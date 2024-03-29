小資救星回來了！幾乎不間斷的漢堡王優惠券，每一次都在月底拯救小資族的荷包、滿足胃蕾。這次四月限定漢堡王優惠券，以「堡貝吃貨派對」主題，推出28個優惠包括買一送一、59元1+1、99元超值套餐等，用銅板價就能吃飽飽。33天快閃限定，在大漲特漲的時代中帶給大家一絲安慰。
四月漢堡王優惠券直接現省2,228元，精選4塊雞塊、小辣薯球、小洋蔥圈、中薯、大杯飲料、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡人氣點心和漢堡推出買一送一優惠，揪人一起組成雙人餐超划算。若是中午只是有點餓、下午茶有點嘴饞的話，則是推薦59元1+1組合，4款漢堡與飲料任選。
銅板價下午茶也不能錯過最新「勁濃起士薯+4塊雞塊」，香濃起司沾上薯條、雞塊，就是最療癒的組合。100元有找的單人套餐，有西部小華堡雞塊餐、花生培根牛肉堡雞塊餐、經典脆雞超爽大套餐等。雙人大份量則是有經典雙華堡升級回歸，快揪人一起吃爆漢堡王。
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漢堡王優惠券
優惠券點餐：https://bit.ly/4axqDnO
適用時間：2024/3/29~2024/4/30，每日10:30-打烊前30分鐘供應
適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳)