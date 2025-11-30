7-11 再度攜手吉伊卡哇推出聖誕季聯名！15款新品以角色故事為靈感打造。日本限定、造型超可愛，粉絲必收的冬季話題新品別錯過。

日本便利商店龍頭 7-11 再度攜手超人氣角色「吉伊卡哇」推出冬季大型聯名企劃，自 12 月 2 日起在全日本門市展開。今年活動規模較去年更盛大，不僅推出多達 15 項聯名食品，包含飯糰、甜點、咖哩與中華包等。去年因為合作商品在短時間內造成搶購熱潮，許多店面甚至當日售罄，今年官方也因此大幅擴大陣容，預期將再度掀起「吉伊卡哇旋風」。



▲7-11 吉伊卡哇聖誕季！15款聯名新品、日本限定，雪人兔兔、小八超可愛。



日本 7-11 再推大型聯名企劃！吉伊卡哇粉絲必朝聖

日本 7-11 本次聯名以「和吉伊卡哇一起享受冬天」為主題，透過各式商品與活動將作品裡的世界觀帶入日常生活。以作品中實際出現的食物為靈感打造的 15 款聯名食品，從飯糰、甜食到熱食都有完整呈現。其中最受討論的包括角色常吃的「肉丸飯糰」，以及醬油與奶油香的「奶油烤飯糰」。熱食部分則有以吉伊卡哇抽到的壽喜燒組合為概念的「壽喜燒丼」，以及曾在故事中辣到全身變紅的「鬼辣咖哩」。



重現作品場景！日本 7-11 x 吉伊卡哇聯名新品

另外，受到不少粉絲喜愛的中華包也再度回歸，今年更新了烙印與包裝設計，推出芝麻包、紅豆包、咖哩包與披薩包等多款角色版本，限量販售勢必引發收藏熱潮。甜點與麵包類同樣令人期待，包括柔軟濕潤、擁有雙重奶油的可頌麵包，及甜鹹交織的起司砂糖吐司。此外，以拉可所喝飲品為靈感的「草莓牛奶冰沙」也以限量方式推出，是許多粉絲期待的打卡品項。



日本 7-11 吉伊卡哇雪人抽抽樂同步登場！

同時，「エニマイくじ」也推出以「變成雪人了！」為主題的吉伊卡哇抽抽樂，從 A 賞到最後賞共 21 種景品，全都是雪人造型的角色週邊，對粉絲而言幾乎沒有不買的理由。

若近期打算前往日本旅遊，12 月務必來感受這場冬季限定的可愛風暴，也許下一個帶著吉伊卡哇回家的，就是你。



日本 7-11 x 吉伊卡哇 聖誕節聯名商品

販售時間：12/2 起；聯名咖啡杯 12/3 起販售；エニマイくじ抽抽樂 1/12 開賣

