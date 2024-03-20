拉亞漢堡、KITKAT強強聯名！為巧克力控快醒醒，人氣早餐店拉亞漢堡首度請到知名巧克力品牌KITKAT聯名，將早餐店中經典熱銷的蛋餅、漢堡、奶茶全都變成巧克力口味，共推出7款聯名巧克力餐點，讓巧克力控一大早幸福感爆棚。







「一日之計在於晨」早起吃一頓好吃的早餐，開啟一整天的好心情是件重要的事，這次拉亞漢堡跨界和KITKAT聯名，於3/21～5/22期間快閃，將帶有巧克力脆片口感的KITKAT®經典巧克力醬加到餐點中。特別推薦超大份量「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」，帶有鹹甜香的漢堡意外的超涮嘴。







若是小鳥胃的話，則是有「奇脆起司蛋餅」、「奇脆可頌」、「奇脆貝果」可以選擇，簡單一份就算當早午餐也很適合。再搭配一杯聯名小朋友都會超愛的「奇脆奶茶」，或提神飲品「奇脆冰摩卡」，整套巧克力早午餐組整個超療癒。同時，也換上印有大大KITKAT字樣的新聯名包裝，勢必將掀起打卡風潮。





拉亞漢堡、 KITKAT聯名餐點

聯名時間：3/21(四)至5/22(三)

聯名餐點：

奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡 $99

奇脆起司蛋餅 $55

奇脆可頌 $49

奇脆貝果 $49

奇脆脆薯 $55

奇脆奶茶（400ml / 500ml）$39 / $45

奇脆冰摩卡 $65



拉亞漢堡、 KITKAT聯名外送優惠

1、3/21～3/31期間foodpanda點餐75折，滿250元輸入優惠碼「拉亞的人生」再享85折。

2、3/27～4/9則於Ubereats 推出奇脆可頌、奇脆貝果搭配紅茶，可享買一送一優惠。

