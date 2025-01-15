「門前隱味台中店」開始供應咖哩飯啦！「牛筋牛肋咖哩飯」和「豚軟骨咖哩飯」於2025年1月15日至1月17日試賣、1月18日正式開賣，而且咖哩飯價格比「門前隱味牛肉麵三重空軍一村店 」便宜，只要199元起，也能外帶享用，並且於Uber eats也點得到「門前隱味台中店」、不用出門就能吃到咖哩飯和乾拌麵。



▲▼台中咖哩控新選擇加一！門前隱味台中店推出牛筋牛肋咖哩飯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



台中咖哩迷新選擇加一，即日起「門前隱味台中店」推出了「牛筋牛肋咖哩飯」，濃郁的咖哩醬汁以老湯與日式咖哩粉熬製而成，米飯則是為了符合理想的甜度、Q度和香氣，特別融合三款苗栗米，並搭配燉煮至軟嫩的半筋半肉牛肉咖哩醬與馬鈴薯；不吃牛肉的咖哩迷，可以享用「豚軟骨咖哩飯」，現場有饕客形容豬軟骨軟嫩到「骨肉分離」。▲▼門前隱味台中店牛肉麵的牛肉至多能加到五倍量/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝為了熱愛「門前隱味」牛肉麵的饕客，菜單有牛肉加倍的選項，至多能加到五倍，滿滿的牛肉、牛筋絕對能滿足肉肉控的慾望；此外，每日下午三點至五點為「門前隱味台中店」Happy Hour，任點一杯飲料即贈三款小菜。同時，將於2025年1月21日推出以三十年老店的楊桃汁調製而成的「阿嬤的楊桃汁」，冰飲帶點氣泡感，亦可選擇熱飲。推薦閱讀： 超強牛肉麵插旗台中！「門前隱味台中店」試營運，台中限定料理曝光，沒預約也吃得到。 ▲每日下午三點至五點為門前隱味台中店Happy Hour，任點一杯飲料即贈三款小菜/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲門前隱味台中店的草莓酒充滿了草莓丁、楊桃汁特調即將上市/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

門前隱味台中店資訊

地址：台中市中區大誠街15號

電話：04 2229 7866

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▲不吃牛肉的咖哩迷，在門前隱味台中店可享用豚軟骨咖哩飯/門前隱味提供、WalkerLand窩客島整理



▲▼門前隱味台中店的乾拌麵和咖哩飯一樣可外帶、在Uber eats也點得到/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲門前隱味台中店座位採「自成一格」的設計/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