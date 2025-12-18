茶湯會財神杯 月老杯聯名開喝！茶湯會新品草莓四季春拿鐵，財神 月老加持必喝。

茶湯會於12月推出 財神、 月老、土地公 聯名神明杯與冬季限定飲品，草莓、燕麥系列同步回歸，搭配聖誕與新年指定優惠，飲料控喝起來。



飲料控必喝茶湯會財神杯、茶湯會月老杯！這次茶湯會在12/19起攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老3大神明為靈感，打造全新聯名杯款，還有多款加購周邊，讓飲料控有喝有保庇。這次茶湯會同步推出飲料新品，年末必喝草莓系列、燕麥等冬季限定飲品回歸，飲料控通通要跟上。



▲茶湯會聯名神明杯以插畫呈現祝福意象，將民間信仰融入日常飲茶情境。



▲茶湯會攜手不知道同學，透過繽紛插畫重新詮釋財神爺、土地公與月老形象。





茶湯會神明聯名杯與加購周邊

茶湯會這次以「財富、平安、感情」為主題，與「不知道同學」合作，重新詮釋財神爺、土地公與月老形象，12/19起推出三款聯名神明杯隨機供應，同時推出限定周邊「財運滿滿袋、桃花朵朵袋」兩款茄芷袋，以及「Q版好運壓克力擺飾盲盒」，只要買一杯飲料即可享加購價。視覺細節融入錢幣、元寶、虎爺、桃花等象徵元素，讓粉絲在喝飲料的同時，也能感受到祝福寓意。



▲茶湯會推出聯名茄芷袋與盲盒周邊，將祝福設計延伸至日常配件。

茶湯會 草莓與燕麥冬季限定回歸

這次茶湯會冬季限定2大系列飲品於12月回歸，草莓系列推出「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」，喝得到草莓果粒醬，草莓控必喝。同時還有咀嚼口感滿滿的「燕麥系列」同步開賣，推出燕麥紅茶、燕麥觀音及其拿鐵款，結合金黃燕麥、紅茶、鐵觀音與鮮奶，呈現豐富口感與咀嚼層次。



▲茶湯會草莓系列以茶底搭配草莓果粒，呈現冬季限定風味。





茶湯會新品優惠推薦

配合這次冬季限定飲料話題，茶湯會別推出限定飲品優惠組合，在12/19~12/25推出「草莓系列」飲品購買任兩杯、第二杯75折，並且在2026/1/1~1/4期間，買香柚系列飲品「香柚翡翠綠、香柚鐵觀音」任兩杯，享組合價110元，讓飲料控從聖誕節一路喝到跨年很可以。



▲茶湯會燕麥系列結合茶湯與燕麥口感，成為冬季回歸飲品選擇。



▲茶湯會新年香柚系列組合優惠，為迎新時刻增添選擇。

茶湯會x不知道同學 聯名限定周邊

活動期間：2025/12/19起

加價購小物：

聯名茄芷袋（財運滿滿袋、桃花朵朵袋）：消費即享158元加購價（直購價238元）

Q版好運盲盒（財神爺、土地公、月老）：消費即享138元加購價（直購價198元），採盲盒販售，不挑款。







茶湯會冬季限定：草莓系列

販賣時間：12月起 冬季限定開賣

品項及價格：

草莓翡翠珍珠奶綠：$70 （中/南區） $75 （北區）

草莓四季春拿鐵：$75 （全台）

聖誕優惠： 12/19~12/25購買任兩杯草莓系列飲品、第二杯75折





茶湯會冬季限定：香柚系列

販售期間：11月起

品項及價格：

香柚翡翠綠 $60 （中南區） $65（北區）

香柚鐵觀音 $60 （中南區） $65（北區）

新年優惠： 1/1~1/4購買任兩杯香柚系列飲品，享組合價110元優惠





茶湯會冬季限定：燕麥系列

販售期間：12月起 冬季限定開賣

品項及價格：

燕麥鐵觀音 $45 （全台）

燕麥紅茶 $45 （全台）

燕麥鐵觀音拿鐵 $75（中/南區） $80 （北區）

燕麥紅茶拿鐵 $75（中/南區） $80 （北區）





飲料控必喝飲料新品 飲料話題

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo百香雙響炮買一送一，小湯圓奶茶2杯99元喝到跨年。

推薦閱讀：鶴茶樓酪梨牛奶開賣！加滿「酪梨凍、酪梨珍珠」5款酪梨飲料，第二杯半價喝。

推薦閱讀：SOU・SOU手搖杯必拍！Mr.WISH聯名SOU・SOU焙茶粉粿必喝，再搶飲料買一送一。