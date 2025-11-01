可不可買一送一！可不可新品烏龍冬瓜喝起來，外送喝可不可買一送一。

可不可買一送一喝起來！這次可不可在11/4起推出新品「半熟烏龍系列」純茶、奶茶、烏龍冬瓜3種喝法，用焙火茶香搶攻粉絲新歡，同時可不可加碼推出新品限時「第二杯6折」的門市優惠，並在UberEats推出指定飲品買A送B限定活動，飲料控買一送一要喝到。





可不可新品 半熟烏龍的極致平衡

可不可熟成紅茶 這次的主打「半熟烏龍」系列，其中「半熟」是對焙火厚度與茶香層次著掌握，打造細膩的焙香層次韻味。粉絲可以喝到純茶「半熟烏龍」，另一款搭配奶香的「半熟烏龍厚乳」口感更滑順輕盈。此外還有「半熟烏龍冷露」古早味冬瓜茶與中焙火烏龍，打造微甜、不膩口的風味。



可不可UberEats買一送一限定開喝

針對這次半熟烏龍新品，可不可門市在11/4-11/16推出新品第二杯6折優惠，並且加碼於UberEats 平台推出買A送B優惠，11/5-11/18期間，買新品「半熟烏龍冷露（L）」，即免費贈送「輕纖穀奈茶（M）」一杯，等於享有買一送一的超值優惠。此外，UberOne會員再加碼購買「半熟烏龍厚乳（M）」，即贈送「烏龍米米花」一份。粉絲們外送新品喝起來。



可不可新品 半熟烏龍系列販售資訊

上市日期：2025/11/4起

品項及價格：

半熟烏龍：M$40 / L$50

半熟烏龍厚乳：M$50 / L$60

半熟烏龍冷露：M$50 / L$60

新品門市優惠

活動時間：2025/11/04（二）- 11/16（日）

活動內容：凡購買任兩杯大杯半熟烏龍系列飲品，即享第二杯6折優惠（以價低者折扣）。



可不可UberEats買一送一優惠活動

活動時間：2025/11/05（三）- 11/18（二）

活動內容：

全會員限定：購買 半熟烏龍冷露 L，即贈 輕纖穀奈茶 M

UberOne會員限定：購買 半熟烏龍厚乳 M，即贈 烏龍米米花



