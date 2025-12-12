▲雙12吃買一送一！12間雙12優惠買一送一清單，飲料買一送一 薯條買一送一 咖啡買一送一必衝。

12/12雙12不只有電商優惠，餐飲品牌也推出超殺買一送一折扣，速食炸雞薯條買一送一、飲料手搖杯買一送一、超商咖啡買一送一，雙12可以用買一送一吃整天。

▲CoCo都可的 QQ 鮮奶茶嚴選台灣芋頭與地瓜，是秋冬暖心必喝飲品。





CoCo 雙12優惠：買一送一

雙12優惠通通買一送一！誰說雙12只有電商平台優惠才是主戰場，雙12還有美食買一送一優惠小確幸，讓人從早吃到晚都買一送一。這次窩客島幫你整理12間「雙12優惠買一送一」清單，早上來杯咖啡買一送一、下午茶手搖杯買一送一，TGIF下班約吃速食炸雞薯條買一送一，雙12優惠吃好吃滿。

CoCo都可雙12檔期為了回饋，同步推出線上線下優惠。週三好友日推出第一波優惠，招牌飲品QQ鮮奶茶10元多一杯，同時也在電商平台推出飲品優惠組合最低2杯77元，還有外送平台foodpanda、Uber Eats都推出指定飲料買一送一，讓飲料控不管現場買、叫外送，不管現在喝、還是囤著以後喝，通通都優惠。



▲CoCo都可與兩大外送平台合作，推出多款飲品買一送一超值活動。（攝影：張人尹）

UG 雙12優惠：買一送一

飲料控喝UG買一送一！人氣手搖品牌 UG這次外送平台 Uber Eats 獨家推出年終最強優惠，在家、在辦公室也能喝到超人氣「三窨十五茉 UG 奶茶」、咀嚼系飲品「招牌315」會員限定買一送一優惠，為年末忙碌的日常注入一抹療癒茶香，讓飲料控即日起就能點UG飲料外送買一送一。



▲UG攜手Uber Eats，推出年終最強買一送一獨家優惠。（攝影：張人尹）

日出茶太 雙12優惠：買一送一

日出茶太在2025年12月12日當日推出「歡慶雙12」會員優惠活動，當天中午12點至晚上8點，凡出示日出茶太LINE會員身份，即可在全台門市享有靜岡抹茶系列飲品「靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵」買一送一的折扣，每人限購一組，且每間門市每日限量提供一百組優惠。



▲日出茶太靜岡抹茶系列極濃回歸，加入雙色湯圓與紫薯奶蓋。雙12限時買一送一。



▲12月12日中午12點至晚上8點，日出茶太LINE會員享抹茶系列買一送一。每店限量。





初韻 雙12優惠：買一送一

初韻 Truewin 將於 12 月 12 日舉辦只有一天的「雙 12」限時優惠，主打「杜拜巧克力輕乳」買一送一活動。飲料控在當天中午 12 點至晚上 8 點期間前往門市購買，就可享有「「杜拜巧克力輕乳」」買一送一，一次品嚐到輕乳可可，搭配開心果的奢華享受。需要注意的是，每人單次消費限購兩組，且此優惠不適用於任何外送平台。



▲初韻 Truewin 於 12/12 限時推出杜拜巧克力輕乳買一送一，錯過不再。



▲初韻 Truewin杜拜巧克力輕乳買一送一，每人限購兩組，不適用外送平台。

肯德基 雙12優惠：買一送一

肯德基買一送一16項吃爆！肯德基歲末優惠火力全開，強勢推出「嗑翻雙12」優惠活動，在12/2到12/15限時14天，推出多達12款買一送一，不論是經典點心還是人氣飲品，通通5折，雙倍享受。同時，肯德基也推出單人餐、分享餐等不同組合，加上肯德基APP「炸翻星期三」更加碼咔啦脆雞買一送一、蛋撻買一送一，挑戰速食控最狂雙12優惠。



▲肯德基嗑翻雙12優惠，12/2起限時14天火力全開。（攝影：張人尹）



▲PK雙饗卡APP炸翻星期三優惠，咔啦雞腿堡買一送一。（攝影：張人尹）

漢堡王 雙12優惠：買一送一

漢堡王呼叫起士控吃起來！漢堡王將冬季限定的勁濃起士點心全面升級，除了原本討論度超高的勁濃起士薯外，還加碼推出三款全新炸物，讓濃郁系鹹香在寒冷季節裡變得更療癒。新品將於即日起至2026/1/31限時販售，搭配同日開跑的法式芥末豬排堡買一送一活動，讓喜歡重口味、愛嚐鮮的速食控一次補齊炸物與主食。無論當下午嘴饞小點心，還是想直接靠炸物暖心暖胃，這次漢堡王都給得超有誠意。



