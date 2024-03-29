為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 速食控月底不吃土！最新漢堡王優惠券「買一送一、59元1+1、99元套餐」領軍，33天快閃、現省超過2千吃爆。

速食控月底不吃土！最新漢堡王優惠券「買一送一、59元1+1、99元套餐」領軍，33天快閃、現省超過2千吃爆。

2024-03-29 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：漢堡王 人氣：541
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

小資救星回來了！幾乎不間斷的漢堡王優惠券，每一次都在月底拯救小資族的荷包、滿足胃蕾。這次四月限定漢堡王優惠券，以「堡貝吃貨派對」主題，推出28個優惠包括買一送一、59元1+1、99元超值套餐等，用銅板價就能吃飽飽。33天快閃限定，在大漲特漲的時代中帶給大家一絲安慰。



四月漢堡王優惠券直接現省2,228元，精選4塊雞塊、小辣薯球、小洋蔥圈、中薯、大杯飲料、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡人氣點心和漢堡推出買一送一優惠，揪人一起組成雙人餐超划算。若是中午只是有點餓、下午茶有點嘴饞的話，則是推薦59元1+1組合，4款漢堡與飲料任選。



銅板價下午茶也不能錯過最新「勁濃起士薯+4塊雞塊」，香濃起司沾上薯條、雞塊，就是最療癒的組合。100元有找的單人套餐，有西部小華堡雞塊餐、花生培根牛肉堡雞塊餐、經典脆雞超爽大套餐等。雙人大份量則是有經典雙華堡升級回歸，快揪人一起吃爆漢堡王。

推薦閱讀：爺爺泡芙千層蛋糕！beard papa‘s「統一布丁泡芙、香草卡士達千層蛋糕」甜點控嗨吃，一次2大「夢幻聯動甜點」快跟上。



 

漢堡王優惠券

優惠券點餐：https://bit.ly/4axqDnO 
適用時間：2024/3/29~2024/4/30，每日10:30-打烊前30分鐘供應
適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳)


 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#漢堡王
morechevron_right
文章關鍵字
漢堡王 買一送一 優惠券 速食優惠
延伸閱讀
爺爺泡芙千層蛋糕！beard papa‘s「統一布丁泡芙、香草卡士達千層蛋糕」甜點控嗨吃，一次2大「夢幻聯動甜點」快跟上。
 編輯 鄭雅之
挑戰最佛心下午茶！點點心首度祭出午茶時段「點心68折」優惠活動，點心控先卡位再說。
 顏爾嫻
買不到會槌心肝！「台灣伊藤久右衛門」連續六天買一送一！
 張子豪
漢堡控連吃56天！堪稱最優惠「漢堡王優惠券」一定要收藏，獨家「買一送一、百元套餐」先吃再說。
 顏爾嫻
1元豬排要搶吃！豬排控一定知道的「邁泉豬排」推出「1元豬排、買一送一」優惠活動，連續7天讓豬排控每天準時報到。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up