Mister Donut聯名HERSHEY’S！巧克力甜甜圈 開心果甜甜圈10大新品必吃。

巧克力控要吃！這次Mister Donut 首次攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」，打造秋冬限定可可季10款新品，不只推出爆漿巧克力巧貝甜甜圈，還有人氣超高的「開心果」甜甜圈口味，讓粉絲們一次都能朝聖。配合新品，Mister Donut加碼推出甜甜圈買5送1或買6送2，現作飲品享第二件5折的限時優惠，巧克力控要吃到。





Mister Donut爆餡巧貝 生可可派皮奢華感

這次Mister Donut與HERSHEY’S聯名的巧克力季，首推必吃兩款全新巧貝「HERSHEY’S可可巧貝」與「HERSHEY’S開心果可可巧貝」，巧貝麵團加入 HERSHEY’S好時 可可粉，並各別注入滿滿可可鮮奶油內餡或開心果卡士達鮮奶油，帶來手撕爆餡的療癒感。此外，更推薦必吃酥脆派皮、搭配苦甜巧克力的「HERSHEY’S濃厚可可派」，一次滿足不同的口感、風味享受。





Mister Donut多層次風味 莓果咖啡的交織

Mister Donut 與HERSHEY’S為了打造多層次風味，特別在不同圈體搭配不同口味變化，「HERSHEY’S杏仁巧克力波堤」以堅果碎粒、堅果夾心打造冬季療癒感，另一款「HERSHEY’S咖啡巧克力波堤」則模擬提拉米蘇的苦甜咖啡、可可風味，是大人系必吃。同時還有果香系「HERSHEY’S覆盆莓可可多拿滋、HERSHEY’S黑森林可可多拿滋」加入莓果與黑櫻桃，帶來酸甜平衡。



Mister Donut優惠 買5送1限時搶購

配合本次聯名，Mister Donut現作飲品也推出「HERSHEY’S冰可可牛奶」和「HERSHEY’S熱可可牛奶」，調配出冬季療癒人心的飲品。同時在10/31-11/6期間推出指定甜甜圈買5送1及買6送2優惠，同步推出的現作飲品也可享第二件5折優惠，巧克力控趁這波手刀衝。





Mister Donut聯名HERSHEY’S好時 甜甜圈新品資訊

販售日期：2025/10/31(五)起，期間限定，售完為止

品項及價格：

HERSHEY’S可可巧貝：49元

HERSHEY’S開心果可可巧貝：59元

HERSHEY’S生可可波堤：55元

HERSHEY’S濃厚可可派：69元

HERSHEY’S杏仁巧克力波堤：59元

HERSHEY’S咖啡巧克力波堤：59元

HERSHEY’S覆盆莓可可多拿滋：69元

HERSHEY’S黑森林可可多拿滋：69元



HERSHEY’S熱可可牛奶M：75元

HERSHEY’S冰可可牛奶M：75元





Mister Donut可可甜甜圈推薦

販售日期：2025/10/31(五)起，期間限定，售完為止

品項及價格：

白可可脆脆巧克力波堤

售價：50元

焦糖雙色巧克力波堤

售價：48元



Mister Donut可可季優惠活動資訊

新品買5送1及買6送2

活動期間：2025/10/31(五)~2025/11/6(四)

活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為 HERSHEY’S可可巧貝、HERSHEY’S開心果可可巧貝、HERSHEY’S生可可波堤、HERSHEY’S濃厚可可派、HERSHEY’S杏仁巧克力波堤、HERSHEY’S咖啡巧克力波堤、HERSHEY’S覆盆莓可可多拿滋、HERSHEY’S黑森林可可多拿滋、白可可脆脆巧克力波堤、焦糖雙色巧克力波堤。

現做飲品第二件5折

活動期間：即日起至售完為止。

活動方式：購買現做飲品享第二杯5折優惠。



