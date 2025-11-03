麥當勞買一送一再加碼雙11點數兌換超划算，萬元普發現金放大術雙11優惠攻略搶先看。

全民普發萬元現金即將入袋，消費者正熱烈討論如何讓這筆金額發揮最大效益。看準這波消費熱潮與歲末聚餐需求，連鎖速食龍頭麥當勞宣布，將從11月5日起推出「歲末雙享祭」加碼優惠活動，集結了從早到晚的四大主題優惠，包含「早安雙享 59 元起」，「經典雙享 99 元起」，「雙人雙享 209 元起」以及「七大飲品買一送一」，希望讓民眾的每一元都花得更超值，讓現金價值再放大。



「歲末雙享祭」開跑 焦點飲品買一送一，早餐59元起

這次「歲末雙享祭」的活動時間將從11月5日持續到12月9日。其中最受消費者期待的，莫過於「七大飲品買一送一」，品項包含了人氣很高的焦糖奶茶（冰），以及金選美式（熱或冰），還有可口可樂（中杯），零卡可口可樂（中杯），雪碧（中杯），檸檬風味紅茶（中杯）等。此外，早餐時段也提供了「早餐雙享 59 元起」的優惠，例如薯餅兩件59元，豬肉滿福堡兩件69元。經典美味同樣享有優惠，「經典雙享 99 元起」包含了麥脆鷄腿（原味或辣味），大薯，6 塊麥克鷄塊等品項，皆為兩件99元。



雙11購物節不缺席 麥當勞APP推「1111狂饗盛典」

迎接即將到來的雙11購物節，麥當勞APP也從11月3日起至11月14日止，為會員推出了專屬的「1111 狂饗盛典」點數優惠。活動期間內，多款原價需要 1200 至 2100 點 M Point 的熱門品項，現在通通特價 1111 M Point 即可兌換，優惠折扣最高可達 53 折。可兌換的品項非常豐富，包括了麥脆鷄腿一塊（原味或辣味），四塊麥克鷄塊，豬肉滿福堡，勁辣香鷄翅（一份兩塊），以及金選美式咖啡（冰或熱）等九款熱門產品，是麥當勞會員不可錯過的省錢好時機。



開車族必備神卡「得來速VIP卡」全新車牌造型登場

除了店內與APP優惠，麥當勞也沒有忘記廣大的開車族。全新的2026年「得來速VIP卡」將換上獨特的車牌造型卡面，自11月5日起，顧客即可於麥當勞餐廳的得來速窗口索取。這張被譽為汽車與機車族必備的超值神器，只要在得來速窗口點餐時出示，即可以優惠價10元加購經典美味3選1，選項包含小薯，薯餅或蛋捲冰淇淋一份。VIP卡數量有限，送完為止，使用期限可一路用到2026年12月31日。



多元取餐管道齊享優惠 歡樂送同步推專屬雙人餐

麥當勞強調，這次「歲末雙享祭」優惠適用於多種點餐方式。消費者無論在餐廳櫃檯，自助點餐機，或是得來速窗口，只要出示優惠產品畫面或報代碼即可使用。麥當勞 APP 手機點餐也開設了「歲末雙享祭專區」，讓點餐更方便。此外，麥當勞歡樂送也同步推出專屬的雙人餐優惠，指定雙主餐搭配6塊麥克鷄塊，大薯及2杯38元飲品，只要319元起。從11月12日起，使用歡樂送購買指定套餐或分享餐，還能以39元加購可口可樂酷彩變色杯，為年末聚餐增添更多樂趣。





麥當勞「歲末雙享祭」

活動時間： 2025年11月5日至12月9日（或售完為止）

活動內容：

七大飲品買一送一（焦糖奶茶、金選美式、雪碧、可樂等）

早餐雙享59元起：薯餅、豬肉滿福堡、焙果、麥克鷄塊

經典雙享99元起：麥脆鷄腿、大薯、四盎司牛肉堡

雙人雙享209元起：雙主餐搭配4塊鷄塊、中薯與飲品

麥當勞APP「1111狂饗盛典」

活動時間： 2025年11月3日至11月14日

活動內容：

會員限定，1,111 M Point可兌換九款經典品項（含麥脆鷄腿、豬肉滿福堡、金選美式、焦糖奶茶等）

2026「得來速VIP卡」全新登場

活動時間： 2025年11月5日起至2026年12月31日止

活動內容：

持卡者得來速點餐加價10元，即享小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份（三選一）

歡樂送限定「酷彩變色杯」加購活動

活動時間： 2025年11月12日至12月9日

活動內容：

凡購買炸蝦天婦羅系列套餐或任一分享餐，可加價39元加購酷彩變色杯乙個（隨機出貨）

如果覺得這波回饋已經夠誘人，後面還有更超值的組合等著你

