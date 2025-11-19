年底最強回饋來襲！京站週年慶全館6折起、滿3800送500、再抽100名卡友贈1萬元京站贈券，線上線下同步狂歡開逛

當年底的街景開始閃爍著燈光，錢包也在蠢蠢欲動。購物清單一項接一項增加，彷彿提醒著自己再撐一下，就能好好犒賞這一年。京站時尚廣場2025週年慶即將盛大登場，以「無痛消費 有感回饋！」為主題，邀你一起開啟一場「買得開心、回饋更有感」的購物盛宴。
全館線上X線下消費滿3,800送500！首五日再加碼最高回饋24%
Q卡友限定全館3,800送500，首五日11/19-11/23加碼累積滿10,000元再送500元，刷指定8大銀行信用卡滿10,000送500+業種加碼最高送500，優惠加總最高可享24%高回饋！點我看更多
全館線上+線下優惠11/19~12/15，當日全館滿3,800元，即送400元商品贈券（累贈）+100元Qonline贈券（每卡友限兌換乙份）。3C家電單筆消費滿10,000元，立即送500元商品贈券（累贈）。
回門禮：單筆消費滿1,499元，即送：
◆第一波（11月20日）：三合一刷具收納盒乙個。
◆第二波（11月27日）：雙層珠寶盒乙個。
◆化妝品、內衣、香氛單櫃消費累積滿6000元，還可獲贈LED摺疊化妝鏡乙個。
◆ 1F MAC｜大勢玩色唇彩組(任二唇彩+妝前唇霜+4D嘟嘟翹唇膏-CLEAR)原價3,420元起，特價2,340元起，限量30組。
◆ B1 Q小路 BENEFIT｜眉好骨牌連線遊組(我的精緻眉采膏×2＋這細我的眉筆×2＋超絨易塑型眉蠟隨身瓶＋24小時眉彩定型膠精緻版×2)，原價6,000元，特價2,880元，限量30組。
多樣熱銷美妝保養商品
◆ 2F SAMO ONDOH｜Apple Bag Mini crinkle-7colors，原價3,370元，特價2,123元，限量30只。
◆ B1 Peanuts｜泡泡袋附絨毛零錢包(藍／棕)，原價1,600元，特價1,180元。
◆ B2 asics｜女款 KAYANO 32，原價5,180元，特價4,144元，限量10雙。
◆ B2 FILA｜中性芭蕾風運動鞋(尺寸5-8，銀粉)，原價3,280元，特價2,880元。
◆ 4F simple zone好感生活｜CB JAPAN小煎鍋/牛奶深鍋/玉子燒鍋，原價750元，買一送一。
◆ B3 Mia C’bon超市｜法奇歐尼莊園冷壓初榨橄檸油(500ML)，原價998元，買一送一。
◆ B3 Mia C’bon超市｜弘昌CAS橫綱大力米(1KG)，原價219元，買一送一。
週年慶是美妝保養控們補貨、入手新品的最佳時機，京站推出多款「獨家人氣保養優惠組」，及「買一送多」驚喜加倍，日常或旅行攜帶都方便，再享全館滿千送百及化妝品加碼贈，回饋現省最有感。點我看更多
獨家人氣保養優惠組 各限量30組
◆ 1F L’OCCITANE蠟菊彈力保養組｜原價4,660元，特價3,500元，7.5折。
◆ B1 Q小路 ORIGINS靈芝穩膚雙效組｜原價3,516元，特價2,400元，6.9折。
◆1F DIANBO POPO電波澎澎彈力蛋白粉一盒＋裸條10入｜原價3,520元，特價2,880元，8.2折。
◆ 2F Peachy Smile輕旅淨顏組｜原價1,480元，特價780元，5.3折。
◆ 2F 倍優BIOCHEM任選二盒面膜(30片/盒)+面膜一包(5片)｜原價3,900元，特價1,800元，4.7折。
◆ 1F COCOCHI卸妝膏買二送四組｜原價3,760元，特價1,650元，4.5折。
◆ 2F 卡布里Caprillè Dr.GRAFT Aranea 髮絲修護組｜原價4,840元，特價2,380元，5折。
化妝品獨家加碼贈 單櫃消費滿額即送贈券
11/19~11/23，週年慶指定化妝品品牌，只要單櫃消費達到滿額標準，即可享有專屬加碼贈券，限時活動，只有5天！(每櫃限量兌換，不累贈)
◆ 化妝品滿7,600元加送400元商品贈券｜KIEHL'S契爾氏、IPSA、shu uemura植村秀、LANEIGE蘭芝
◆ 化妝品滿3,800元加送200元商品贈券｜M.A.C、NARS、benefit、MAKE UP FOR EVER、PAUL & JOE、Rachel Wine
11/19~11/23，Q卡友化妝品滿單日單筆滿10,000元再加送ORiental TrRaffic指定女鞋乙雙，限量100雙(價值2,480-3,980元)，每人每卡限兌換乙次。
