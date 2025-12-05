全聯阿華田甜點開吃！9款可可麥芽甜點新品，巧克力控快衝全聯。

全聯We Sweet與READ BREAD攜手阿華田推出9款可可麥芽甜點麵包，從空氣蛋糕到起酥派一次暖心，冬季甜味直接拉滿。

冬天再冷也擋不住巧克力的召喚！全聯We Sweet與READ BREAD首度聯手阿華田，把熟悉的可可麥芽香變成9款冬季限定甜點與麵包，從空氣蛋糕到岩漿捲一路暖到心裡。阿華田以可可與大麥堆疊出的溫暖香氣，被融入在大小點心之中，讓忙碌上班族、下午嘴饞時刻或晚間小小獎勵，都能挑一款為自己增加冬季甜味。價格親切、選擇多元，也讓今年的超市甜點更具期待感。



▲全聯Ｘ阿華田聯名系列，可可麥芽口味甜點、麵包一次看。

▲全聯Ｘ阿華田聯名甜點，也有適合多人分食的「可可麥芽岩漿捲」、「可可麥芽雪球布蕾」。





全聯阿華田甜點開賣！ 從空氣蛋糕到雪球布蕾通通升級

We Sweet這次推出的五款可可麥芽甜點，把阿華田的濃郁風味展現得剛剛好。像濃脆可可空氣蛋糕蓬鬆細緻，可可麥芽岩漿捲咬下去能吃到喀滋顆粒的爽脆層次，可可麥芽雪球布蕾則以圓滾外型擄獲外貌系甜點控。脆皮可可慕斯杯堆疊脆皮、蛋糕與慕斯的三重口感，而可可麥芽巨大杯則走濕潤清爽路線，是午後甜點的零失誤選擇。五款甜味層次不同，卻都能讓冬天多一點柔軟的療癒。



▲全聯Ｘ阿華田聯名甜點，首推濃脆可可空氣蛋糕、脆皮可可慕斯杯。





全聯麵包也有阿華田選擇！三款可可麥芽麵包最便宜35元

READ BREAD同步推出三款可可麥芽麵包，讓甜味更貼近日常。可可夾心小吐司鬆軟又帶喀滋口感，可可麥芽脆酷力起酥派鹹香帶甜、外帶當作路上小點心剛剛好，而可可麥芽麵包則以柔軟麵包體搭配濃厚內餡，是早餐與下午茶的保險選擇。三款價格落在35元到39元之間，學生買起來不心痛，上班族放在包包裡也超方便。這波聯名讓超市麵包多了冬季專屬的暖心味。



▲全聯Ｘ阿華田推出三款READ BREAD可可麥芽麵包。





全聯阿華田聯名

販售期間：2025/12/5～2026/1/8

品項：

濃脆可可空氣蛋糕 69元

可可麥芽岩漿捲 99元

可可麥芽雪球布蕾 149元

脆皮可可慕斯杯 89元

可可麥芽巨大杯 89元

可可麥芽大福 59元

可可夾心小吐司 39元

可可麥芽脆酷力起酥派 35元

可可麥芽麵包 39元





話題甜點新品接著吃一輪！

