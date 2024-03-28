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爺爺泡芙千層蛋糕！beard papa‘s「統一布丁泡芙、香草卡士達千層蛋糕」甜點控嗨吃，一次2大「夢幻聯動甜點」快跟上。

2024-03-28 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：beard papa‘s 人氣：776
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

減肥永遠是明天的事！來自日本第一人氣泡芙專賣店「beard papa‘s」，除了經典香草卡士達口味之外，每個月限定口味更是泡芙控找藉口衝去吃的重要原因。這次四月份一口氣推出2大夢幻聯名，不僅有熱賣到翻的統一布丁泡芙強勢回歸，更首度跨界和甜點名店「塔吉特」聯手推出限定口味千層蛋糕，四月快閃限定、數量有限趁早衝去搶吃。
beard papa's 統一布丁泡芙/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
beard papa's 、塔吉特聯名「香草卡士達千層蛋糕」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

再度回歸的統一布丁泡芙，將大家最熟悉的統一布丁拌入beard papa’s經典卡士達內餡中，打碎後咕溜滑嫩口感的統一布丁還帶有淡淡焦糖香氣，無論是搭上經典外酥內軟的「日式、黑日式」、酥香脆的「菠蘿派皮」、還是一口吃的mini泡芙都超搭。本月更推出全新「脆糖耶克」派皮，以經典日式泡芙為基底，上頭沾上麥芽糖後烤製琥珀色，整體脆度、香氣加倍升級。
beard papa's 統一布丁泡芙/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
beard papa's 統一布丁泡芙/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

同時，也跨界和人氣團購甜點名店「塔吉特」夢幻聯動，共同研發全新限定又限量的「香草卡士達千層蛋糕」，0.03公分薄皮岩燒蛋皮由職人手工一一堆疊，每一層中間再抹上beard papa's特製香草卡士達，是款甜點控無法拒絕的聯名款。預計將在4/1起於全台塔吉特門市和官方商城販售，數量有限要搶要快。

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beard papa's 、塔吉特聯名「香草卡士達千層蛋糕」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
beard papa's 、塔吉特聯名「香草卡士達千層蛋糕」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

beard papa‘s布丁泡芙 販售資訊

售價：75元起/顆
販售期間：2024/4/1-4/30，數量有限售完為止
派皮選擇：日式、黑日式、菠蘿、mini、脆糖耶克(限定門市販售)
 

beard papa's 、塔吉特聯名「香草卡士達千層蛋糕」

販售資訊：4/1起在全台塔吉特門市以及塔吉特官方商城販售，數量有限售完為止。
售價：90元/片、950元八吋。
beard papa's 統一布丁泡芙/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
beard papa's 、塔吉特聯名「香草卡士達千層蛋糕」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

 

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