食芋堂草莓芋泥季來了！草莓芋泥杯、泡芙8款推薦，冬季限定甜點要吃。

草食芋堂冬季草莓芋泥季夢幻登場！從辦公室下午茶到年節聚會，多款草莓芋泥甜點，一次滿足歲末的療癒時刻。
草莓控、芋頭控一起嗨！食芋堂在年終一次端出兩大亮點，先是和南港老爺合作打造限定禮盒「芋見旅人」，結合芋豆椪與手工牛軋糖的節慶組合成為今年送禮清單的新焦點。同時冬季限定的「草莓芋泥季」也正式登場，以「辦公室救星」為主題，帶來多款高顏值的草莓芋泥甜點，從新研發的草莓杯杯到經典草莓芋泥盒通通回歸。無論是追求年節禮盒，或需要在年底繁忙的日常裡補充甜甜療癒，都能在食芋堂一次找到專屬冬季的幸福口味。
食芋堂聯名禮盒！年節送禮就選南港老爺「芋見旅人」
今年首次推出的「芋見旅人」是食芋堂與南港老爺行旅的甜蜜合作，結合飯店級選材與職人手作精神，打造專屬年節的頂級禮盒。禮盒內含食芋堂經典的芋豆椪四入，以層層酥皮包覆芋泥與綠豆沙，清甜又帶著手作香氣；搭配老爺酒店十入手工牛軋糖，以法國奶油與夏威夷火山豆打造細緻香氣，軟韌不黏牙的口感讓送禮更具質感。即日起開放預購，單盒售價520元，於明年1/15前下單可享95折早鳥優惠，自1/3起可取貨，成為春節送禮的體面之選。
草莓配芋泥最療癒！辦公室下午茶的冬季救星來了
冬季限定的草莓芋泥季以「辦公室救星」為靈感，推出兩款全新甜品陪伴繁忙的年末時光。其中每日限量的草莓杯杯，以芋泥搭配香草蛋糕與卡士達，最上層鋪滿鮮草莓，酸甜層次非常適合午後提神。另一款莓好心芋則以柔軟蛋糕夾入超厚芋泥，再放上整排草莓，視覺華麗，是聚餐或會議茶點的亮眼選擇。新品售價為草莓杯杯單杯195元、雙杯組150元，莓好心芋單條499元，讓草莓控一次收集冬季必吃組合。
從泡芙到整顆蛋糕！草莓芋泥人氣甜點全數回歸
備受粉絲敲碗的草莓芋泥人氣品項也同步回歸，帶來辦公室討論度最高的甜點陣容。從酥脆外殼搭配芋泥與鮮草莓的草莓芋泥泡芙，到升級版草莓芋泥盒的滿版草莓配厚實芋泥，每款都適合療癒緊繃的年度收尾。而草莓芋泥球、草莓半芋燒與草莓芋大福則以輕巧份量滿足想解饞又不想負擔的心情。節慶首選草莓甜心蛋糕也回到檯面，以鬆軟香草蛋糕搭上新鮮草莓，從六吋到十吋皆有，為年底聚會增添甜甜亮點。
食芋堂 Ｘ南港老爺行旅 芋見旅人禮盒
售價：單盒520元
優惠：1/15前預購享九五折；1/3起取貨
食芋堂 草莓芋泥季新品
草莓杯杯 單杯195元，雙杯組350元
莓好心芋 499元
食芋堂 草莓芋泥人氣回歸
草莓芋泥泡芙 155元
草莓芋泥盒 295元
草莓半芋燒 150元／四入
草莓芋泥球 130元／三入
草莓芋大福 140元
草莓甜心蛋糕 899元／六吋，1099元／八吋，1599元／十吋
食芋堂 門市資訊
行天宮概念店：台北市中山區松江路297巷5號
大稻埕店：台北市大同區南京西路233巷7號
台中週末店：台中市西區中興街142號（五六日營業）