▲漢堡王起士與洋蔥雙香疊加的「勁濃洋蔥圈」更是鐵粉心裡的隱藏必點。



▲漢堡王新品「法式芥末豬排堡」買一送一。





必勝客 雙12優惠：買一送一

必勝客推出雙 12 年底最終檔優惠，從個人到多人聚餐皆可享有超值折扣。人氣副食包含巧克力 QQ 球 5 顆買一送一只要 59 元，黃金雞柳條 4 條買一送一也只需 99 元。獨享餐部分，點個人紙包飯麵就免費送個人比薩，實現雙主餐滿足感。多人聚餐則有「火山拼盤餐」特價 999 元起，即可享雙比薩與海陸拼盤，優惠最低 38 折起。



▲必勝客雙 12 優惠最終檔，人氣副食巧克力 QQ 球、雞柳條享買一送一。



▲點個人紙包飯麵免費送比薩。多人聚餐「火山拼盤餐」千元有找。

達美樂 雙12優惠：199 元披薩

達美樂在雙 12 期間推出限時優惠，狂寵 LINE 官方帳號好友。自 12 月 12 日起至 12 月 23 日止，只要在 LINE 官方帳號內輸入通關密語「頂鮭豪牛 199」，即可用嚐鮮價 199 元購買原價 620 元的「頂鮭豪牛雙饗小披薩」。此優惠讓消費者能以超低價享用海陸雙拼的頂級美味，一次現省 421 元，是年底派對與節慶倒數的省荷包首選。



▲達美樂雙 12 優惠！輸入 LINE 密語，頂鮭豪牛小披薩只要 199 元。



▲活動期間為 12 月 12 日至 12 月 23 日，現省 421 元，海陸美味輕鬆享。

7-11 雙12優惠：買2送2

針對雙12優惠，7-11於12/12前在OPENPOINT行動隨時取推出多項優惠組合，其中主推「特大濃萃美式」買12送12優惠，其他還有指定CITY品項再享1212元超值優惠價，包含「特大濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵、梔子花奶青、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶、特選美式/拿鐵」等，最多36杯1212元，最高現省948元，12/12優惠最後一天，咖啡控一定要搶到。





▲ 7-11 行動隨時取推雙 12，特大濃萃美式等品項享買 12 送 12。





全家 雙12優惠：35杯1212元

全家在雙12前於「跨店隨買取」推出1212元咖啡優惠組合，包含特濃美式35杯、特濃拿鐵30杯、單品美式26杯，或是單品拿鐵23杯，同品項組合都可享有1212元優惠。咖啡控在12/12前都能線上搶優惠，每個會員每個品項限購2組，可使用至2026/10/31，適合天天來一杯咖啡的上班族。



▲全家「跨店隨買取」雙 12 優惠，特濃美式 35 杯組合價 1,212 元。

萊爾富 雙12優惠：買12送12

萊爾富 Hi-Life VIP APP「萊購物」在雙 12 期間推出一系列咖啡茶飲超值優惠。自 12 月 10 日至 12 日，會員限定大杯美式享買 12 送 12 優惠，特大杯美式同樣是買 12 送 12，而大杯拿鐵則為買 12 送 10，每組現省最高達 720 元，每人限購兩組。此外，茶飲組合在 12 月 23 日前也有優惠，包含四季春茶或紅玉紅茶、茶拿鐵系列等，皆享買 12 送 12。



▲萊爾富雙 12 優惠，會員限定大杯美式享買 12 送 12 組合價。

OK超商 雙12優惠：買2送2

OK 超商在雙 12 檔期推出多重咖啡優惠。自 12 月 10 日至 12 日，OKmall 單筆消費滿 1,212 元，即贈送 OKCAFE 中杯莊園美式兌換券 5 張。此外，12 月 12 日當天，門市購買大杯莊園美式或拿鐵、大杯極淬系列咖啡，可享同品項買二送二折扣。同時，OKmall 也同步推出咖啡買 12 送 12 活動，並加碼贈送 1,212 點紅利點數，限量 10,000 組。

