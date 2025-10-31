3間甜甜圈新品話題！85度C甜甜圈專賣店、Mister Donut聯名可可季、Krispy Kreme烤布蕾快閃回歸。

療癒甜點「甜甜圈」又成熱搜關鍵字！秋冬甜點控的一大話題「甜甜圈」這次新品都讓人吃不停，年度必吃Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈快閃回歸，經典必吃Mister Donut全新聯名HERSHEY’S推出可可季限定口味，還有85℃推出新品牌「85℃生甜甜圈研究所」，再掀一波「甜甜圈」話題。





Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈快閃回歸

甜點控每年必吃Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回來了！在社群上瘋狂洗版、秋冬必吃的療癒系甜點「烤布蕾甜甜圈」，這次在11/1-11/16限時快閃回歸。Krispy Kreme特別推出LINE好友新品優惠，這次還加碼推出超限量新品「香檸烤布蕾夾心貝」，挑戰甜點控必吃新歡。

Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈活動資訊

販售期間：2025/11/1-11/16

全文介紹：烤布蕾甜甜圈快閃16天！Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈，加碼烤布蕾夾心貝開吃。





Mister Donut全新聯名HERSHEY’S可可季

巧克力控要吃！這次Mister Donut 首次攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」，打造秋冬限定可可季10款新品，不只推出爆漿巧克力巧貝甜甜圈，還有人氣超高的「開心果」甜甜圈口味，讓粉絲們一次都能朝聖。配合新品，Mister Donut加碼推出甜甜圈買5送1或買6送2，現作飲品享第二件5折的限時優惠，巧克力控要吃到。

Mister Donut聯名HERSHEY’S活動資訊

販售日期：2025/10/31(五)起，期間限定，售完為止

全為介紹：Mister Donut聯名HERSHEY’S！巧克力甜甜圈 開心果甜甜圈10大新品必吃。





85℃生甜甜圈研究所進駐板橋

85℃生甜甜圈研究所開在板橋！85℃近期推出全新型態「生甜甜圈研究所」限定門市，掀起粉絲一波討論，繼台中復興店之後，「85℃生甜甜圈研究所」即日起同步進駐板橋、台中逢甲，讓更多粉絲們嘗鮮開吃。同時，85℃生甜甜圈研究所也同步推出新口味「焦糖海鹽爆餡」甜甜圈，以及開幕優惠「10元加購、買4送2」板橋人、台中人通通要跟上。

85℃生甜甜圈板橋研究所開幕活動資訊

10/30–11/2限量試賣

11/3–11/5試營運期間，原味甜甜圈加購價10元、中大杯咖啡第二杯半價。

活動期間：板橋10元甜甜圈！85℃生甜甜圈插旗板橋府中，焦糖海鹽爆餡甜甜圈板橋人搶吃。



