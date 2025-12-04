7-11霜淇淋買一送一！7-11蜜金桔霜淇淋送金棗，廚師的迫降-客家廚房2聯名必吃。

7-11聯名金鐘《廚師的迫降2》推霜淇淋新品「蜜金桔霜淇淋」，免費升級蜜金棗，還有期間限定霜淇淋買一送一必吃。

《廚師的迫降-客家廚房2》聯名

霜淇淋新品

「蜜金桔霜淇淋」

免費升級加送蜜金棗與香桔汁醬，還有買一送一優惠，霜淇淋控必吃。



▲7-ELEVEN聯名金鐘廚師的迫降，推限定蜜金桔霜淇淋。（攝影：張人尹）



▲蜜金桔霜淇淋免費升級加送蜜金棗，打造濃郁果香。（攝影：張人尹）





7-11限定霜淇淋 蜜金桔與橙香雪貝入料

小七霜淇淋買一送一！7-11這次霜淇淋新口味，特別攜手金鐘獎節目《廚師的迫降-客家廚房2》，推出全新限定口味「蜜金桔霜淇淋」。這檔節目不僅曾奪得金鐘「最具人氣綜藝節目獎」，第二季更新增了韓國人氣明星 Super Junior隊長利特、少女時代孝淵等人氣角色，話題滿分。這次7-11與

7-11這次推出霜淇淋新口味「橙香雪貝」，使用日本嚴選橘汁製作，打造清爽風味。7-11與《廚師的迫降-客家廚房2》，聯名推出升級版「蜜金桔霜淇淋」，是使用「橙香雪貝」作為基底，並且免費升級淋上香桔汁醬、一顆客家蜜金棗，同樣49元就能開吃。在1/4前可享每周五、六、日還可享指定支付買一送一優惠。此外，蜜金桔霜淇淋也在 12/8-12/10 於 OPENPOINT APP行動隨時取開賣買2送2優惠券，新品趁這波吃。



▲7-ELEVEN霜淇淋創意入菜，以橙香雪貝搭配在地客家蜜金棗。（攝影：張人尹）





7-11酷聖霜 芒果慕斯口味與APP買2送2

除了雪淋霜霜淇淋，7-11酷聖霜霜淇淋也同步於全台百間門市推出新口味「芒果慕斯」，使用嚴選熟成愛文芒果，搭配酷聖石濃郁奶香基底，完美融合果香與奶韻，口感上則是輕盈綿滑的慕斯質地，讓粉絲吃起來超療癒。酷聖霜新品「芒果慕斯」霜淇淋也同樣在12/5-1/4每周五、六、日指定支付買一送一優惠。



▲7-ELEVEN酷聖霜推芒果慕斯口味，完美融合愛文芒果與濃郁奶香。









7-11霜淇淋新品販售資訊

蜜金桔霜淇淋 (限杯裝)：49元

橙香雪貝雪淋霜：49元

酷聖霜霜淇淋 ：芒果慕斯 (12/10-1/6限定)：59元





7-11霜淇淋優惠

活動期間：12/5至1/4

活動內容：每周五、六、日使用icash2.0、icash Pay，雪淋霜/酷聖霜霜淇淋買一送一。

超商必吃必買新品話題

推薦閱讀：全家開心果霜淇淋！香濃開心果冠軍監製，9元升級不沾手巧克力。

推薦閱讀：7-11 Miffy米飛兔集點86款！Miffy行李箱 Miffy收納籃 Miffy陶瓷餐具必收。

推薦閱讀：7-11聖誕福袋45款！DINOTAENG福袋 史努比奧拉夫福袋周邊，399元起抽保時捷。