拉亞買一送一吃！爆餡「藍莓乳酪生甜甜圈」加碼開賣，一顆免運送。

早餐控先衝！拉亞漢堡推出全新生甜甜圈，藍莓乳酪爆餡超誘人，還能搭配Uber Eats指定早餐買一送一，把早晨甜點和飽足套餐一次收好收滿。

早餐就來吃拉亞！近期台灣掀起一波日式生甜甜圈熱潮，而作為台灣老字號早餐連鎖店「拉亞漢堡」，也不甘示弱的推出全新限定「生甜甜圈」，將Threads上爆紅的藍莓乳酪貝果變成生甜甜圈版本，不變的是餡料一樣多到爆量、毫不手軟給好給滿。此外，也和外送平台Uber Eats推出指定套餐買一送一優惠，揪同事、朋友一起享用美好早餐時光。



▲拉亞漢堡開賣生甜甜圈。(攝影：鄭雅之)

▲拉亞漢堡生甜甜圈早餐就能吃到，全台門市都有販售。(攝影：鄭雅之)





拉亞生甜甜圈！爆餡藍莓乳酪生甜甜圈要搶

生甜甜圈話題延燒到早餐時光，拉亞漢堡祭出全新生甜甜圈系列，推出藍莓乳酪、草莓煉乳兩款口味，從麵糰工法就下足功夫，專業製程直送門市，為的就是保留如現作般的蓬鬆與濕潤。每天早上門市堅持現點現現炸，只為了呈現最完美的爆漿狀態給大家。若使用Laya NOW App下單還能參加「早點到免運活動」，只買一顆生甜甜圈也能外送免運到家，讓大家一早就能吃到最療癒的甜點，於全台門市皆有販售。



▲拉亞漢堡將經典藍莓乳酪貝果，升級變成生甜甜圈。(攝影：鄭雅之)





拉亞買一送一外送到家！叫Uber Eats吃起來

一日之計在於晨，吃早餐就是最重要的大事，但有時候趕著出門、搶上班打卡來不及買早餐也沒關係，拉亞漢堡特意和外送平台Uber Eats合作，只要點購指定早餐「鮪魚蛋皇后奶油吐司＋三角薯餅＋紅茶」，即可享有買一送一優惠，直接幫你外送，讓你整套吃飽飽。



▲拉亞漢堡Uber Eats外送指定套餐買一送一。







拉亞漢堡 生甜甜圈

時間：2025/11/20上市

口味：藍莓乳酪、草莓煉乳

售價：60元

地點：全台拉亞漢堡門市 & Laya NOW App獨家販售





拉亞漢堡 x Uber Eats 買一送一

活動時間：11/19（三）～12/2（二）

活動內容：指定套餐「鮪魚蛋皇后奶油吐司＋三角薯餅＋紅茶」買一送一。



▲拉亞漢堡草莓煉乳生甜甜圈，一顆60元。(攝影：鄭雅之)





甜甜圈控要吃的話題新品！

推薦閱讀：Mister Donut聯名HERSHEY’S！巧克力甜甜圈 開心果甜甜圈10大新品必吃。

推薦閱讀：板橋10元甜甜圈！85℃生甜甜圈插旗板橋府中，焦糖海鹽爆餡甜甜圈板橋人搶吃。

推薦閱讀：Mister Donut 寶可夢甜甜圈第2彈！百變怪聖誕樹 限定登場，去日本可別錯過。