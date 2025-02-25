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7-11集點是Miffy！萌系兔兔Miffy 70週年周邊小物開箱，北歐風Miffy居家小物必搶。

Miffy 70週年 miffy 7-11 米飛兔 more
2025-02-25 11:55:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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Miffy粉絲準備衝7-ELEVEN！為慶祝Miffy 70週年，7-ELEVEN在3/5起推出限定快閃購、集點活動，帶來近30款超萌紀念商品，無論是野餐出遊必備小物、居家溫馨的北歐風文青小物通通可以買，單款最低199元起就能入手，粉絲把Miffy小物通通戴回家收藏。

推薦閱讀：史努比蛇蛇7-11可以買！史努比控買不到「蛇年史努比玩偶」7-11開賣2件組更便宜。

▲7-11 Miffy70週年紀念集點小物，Miffy米飛兔露營小物、居家小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，Miffy居家小物及露營小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN今年更特別迎接Miffy 70週年，在全台7,000多間7-ELEVEN門市直接開賣紀念商品，簡約童趣風格結合清新花卉設計，讓粉絲感受Miffy的經典魅力。本次周邊分成兩大類，包含外出必備的「野餐出遊」系列，必買Miffy大頭造型保冷袋、附收納袋的烤盤、便攜式卡式爐等露營小物，讓野餐更有儀式感。另一款「絨毛造型側背包」捲捲的絨毛搭配皮革揹帶，可愛度大加分。

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，露營小物卡式爐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，絨毛側背包超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

為了讓粉絲跟Miffy一起宅在家耍可愛，這次7-11也推出居家療癒小物，除了粉絲必備床伴「75cm特大絨毛玩偶」，超巨大尺寸絕對要收藏。還有觸感柔軟好摸的「70週年紀念絨毛玩偶40cm」3款療癒顏色超可愛。另一款「造型翻轉抱枕」擁有一個就可以自己翻轉成Miffy、BORIS兩款造型，更增添不同玩法。

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，3色絨毛玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，75cm特大絨毛玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


特別的是，還有純白色系「公仔茶壺杯組、可愛五官設計的牛奶鍋、收納面紙盒、彈蓋垃圾筒」等，以白色搭配木質元素增添質感，還有Miffy與好朋友BORIS的造型翻轉抱枕，全系列3月5日15:00起限量登場，Miffy鐵粉準時買起來。

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，純白色系廚具小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，居家小物超有質感 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

7-ELEVEN全店精品「Miffy70週年紀念」精品集點活動方式

快閃購
活動日期：2025年3月5日(三) 15:00起至2025年3月16日(日)24：00止。
活動辦法:活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。
集點加價購
活動時間：2025年 3月17日(一) 15:00起至2025年4月30日(二)24：00止。
活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款
 

7-ELEVEN「Miffy70週年紀念」精品集點推薦周邊

立體公仔茶壺杯組：699元
多功能收納面紙盒：199元
彈蓋垃圾筒：399元
琺瑯儲物罐2入組：499元
單柄牛奶鍋：599元
長絨毛造型地墊：299元
造型摺疊桌：699元
造型保冷袋：299元
造型野餐墊：399元
手提不鏽鋼保溫壺1200ml：899元
烤盤(含收納袋)：599元
便攜式卡式爐(附專屬收納盒)：1,099元
單人摺疊椅：799元
花花洋裝特大絨毛玩偶75cm：1,199元
70週年紀念絨毛玩偶40cm：449元
坐姿絨毛吊飾：199元
海軍絨毛玩偶：599元
70週年紀念頸枕眼罩組：499元
春日質感針織包-流星許願：329元
花花矽膠萬用包：249元
造型乾髮帽+髮帶：499元
花花涼感空調毯：499元
造型翻轉抱枕：499元
花花隨行杯450ml：699元

 

 

看更多7-ELEVEN全店精品「Miffy70週年紀念」精品集點小物：

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，花花隨行杯450ml / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，居家小物推薦必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲7-11米飛兔Miffy70週年集點小物推薦，花花矽膠萬用包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

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