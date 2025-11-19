年底最強回饋來襲！京站週年慶全館6折起、滿3800送500、再抽100名卡友贈1萬元京站贈券，線上線下同步狂歡開逛

當年底的街景開始閃爍著燈光，錢包也在蠢蠢欲動。購物清單一項接一項增加，彷彿提醒著自己再撐一下，就能好好犒賞這一年。京站時尚廣場2025週年慶即將盛大登場，以「無痛消費 有感回饋！」為主題，邀你一起開啟一場「買得開心、回饋更有感」的購物盛宴。



全館線上X線下消費滿3,800送500！ 首五日再加碼最高回饋24%

Q卡友限定全館3,800送500，首五日11/19-11/23加碼累積滿10,000元再送500元，刷指定8大銀行信用卡滿10,000送500+業種加碼最高送500，優惠加總最高可享24%高回饋！點我看更多

全館線上+線下優惠11/19~12/15，當日全館滿3,800元，即送400元商品贈券（累贈）+100元Qonline贈券（每卡友限兌換乙份）。3C家電單筆消費滿10,000元，立即送500元商品贈券（累贈）。

回門禮：單筆消費滿1,499元，即送：

◆第一波（11月20日）：三合一刷具收納盒乙個。

◆第二波（11月27日）：雙層珠寶盒乙個。

◆化妝品、內衣、香氛單櫃消費累積滿6000元，還可獲贈LED摺疊化妝鏡乙個。



◆ 「無痛消費 有感回饋」卡友獨享滿額抽獎

11/19~12/15京站提供總價值超過100萬的抽獎内容，Q卡友當日消費累積滿6,000元，即獲抽獎機會乙次(可累贈)，有機會抽中萬元京站商品贈券，回饋超有感。抽100名幸運兒，送10,000元京站商品贈券。此外，週年慶期間消費，京站送等值購物金，最高獨得100,000元京站商品贈券。 點我看更多



Q卡友IP連萌刮刮卡

京站全館當日單筆滿3,800元，即可於APP參加IP連萌刮刮卡遊戲，有機會抽中知名飯店史努比、三麗鷗主題房型或角色IP好禮，用超萌IP療癒日常生活 (每卡每日限參加乙次)。

▲知名飯店史努比、三麗鷗主題房型或角色IP好禮





京站精選限量熱銷商品：年銷萬支美妝品牌



◆ 1F MAC｜

大勢玩色唇彩組(任二唇彩+妝前唇霜+4D嘟嘟翹唇膏-CLEAR)原價3,420元起，特價2,340元起，限量30組。



◆ B1 Q小路 BENEFIT｜

眉好骨牌連線遊組(我的精緻眉采膏×2＋這細我的眉筆×2＋超絨易塑型眉蠟隨身瓶＋24小時眉彩定型膠精緻版×2)，原價6,000元，特價2,880元，限量30組。



▲MAC｜大勢玩色唇彩組；Q小路 BENEFIT



多樣熱銷美妝保養商品



◆ 2F SAMO ONDOH｜

Apple Bag Mini crinkle-7colors，原價3,370元，特價2,123元，限量30只。



◆ B1 Peanuts｜

泡泡袋附絨毛零錢包(藍／棕)，原價1,600元，特價1,180元。



◆ B2 asics｜

女款 KAYANO 32，原價5,180元，特價4,144元，限量10雙。



◆ B2 FILA｜

中性芭蕾風運動鞋(尺寸5-8，銀粉)，原價3,280元，特價2,880元。



◆ 4F simple zone好感生活｜

CB JAPAN小煎鍋/牛奶深鍋/玉子燒鍋，原價750元，買一送一。



◆ B3 Mia C’bon超市｜

法奇歐尼莊園冷壓初榨橄檸油(500ML)，原價998元，買一送一。



◆ B3 Mia C’bon超市｜

弘昌CAS橫綱大力米(1KG)，原價219元，買一送一。



▲多樣熱銷美妝保養商品，如SAMO ONDOH、Peanuts、asics、FILA等



獨家人氣保養組合4.5折起

週年慶是美妝保養控們補貨、入手新品的最佳時機，京站推出多款「獨家人氣保養優惠組」，及「買一送多」驚喜加倍，日常或旅行攜帶都方便，再享全館滿千送百及化妝品加碼贈，回饋現省最有感。



