0元喝太妃核果那堤！星巴克買一送一連2天，近全品項飲品買一送一。

星巴克買一送一又來啦！每週最期待的「好友分享日」再度公布最新時間，將於本週四、週五限時登場。這次活動剛好遇上冬季耶誕限定「太妃核果風味那堤」回歸，正是和朋友相約喝咖啡、放鬆聊天的好時機。無論是想在午後暖暖喝一杯，或是一次外帶兩杯送給曖昧對象，都能用一份咖啡香傳遞溫度與心意。







星巴克2天快閃優惠 太妃核果那堤甜香回歸

一年一度的「太妃核果風味那堤」強勢回歸，香氣濃郁的太妃蜜糖搭配滑順牛奶與濃縮咖啡，頂層覆上鮮奶油與蜜糖碎片，入口香甜細膩，是冬天最療癒的滋味。今年更推出「太妃核果風味冷萃」與「太妃核果風味氮氣冷萃」，帶出淡淡焦糖香氣與順口層次，無論熱飲或冰飲都超迷人。趁著買一送一活動開跑，先喝兩杯才過癮。









活動優惠詳情一次看 限時兩天手刀搶喝

星巴克「好友分享日」活動將於11月6日至11月7日登場，每日11點至20點限時開放。活動期間購買兩杯大杯（含）以上、相同冰熱與口味的飲品，即可享「買一送一」優惠。每人每次最多可享「買二送二」，飲品需當場一次領取。想喝耶誕太妃核果系列、也想揪朋友一起省荷包，這兩天就是最甜又最划算的時刻。













星巴克買一送一 活動辦法

活動時間：2025/11/6(四)-11/7(五)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

還有更多買一送一優惠要吃、要喝！

推薦閱讀：麥當勞買一送一再加碼雙11點數兌換超划算，萬元普發現金放大術雙11優惠攻略搶先看。

推薦閱讀：11間甜點快閃買一送一！神級蛋黃酥 排隊布丁接力快閃，就在台北東區SOGO。

推薦閱讀：11月CoCo買一送一清單！CoCo最划算優惠整理，日焙珍奶買一送一 粉角奶茶買一送一。