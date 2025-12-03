7-11 Miffy米飛兔集點86款！Miffy行李箱 Miffy收納籃 Miffy陶瓷餐具必收。

7-11推「Miffy 70週年紀念」精品快閃購，超過86款周邊12/10開賣，Miffy控必搶純白色系行李箱、快煮壺、收納盒等可愛實用小物。

Miffy控必買！來自荷蘭、萌翻全球的可愛Miffy米飛兔慶祝70週年，7-11這次在12/10推出全新一波「Miffy 70週年紀念」精品集點活動。這次活動結合「實用生活用品、療癒配件」等不同需求，推出超過86款限定周邊商品，最低199元就能入手，無論是經典 Miffy 、好朋友Boris 的周邊商品都是限量販售，粉絲們要準時搶。



▲Miffy 70週年紀念，7-11於12/10推逾86款限定周邊。（攝影：張人尹）



▲Miffy與Boris周邊限量販售，最低199元就能入手。（攝影：張人尹）





7-11居家 聖誕交換禮物純白色系必收

呼應Miffy經典的純白色系，這次7-11 Miffy周邊商品推出多款質感、文青的純白周邊，低調不搶眼的風格可以融入各種生活場景。其中粉絲必收Miffy大臉21吋行李箱，大中小3種尺寸一組的收納籃，還有快煮壺、感應垃圾桶、立體造型存錢筒等居家小物，放在房間裝飾也超可愛。



▲Miffy居家周邊純白色系，行李箱快煮壺等質感必收。（攝影：張人尹）





7-11配件 鬱金香蕾絲與實用保溫杯

呼應 Miffy 家鄉荷蘭鬱金香之都的意象，這次配件充滿花朵元素。7-11 推出「miffy鬱金香蕾絲手提包/肩背包」與「miffy花朵蕾絲肩背包」，結合立體花朵圖樣與經典頭像，外出最搶眼。同時還有超可愛保溫杯、飲料提袋，帶出門也可可愛愛。小資上班族必買的實用辦公桌用品包含「保溫杯」、「繽紛票卡夾」及「桌面旋轉收納盒」。另外，還有秋冬最潮流的娃包，可放入 Miffy 小吊飾成為包包最亮眼配件。



▲Miffy保溫杯與旋轉收納盒，小資族辦公室必備療癒小物。（攝影：張人尹）





7-11居家小物 大臉眼罩與絨毛玩偶療癒自己

宅家也要寵愛自己，7-11同步推薦多款療癒居家小物。妝點房間、租屋處像是「開心米飛擦手巾」、「米飛去郊遊地墊」、「Boris抱米飛絨毛玩偶 30公分」以及「皇冠米飛抱枕」等超萌商品。卸妝洗臉或休息還能搭配「大臉米飛眼罩」、「立體造型髮帶」使用。實用系的餐具、水壺周邊也是居家必備，其中，推出Miffy & Boris餐具系列整組，包含兩個陶瓷碗、或是兩個陶瓷盤組都是299元，絕對是實用系商品的首選。



▲Miffy & Boris餐具系列組299元入手，Miffy配件推鬱金香蕾絲包。（攝影：張人尹）



▲Miffy抱枕與Boris玩偶，適合妝點房間宅家療癒。（攝影：張人尹）









7-ELEVEN全店「Miffy70週年紀念」精品快閃活動

快閃購

活動日期：2025年12月10日(三) 15:00起至2025年12月31日(日)止。

活動辦法：活動期間限時限量販售，不限消費金額報手機直接買。



小七集點卡 集點加價購

活動時間：2026年 1月1日(四) 15:00起至2026年2月24日(二)止。

活動辦法：uniopen會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。





7-ELEVEN全店「Miffy70週年紀念」推薦小物

限量 miffy 收納籃 3 入組：699元/組

限量 miffy Traveler＇s Choice 21 吋線條防撞行李箱：1699元

限量 Giaretti 2L 雙層不鏽鋼快煮壺：1099元

限量 miffy 智慧感應垃圾桶 16L：499元

限量 miffy 充電式 LED 化妝鏡：299元

限量 miffy & Boris 餐具系列 - 陶瓷萬用盤 2 入組：299元/組

限量 miffy & Boris 餐具系列 - 陶瓷碗 2 入組：299元/組

限量 大頭造型矽膠手機掛環 (共 2 款) miffy 款/Boris 款：199元/款

限量 miffy 不鏽鋼隨行杯 470ml (共 2 款) miffy/朋友款：399元/款

限量 絨毛造型飲料杯套 (共 2 款) miffy/Boris 款：199元/款

限量 miffy 行李收納袋 3 入組：499元/組

miffy 纖柔澎澎枕：349元

miffy 床包三入組：599元/組

miffy 牛奶絨石墨烯暖暖被：999元

限量 立體造型存錢筒 (共 2 款) Miffy/Boris 款：699元/款

限量 Boris 造型化妝包：199元

限量 六合一萬用快充行動電源 10000mAh (共 2 款) miffy/Boris 款：1199元/款

限量 miffy 鬱金香蕾絲手提包/肩背包：599元/799元

限量 miffy 花朵蕾絲肩背包 (共 2 款)：799元/款

限量 miffy 鑰匙圈 (共 3 款)：499元/款

限量 miffy 經典玩偶 (共 3 款) ECO 系列：699元

限量 miffy 經典玩偶 (共 3 款) 毛絨系列：729元/款

限量 miffy 耶誕造型玩偶：799元

限量 miffy 可頌洋裝造型玩偶：899元

限量 Lion 小獅玩偶：729元

限量 miffy 捕蟲滅蚊燈：699元

限量 miffy 智慧型 RGB 彩燈藍芽音箱 (共 2 款)：1199元/款

限量 miffy 輕巧旅行用電動牙刷：749元

限量 miffy 暖眼暖手蛋 (共 2 款)：599元/款

限量 miffy 無線充電藍芽耳機 + 磁吸充電盤 (共 2 款)：1199元/款

限量 馬卡龍絨毛玩偶 23cm (共 3 款)：749元/款

限量 晚安派對系列鑰匙圈 (共 6 款)：199元/款

限量 絨毛小吊飾 10cm (2 隻/組)：399元/組

限量 大頭針織小吊飾 (共 3 款)：199元/款

限量 大頭矽膠零錢包 (共 2 款)：199元/款

限量 透明收納小包 (共 2 款)：299元/款

限量 花花米飛收納風琴包：199元

限量 桌面旋轉收納盒 (共 2 款)：299元/款

限量 線條大頭肩背包：499元

限量 漫遊絨毛背包 (共 3 款)：699元/款

限量 Boris 抱米飛絨毛玩偶 30cm：699元

限量 皇冠米飛抱枕：449元

限量 皇冠米飛保溫杯 800ml：699元

限量 繽紛卡票夾 (共 4 款)：199元/款

限量 盒裝環保餐敘三件組 (共 4 款)：249元/款

限量 米飛去郊遊地墊：499元

限量 大臉米飛眼罩：199元

限量 絨毛髮圈/髮夾 (共 3 款)：129元/款

限量 開心米飛擦手巾：249元

限量 立體造型髮帶 (共 2 款)：299元/款