獨家人氣保養優惠組 各限量30組



◆ 1F L’OCCITANE蠟菊彈力保養組｜

原價4,660元，特價3,500元，7.5折。



◆ B1 Q小路 ORIGINS靈芝穩膚雙效組｜

原價3,516元，特價2,400元，6.9折。



◆1F DIANBO POPO電波澎澎彈力蛋白粉一盒＋裸條10入｜

原價3,520元，特價2,880元，8.2折。



◆ 2F Peachy Smile輕旅淨顏組｜

原價1,480元，特價780元，5.3折。



◆ 2F 倍優BIOCHEM任選二盒面膜(30片/盒)+面膜一包(5片)｜

原價3,900元，特價1,800元，4.7折。



◆ 1F COCOCHI卸妝膏買二送四組｜

原價3,760元，特價1,650元，4.5折。



◆ 2F 卡布里Caprillè Dr.GRAFT Aranea 髮絲修護組｜

原價4,840元，特價2,380元，5折。



▲獨家人氣保養優惠組 各限量30組



買一送多優惠組 各限量30組

◆ 1F KIEHL'S激光極淨白淡斑精華組｜ 原價8,399元，特價3,240元，3.9折。

◆ 1F IPSA流金水大滿貫組｜ 原價5,100元，特價2,610元，5.2折。

◆ 1F SHU UEMURA經典潔顏大油發燒組｜ 原價7,700元，特價2,880元，3.8折。

◆ 1F DHC 294胜機撫紋組｜ 原價4,360元，特價2,999元，6.9折。

◆ B1 Q小路 LANEIGE補C亮顏組｜ 原價4,882元，特價2,900元，6折。

◆ B1 Q小路 INNISFREE綠茶籽保濕精華超值組｜ 原價3,298元，特價1,805元，5.5折。

◆ B1 Q小路 PAUL & JOE橄欖保濕精華露150ml＋橄欖卸妝凝膠10gx8｜ 原價2,100元，特價1,395元，6.7折。



▲買一送多優惠組 各限量30組





化妝品獨家加碼贈 單櫃消費滿額即送贈券



11/19~11/23，週年慶指定化妝品品牌，只要單櫃消費達到滿額標準，即可享有專屬加碼贈券，限時活動，只有5天！(每櫃限量兌換，不累贈)

◆ 化妝品滿7,600元加送400元商品贈券｜KIEHL'S契爾氏、IPSA、shu uemura植村秀、LANEIGE蘭芝

◆ 化妝品滿3,800元加送200元商品贈券｜M.A.C、NARS、benefit、MAKE UP FOR EVER、PAUL & JOE、Rachel Wine

11/19~11/23，Q卡友化妝品滿單日單筆滿10,000元再加送ORiental TrRaffic指定女鞋乙雙，限量100雙(價值2,480-3,980元)，每人每卡限兌換乙次。



線上線下同享優惠，Qonline多重驚喜！

京站線上購物平台Qonline與線下同步推出超值優惠，當日購物滿3,800元即可享500元贈券（含100元Qonline贈券），還有首五日限定Q點5倍送等豐富回饋活動。11/19~12/3透過LINE購物還可享有4%的LINE POINTS回饋。週年慶期間首五日及每周五六日使用SHOPBACK，享有3%現金回饋。加入Qonline會員贈World Gym 20天免費體驗+inbody測量。

Qonline專屬優惠：首五日Q點5倍送（上限500點）滿2,400元折120元

11/19~11/25使用AFTEE消費滿3,000元折200元；11/19~12/3新用戶現折10%（上限150元）。





鈔值鞋款2折起輕鬆入手 滿額再送4,000元

京站時尚廣場週年慶強勢登場，「鈔值鞋款2折起輕鬆入手」，集結人氣鞋款品牌聯合下殺，回饋最有感，無論是優雅OL必收的通勤鞋、休閒百搭運動鞋，或韓星同款造型，最低1.3折起輕鬆入手，更同步祭出「業種滿額加碼贈，最高再送4,000元」，掀起年底購物熱潮。點我看更多



