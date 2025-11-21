> 美食 > 漢堡王買一送一吃！3款捲捲德腸堡霸氣登場，全新優惠券跟上。

漢堡王買一送一吃！3款捲捲德腸堡霸氣登場，全新優惠券跟上。

2025-11-21

捲捲德腸堡回歸！漢堡王推出三款新品還祭出雙人餐、買一送一等超狂優惠，從火烤牛肉到脆雞通通有，漢堡控準備衝一波。

捲捲德腸堡回歸，今年漢堡控又有理由衝漢堡王了！去年一推出就熱賣數十萬份的捲捲德腸堡強勢回歸，以超霸氣德式香腸捲在漢堡中，獨特香氣和浮誇造型吸引不少漢堡控搶吃。這次直接帶來三款全新組合，從經典肉汁到火烤牛肉、再到酥脆雞排，每一款都主打大口咬下的飽足感。即日起一路供應到明年1月5日，比起去年時間更長、選擇更豐富，無論是午餐、晚餐都剛剛好，想吃隨時都能衝一波。同時，也推出限時小華堡買一送一、加1元多1件等高CP值優惠，讓小資族省錢吃飽飽。

▲漢堡王捲捲德腸堡強勢回歸。
▲漢堡王熱賣數十萬份的捲捲德腸堡，於即日起回歸，將供應到2026年1月5日。
漢堡王捲捲德腸堡強勢回歸！三款口味一次滿足

三款新品各有亮點，其中捲捲德腸堡以多汁肉餡搭配BBQ燒烤醬和香滑起司，濃郁口感直接滿分。喜歡火烤香味的就選捲捲德腸烤牛堡，以370度直火烤出紮實風味。偏愛酥脆口感的則能試試捲捲德腸脆雞堡，金黃外皮結合德腸的鹹香層次，一口下去超涮嘴。不論重口味還是想嚐鮮，都能選到自己的命定口味。

▲漢堡王這次捲捲德腸堡共有「捲捲德腸堡、捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡」三款口味。
漢堡王買一送一優惠券！小華堡、地瓜薯條都有

愛吃又怕荷包哭泣的，這波優惠真的不能錯過。活動期間購買任一捲捲德腸堡套餐，都可以享有黃金QQ球加購現折五元的小確幸。更划算的是雙人套餐只要299元，直接從原價452元打到66折，兩款漢堡加薯條與QQ球，份量滿滿適合姐妹聚餐或小約會。同步推出的好事成雙優惠券也超強，包括西部小華堡買一送一、地瓜薯買一送一，以及多款1元多1件的小點心，不管怎麼配都讓人吃得開心又不心疼。

▲漢堡王小華堡買一送一優惠券。
漢堡王 捲捲德腸堡

品項：
捲捲德腸堡：119元
捲捲德腸烤牛堡：139元
捲捲德腸脆雞堡：139元
販售期間：即日起至2026/1/5
期間優惠：
任一捲捲德腸堡套餐加購黃金QQ球折5元
雙人套餐299元（原價452元）

漢堡王 好事成雙優惠券

優惠時間：即日起至11/20
優惠品項：
西部小華堡買一送一：109元
地瓜薯買一送一：69元
漢堡王 1＋1自由配優惠
加1元多1件：洋蔥圈、薯條、中杯飲料、辣薯球、4塊雞塊等品項。

