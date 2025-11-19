7-11動物方城市2集點小物70款！茱蒂 尼克 樹懶絨毛公仔盲盒，造型存錢筒必收藏。

7-11「動物方城市2」集點11/26開跑，70款周邊含Q版公仔盲盒與絨毛娃包，超萌尼克、茱蒂、樹懶要先入手！

7-11這次針對最新迪士尼動畫 「動物方城市2」 上映，特別於電影上映日11/26起推出全新「ZOOTOPIA 動物方城市2」周邊精品集點活動，一口氣蒐集共70款超萌小物，限時消費不限金額報手機直接買，可愛絨毛公仔盲盒、實用系票卡夾、零錢包通通要入手。同時，超人氣韓國療癒角色「線條小狗」周邊配件也同步開賣，粉絲準時開衝。



▲7-ELEVEN推動物方城市2集點，70款周邊萌趣登場。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推動物方城市2集點，限時消費不限金額直接買。（攝影：張人尹）





7-11動物方城市 Q版公仔盲盒必收

這次7-11動物方城市集點周邊，推薦必搶「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」，共有茱蒂、胡尼克與樹懶快俠等6款隨機盒玩。「動物方城市系列演唱會公仔盲盒」還新增水牛警長、志羚姐姐等角色，更有機會抽到胡尼克隱藏版裝扮，兩組盲盒皆可隨機單買或整套收藏。



▲7-ELEVEN推出動物方城市Q版絨毛公仔盲盒，可抽胡尼克隱藏版。（攝影：張人尹）





7-11動物方城市實用小物 存錢筒必收

特別的是，這次7-11推出「動物方城市系列掌心存錢筒」還原電影動作造型，超萌掌心設計可以一次擁有茱蒂、胡尼克，可當桌面擺飾兼具存錢功能。喜歡實用系列的粉絲，這次可以一次搞定居家生活與外出配件。「動物方城市系列立體公仔馬克杯、餐具組」有超 Q萌的茱蒂、尼克立體設計，還有「絨毛捶背棒」居家實用小物必收。



▲7-ELEVEN推出動物方城市手機掛繩絨毛小包、捶背棒。（攝影：張人尹）





7-11絨毛娃包＋娃包 證件套必收

外出配件方面，有「絨毛公仔＋娃包」推出茱蒂、樹懶快俠2個組合，還有多款角色造型的「動物方城市系列手機掛繩絨毛小包」零錢包、手機掛繩一次滿足。同樣毛茸茸的系列還有「動物方城市系列證件套」，角色大頭設計讓粉絲們上班也有好心情。



▲7-ELEVEN推動物方城市2集點，限量造型證件套必買。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN絨毛公仔娃包、存錢筒等小物，居家外出一次搞定。





7-11同步登場 韓國線條小狗周邊配件

除了動物方城市，7-ELEVEN 也同步推出超人氣韓國療癒角色「線條小狗」周邊。自 11/26起全店推出 16款追星、曬娃必備的周邊，像是「絨毛痛包」、「絨毛證件套」，讓粉絲們放上小卡及展示珍藏物最可愛。外出旅遊周邊則有「拉桿收納包」、「行李束帶」妝點裝備。居家最萌配件絕對非「絨毛抱枕」、「乾髮帽」、「陶瓷盤組」莫屬，追劇套組必須全部收藏。



▲7-ELEVEN同步開賣線條小狗絨毛痛包、追星曬娃必備配件。（攝影：張人尹）

7-11 ZOOTOPIA動物方城市2 周邊精品集點送活動

門市快閃購

活動時間：2025年11月26日(三) 15:00起至2025年12月7日(日) 24：00止。

活動方式：單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡

預購時間：2025年12月8日(一) 15:00起至12月31日(三) 23：59止。

活動方式：會員集滿6點可加價購1款，若有異動依照官網公告為準。





7-11 ZOOTOPIA動物方城市2 推薦周邊

限量動物方城市系列演唱會公仔盲盒(款式隨機)：單入239元/款、六入套組1439元/套

限量動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒(款式隨機)：單入399元/款、六入套組2399元/套

限量動物方城市系列掌心存錢筒(共2款)：399元/款

限量動物方城市系列遙控沙灘車(共2款)：890元/款

限量動物方城市系列串珠鑰匙圈(共4款)：199元/款

限量動物方城市系列手機掛繩絨毛小包(共5款)：199元/款

限量動物方城市系列立體公仔馬克杯(共2款)：399元/款

限量動物方城市系列餐具組(共2款)：599元/組

限量evo安全帽 (共2款)：599元/款

限量絨毛公仔吊飾+場景娃包 (共2款)：599元/款

限量造型搥背棒 (共2款)：329元/款

限量雙面天絲水洗被 (共2款)：329元/款

限量法蘭絨暖被：799元

限量雙人床包組：649元

限量4尺長抱枕：499元

限量長門簾：199元

限量動物方城市系列短襪3入組(共2款)：169元/組

限量動物方城市系列後背包(共2款)：799元/款

限量側背包：499元

限量肩背購物袋：399元

限量收納摺疊購物袋：199元

限量直式側背包：399元

限量雙層零錢包 (共2款)：299元/款

限量造型證件套 (共4款)：349元/款