優雅OL上班族百搭鞋款 輕鬆入手

◆ B1 ORiental Traffic厚底蒂羅爾鞋｜原價3,980元，特價500元，1.3折

◆ 2F ALL BLACK尖頭麂皮瑪莉珍鞋｜原價4,980元，特價990元，2折

◆ 2F MAGY穿皮鍊牛皮粗跟樂福鞋｜原價3,980元，特價990元，2.5折，限量30組

◆ B1 KOKKO尖頭低跟包鞋｜原價4,980元，特價1,200元，2.5折

◆ 2F PICCADILLY圓潤光采低跟鞋｜原價3,980元，特價1,588元，4折



假日休閒

◆ B2 PLAY BOY賽車格紋小白鞋｜原價2,080元，特價990元，4.8折

◆ B2 adidas Response跑步鞋(男)｜原價2,490元，特價1,290元，5.2折

◆ B2 NIKE AIR MAX DAWN NN｜原價3,880元，特價1,990元，5.2折



▲假日休閒鞋款



韓星同款

◆ B2 FILA韓韶禧代言款中性芭蕾風運動鞋｜ 原價3,980元，特價2,880元

◆ B2 PUMA ROSE流行系列薄長T恤｜ 推薦價1,580元，限量20件。11/19~12/3單筆滿3,800元，現抵500元。

◆ B2 SKECHERS HOTSHOT瞬穿低幫德訓鞋-舒華著用款｜ 推薦價2,990元。11/19~12/3全品項10%OFF，任選二件15%OFF。

◆ 2F SAMO ONDOH 泫雅配戴款Apple Bag Mini crinkle｜ 原價3,370元，特價2,123元，限量30組

▲多款韓星同款品牌鞋款





更多週年慶限定優惠：珠寶、鐘錶、配件等加碼贈！

京站針對指定珠寶、鐘錶、包包、配件等櫃位推出了豐富的加碼贈：

1.珠寶指定櫃位送4,000元11/19~12/15，單筆滿15萬元贈2,000元，限量10份；單筆滿20萬元贈4,000元商品贈券，限量5份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。

2.黃金指定櫃位送1,000元 11/19~12/15，單筆滿20萬元贈1千元，限量5份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。

3.包包配件指定櫃位送500元 11/19~11/23，單筆滿5,000元贈300元，每日限量50份；單筆滿8,000元贈500元，每日限量30份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。

4.鐘錶眼鏡指定櫃位送300元11/19~11/23，單筆滿5,000元贈300元，每日限量100份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。





京站小碧潭店 普發加倍賺 儲值最划算

小碧潭店以「暖森之旅」為主題，週年慶邀請大家走進森林系生活場域，體驗一場結合自然療癒、美食饗宴與購物樂趣的年度盛會。同步推出儲值滿額贈、加碼抽好禮、豐富的手作活動，讓消費者在都會中也能享受溫暖又滿足的購物體驗。11/19~11/25單筆儲值10,000元送700元美食券，再加碼抽1名幸運兒可得10,000元京站商品贈券。點我看更多



指定櫃位滿3,000送300元，刷指定銀行10,000送500元。11/24~12/3 Q點成金，點數變現金，Q卡友持本人Q卡於指定櫃位滿2,500扣Q點25點就可以現抵250元。



京站小碧潭 × 馥森阪治 一起森呼吸！

小碧潭限量滿額刮刮卡，開啟五感療癒的綠饗宴！11/15～12/15 Q卡友單筆滿 1,299元，即可參加APP刮刮卡抽乙次，有機會抽中森呼吸半日遊（共10組／價值5,000元）、凝淵雙人湯屋（共10組／價值3,000元）；使用儲值金單筆消費滿1,299元，即可抽森呼吸一日遊（共1組／價值8,000元）。



▲京站小碧潭 × 馥森阪治 一起森呼吸！



好鄰居獨享禮

11/24起，Q卡友持居住新店/文山區之身分證明文件及當日單筆1,299元發票，即可兌換SNOOPY超細纖維印花擦手巾乙份(限量100份)。 週年慶推出多場限定體驗活動， 透過舞蹈、手作體驗，讓顧客在購物的同時，也能走進自我療癒的心靈時光。

◆ 11/29 13:00-13:30蘇菲旋轉舞｜

隨音樂旋轉、裙擺隨之飛揚，共舞心靈之美。



◆ 11/29，14:30-15:30 口袋・綠境手作課程｜

天然礦物顏料彩繪河石，運用樹葉與果實拓印布袋。



◆ 12/13，14:00-15:30 石光・止步療癒課程｜

止步石象徵停下腳步細品生活，是工藝體驗，也是手作心靈練習。



▲石光・止步療癒課程



品牌特企

◆ IMAGER-37 易眠床.易眠枕｜ 首五日商品全面75折(特價品除外)。11/24~12/15商品全面8折，單筆滿1萬再享98折；單筆滿3萬元再享97折；單筆滿5萬元，再享96折；單筆滿7萬元，再享95折(限8折商品)。

◆ OWNDAYS｜ 功能鏡片1+1，現折500元。眼鏡1+1，現折666元。

◆ 雙全生活館｜滿5,000元現折500元。

▲品牌特企 IMAGER-37 易眠床.易眠枕 & OWNDAYS等



