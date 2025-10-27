烤布蕾甜甜圈快閃16天！Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈，加碼烤布蕾夾心貝開吃。

甜點控每年必吃Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回來了！在社群上瘋狂洗版、秋冬必吃的療癒系甜點「烤布蕾甜甜圈」，這次在11/1-11/16限時快閃回歸。Krispy Kreme特別推出LINE好友新品優惠，這次還加碼推出超限量新品「香檸烤布蕾夾心貝」，挑戰甜點控必吃新歡。





Krispy Kreme經典回歸 現場手工炙燒

Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」這次在11/1起正式回歸，主打每一顆都是當日製作、現場手工炙燒，打造金黃焦糖外層，搭配絲滑香濃的牛奶卡士達內餡，還原了經典法式風味，也是鐵粉們每年冬天必吃的療癒系甜甜圈。Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈僅在限定門市快閃兩週，粉絲們一定要準時吃起來。





Krispy Kreme加碼 香檸口味週三六限定

除了經典款，Krispy Kreme今年更加碼推出新口味「香檸烤布蕾夾心貝」限量供應，這款新品外層是鬆軟口感，搭配薄脆糖衣，內餡有清香酸甜的檸檬卡士達，更增添酸爽風味。這一款「香檸烤布蕾夾心貝」只在每週三、週六限定開賣。



Krispy Kreme優惠 LINE好友獨享禮盒價

配合話題新品「烤布蕾甜甜圈、香檸烤布蕾夾心貝」開賣，Krispy Kreme也提供粉絲專屬回饋，只要在10/31前加入 Krispy Kreme 官方 LINE 好友，即可在上市日領取優惠券，憑券在11/1－11/3至限定販售門市購買內含兩顆烤布蕾甜甜圈的6入禮盒，可享優惠價 286元。另外，購買任一烤布蕾甜甜圈搭配大杯飲品，還可現折15元，粉絲最推一口烤布蕾甜甜圈、一口咖啡就是絕配。





Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈系列販售資訊

販售期間：2025/11/1-11/16

售價：

經典烤布蕾：60 元

香檸烤布蕾 ：60 元



烤布蕾甜甜圈系列注意事項

烤布蕾系列販售門市：板橋／美麗華／新光 A8／南港環球／裕隆城／桃園長庚／桃園遠百／新竹 SOGO

未販售門市：台北站前／南京復興／SOGO 復興

香檸烤布蕾限週三、六販售

烤布蕾系列無配合盒販優惠

烤布蕾系列單人單筆限購 12 顆



Krispy Kreme LINE 好友新品券

活動說明：凡於 10/31 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友者，即可於 11/1 獲得好友新品券一張，憑券在11/1-11/3購買「6 入烤布蕾禮盒」享優惠價 $286（原價 $308）



