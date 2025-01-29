台中中區咖啡廳推薦！「孔雀咖啡 Peacocks Coffee」鄰近台中柳川水岸公園，以土耳其藍為主色系，搭配木質調裝潢，並以大量綠色植栽串起空間，氛圍舒適療癒。加上咖啡與甜點皆表現亮眼，也因此眾多台中咖啡迷、文青的口袋名單一定都少不了「孔雀咖啡 Peacocks Coffee」。



▲孔雀咖啡 Peacocks Coffee是眾多台中咖啡迷的口袋名單/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲蜂蜜香檸咖啡為孔雀咖啡 Peacocks Coffee的人氣咖啡品項/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「孔雀咖啡 Peacocks Coffee」位於台中中區大誠街上、和話題性牛肉麵店「門前隱味台中店」為鄰，主要座位區在二樓，空間具有「植」感，土耳其藍牆面佐以可觀的綠色植栽，令人彷彿置身都市綠洲、療癒舒心。此外，牆面上不定期展出藝術家畫作，喝咖啡之餘，亦能增添文藝氣息。▲▼孔雀咖啡 Peacocks Coffee空間以土耳其藍搭配大量綠色植栽，令人倍感舒心/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

咖啡部分，特別推薦「孔雀咖啡 Peacocks Coffee」的蜂蜜香檸咖啡，具有檸檬的清新感，以及蜂蜜的甜味，滋味清爽又帶有恰到好處的甜；人氣最高的甜點為提拉米蘇，口感濃郁、層次鮮明，並且感受得到突出的酒香氣息，喜歡「大人系提拉米蘇」的甜點控絕對會愛！

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▲孔雀咖啡 Peacocks Coffee的提拉米蘇具有明顯的酒香氣息/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

孔雀咖啡 Peacocks Coffee店家資訊

地址：台中市中區大誠街5號

電話：04 2226 8989