線上線下同享優惠，Qonline多重驚喜！
京站線上購物平台Qonline與線下同步推出超值優惠，當日購物滿3,800元即可享500元贈券（含100元Qonline贈券），還有首五日限定Q點5倍送等豐富回饋活動。11/19~12/3透過LINE購物還可享有4%的LINE POINTS回饋。週年慶期間首五日及每周五六日使用SHOPBACK，享有3%現金回饋。加入Qonline會員贈World Gym 20天免費體驗+inbody測量。
Qonline專屬優惠：首五日Q點5倍送（上限500點）滿2,400元折120元
11/19~11/25使用AFTEE消費滿3,000元折200元；11/19~12/3新用戶現折10%（上限150元）。
鈔值鞋款2折起輕鬆入手 滿額再送4,000元
京站時尚廣場週年慶強勢登場，「鈔值鞋款2折起輕鬆入手」，集結人氣鞋款品牌聯合下殺，回饋最有感，無論是優雅OL必收的通勤鞋、休閒百搭運動鞋，或韓星同款造型，最低1.3折起輕鬆入手，更同步祭出「業種滿額加碼贈，最高再送4,000元」，掀起年底購物熱潮。點我看更多
優雅OL上班族百搭鞋款 輕鬆入手
◆ B1 ORiental Traffic厚底蒂羅爾鞋｜原價3,980元，特價500元，1.3折
◆ 2F ALL BLACK尖頭麂皮瑪莉珍鞋｜原價4,980元，特價990元，2折
◆ 2F MAGY穿皮鍊牛皮粗跟樂福鞋｜原價3,980元，特價990元，2.5折，限量30組
◆ B1 KOKKO尖頭低跟包鞋｜原價4,980元，特價1,200元，2.5折
◆ 2F PICCADILLY圓潤光采低跟鞋｜原價3,980元，特價1,588元，4折
假日休閒
◆ B2 PLAY BOY賽車格紋小白鞋｜原價2,080元，特價990元，4.8折
◆ B2 adidas Response跑步鞋(男)｜原價2,490元，特價1,290元，5.2折
◆ B2 NIKE AIR MAX DAWN NN｜原價3,880元，特價1,990元，5.2折
更多週年慶限定優惠：珠寶、鐘錶、配件等加碼贈！
京站針對指定珠寶、鐘錶、包包、配件等櫃位推出了豐富的加碼贈：
1.珠寶指定櫃位送4,000元11/19~12/15，單筆滿15萬元贈2,000元，限量10份；單筆滿20萬元贈4,000元商品贈券，限量5份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。
2.黃金指定櫃位送1,000元 11/19~12/15，單筆滿20萬元贈1千元，限量5份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。
3.包包配件指定櫃位送500元 11/19~11/23，單筆滿5,000元贈300元，每日限量50份；單筆滿8,000元贈500元，每日限量30份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。
4.鐘錶眼鏡指定櫃位送300元11/19~11/23，單筆滿5,000元贈300元，每日限量100份，不累贈，每人每卡每日每櫃限換1次。
京站小碧潭店 普發加倍賺 儲值最划算
小碧潭店以「暖森之旅」為主題，週年慶邀請大家走進森林系生活場域，體驗一場結合自然療癒、美食饗宴與購物樂趣的年度盛會。同步推出儲值滿額贈、加碼抽好禮、豐富的手作活動，讓消費者在都會中也能享受溫暖又滿足的購物體驗。11/19~11/25單筆儲值10,000元送700元美食券，再加碼抽1名幸運兒可得10,000元京站商品贈券。點我看更多
指定櫃位滿3,000送300元，刷指定銀行10,000送500元。11/24~12/3 Q點成金，點數變現金，Q卡友持本人Q卡於指定櫃位滿2,500扣Q點25點就可以現抵250元。
京站小碧潭 × 馥森阪治 一起森呼吸！
小碧潭限量滿額刮刮卡，開啟五感療癒的綠饗宴！11/15～12/15 Q卡友單筆滿 1,299元，即可參加APP刮刮卡抽乙次，有機會抽中森呼吸半日遊（共10組／價值5,000元）、凝淵雙人湯屋（共10組／價值3,000元）；使用儲值金單筆消費滿1,299元，即可抽森呼吸一日遊（共1組／價值8,000元）。
◆ 11/29，14:30-15:30 口袋・綠境手作課程｜天然礦物顏料彩繪河石，運用樹葉與果實拓印布袋。
◆ 12/13，14:00-15:30 石光・止步療癒課程｜止步石象徵停下腳步細品生活，是工藝體驗，也是手作心靈練習。