啡控前來打卡、至今也累積了一票忠實熟客。
▲▼ Mountaintown Liming為苗栗咖啡廳Mountaintown Coffee Roasters二店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「 Mountaintown Liming貓燙黎明」採鏤空設計、陽光自天井灑落滿室，並以大量綠色植栽加以點綴，讓咖啡控在明亮、富有綠意的環境品嚐咖啡格外清新又舒心；儘管空間乍看走廢墟路線，然而定睛觀察會發現許多細膩的巧思安排其中，坐在二樓還能直擊籃球場、邊喝咖啡邊欣賞球賽。
▲▼ Mountaintown Liming為一棟三層樓的廢墟風台中咖啡廳，採光絕佳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「 Mountaintown Liming貓燙黎明」每人低消為一杯飲品，沒有紙本菜單、直接掃QR Code查看，再自行至櫃檯點餐；除了手沖咖啡和義式咖啡之外，亦有提供咖啡調酒，如：咖啡馬丁尼和蓬萊仙山等，甚至還能直接點調酒，不管是想要喝咖啡醒腦抑或來點酒精微醺，「 Mountaintown Liming貓燙黎明」都能滿足你。
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▲Mountaintown Liming的咖啡廣受好評/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
Mountaintown Liming貓燙黎明店家資訊
營業時間：13:00~21:00
地址：台中市南屯區干城街145巷1弄9號