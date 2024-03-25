壽司郎不演了，跨界和辻利茶舗出抹茶甜點！被網友笑稱是被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」，雖然主打壽司維持一定的高水準，但因為甜點更讓人驚艷，故而被冠上此頭銜。近日也大方接受甜點店的美譽，不僅跨界和人氣手搖飲大苑子聯名推出草莓霜淇淋，這次跟上一期一會抹茶季，和日本百年抹茶「辻利茶舗」聯名，祭出兩款抹茶甜點，讓抹茶控直衝壽司郎朝聖。
壽司郎首度跨界和京都老字號抹茶聯名，春日抹茶季獻上獨家特製抹茶甜點。首推神級甜點「辻利抹茶桃子聖代」，桃香慕斯、辻利抹茶蛋糕捲、白桃果肉、桃李冰淇淋和抹茶冰淇淋層層堆疊，最後再撒上頂級丸倉抹茶粉，整體茶香更加濃郁。香甜的桃子搭上帶有微苦回甘的抹茶，是大小朋友都會愛的甜點。
另一款「辻利抹茶蛋糕交響曲」則是抓住草莓季的尾巴，嚴選辻利上等抹茶和鮮奶油做成抹茶蛋糕捲，一旁有酸甜草莓果丁、草莓冰淇淋和抹茶冰淇淋，雙重享受一次擁有。這次壽司郎和辻利抹茶聯名，將於4/3-4/21期間限定，只賣19天的獨家抹茶甜點抹茶控絕不能錯過。
推薦閱讀：巧克力控快醒醒！拉亞漢堡「KITKAT巧克力可頌」買一送一14天快閃，7款新聯名「KITKAT巧克力炸雞堡、巧克力蛋餅」曝光。
辻利茶舗Ｘ壽司郎聯名抹茶甜點
聯名販售時間：4/3-4/21
品項、售價：
辻利抹茶桃子聖代 140元
辻利抹茶蛋糕交響曲 110元