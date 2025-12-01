全家開心果霜淇淋！香濃開心果冠軍監製，9元升級不沾手巧克力。

全家開心果霜淇淋正式登場！冠軍監製讓香濃堅果香更升級，還有三天快閃優惠與鮮乳坊集章活動同時開跑，甜點控必衝。

全家開心果霜淇淋來了！每個月都在期待全家限定口味霜淇淋的登場，迎來最浪漫的聖誕月，全家端出話題「開心果霜淇淋」，並找來冠軍師傅監製，將濃郁又優雅的堅果香變成街邊最迷人的冬季甜點。更推出三天限定的快閃優惠，還有加價黑白巧克力醬的小升級，想嚐鮮或替冬天找個甜甜儀式感的人，值得衝一波全家。



▲全家開心果霜淇淋由法國巧克力大賽冠軍陳星緯師傅參與監製。

▲全家開心果霜淇淋將於12/5開賣。





全家開心果霜淇淋！冠軍監製讓口味更升級

這次全家開心果霜淇淋由法國巧克力大賽冠軍陳星緯師傅參與監製，以美國開心果研磨成細膩果醬，讓堅果香濃而不膩，融合乳香後口感更加細滑順口。新品將於12月5日起開賣，並祭出APP隨買跨店取3天快閃優惠，5支188元的價格超適合揪朋友一起衝。同時，12月5日起到明年1月4日購買霜淇淋，都能加價9元升級不沾手黑白巧克力醬，增加甜點層次感，多了一份儀式感。



▲全家開心果霜淇淋12/5起，於APP隨買跨店取3天快閃優惠，5支188元。





全家APP推出鮮乳坊集章與積分！萌物控也秒被圈粉

除了霜淇淋亮相外，「全家」APP同步推出「農情聖誕好奶季集章趣」，即日起至2026年1月6日購買鮮乳坊或乳研所指定商品，任2件即可獲得1章，集滿章數能兌換牛牛拾穗帆布袋、鮮乳坊零錢包、側背包等限量萌趣小物。另一波「全家來就補鮮奶積分趣」則是買鮮奶1元累1分，集到指定分數後可換牧場直送4.0鮮乳，或加價換法國特福廚具與熱銷猩猩之握按摩器。從甜點到日常乳品都能輕鬆集點，讓冬天喝鮮奶的儀式感更升級，還能順手蒐集可愛小物。



▲全家APP推出鮮乳坊集章與積分，送超萌小物。





全家開心果霜淇淋

售價：49元

優惠：

1、APP隨買跨店取快閃優惠：12/05〜12/07，5支188元。

2、加價購活動：12/05〜2026/01/04，加9元可加購不沾手黑白巧克力醬。





鮮乳坊 × 全家 APP「農情聖誕好奶季集章趣」

活動時間：即日起〜2026/01/06

優惠：任2件指定商品得1章，可兌換鮮乳、帆布袋、零錢包等萌物





全家來就補鮮奶積分趣

購買指定鮮奶1元累1分

可兌換牧場直送4.0鮮乳、特福廚具、猩猩之握按摩器。





