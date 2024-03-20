拉亞漢堡、KITKAT強強聯名！為巧克力控快醒醒，人氣早餐店拉亞漢堡首度請到知名巧克力品牌KITKAT聯名，將早餐店中經典熱銷的蛋餅、漢堡、奶茶全都變成巧克力口味，共推出7款聯名巧克力餐點，讓巧克力控一大早幸福感爆棚。
「一日之計在於晨」早起吃一頓好吃的早餐，開啟一整天的好心情是件重要的事，這次拉亞漢堡跨界和KITKAT聯名，於3/21～5/22期間快閃，將帶有巧克力脆片口感的KITKAT®經典巧克力醬加到餐點中。特別推薦超大份量「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」，帶有鹹甜香的漢堡意外的超涮嘴。
若是小鳥胃的話，則是有「奇脆起司蛋餅」、「奇脆可頌」、「奇脆貝果」可以選擇，簡單一份就算當早午餐也很適合。再搭配一杯聯名小朋友都會超愛的「奇脆奶茶」，或提神飲品「奇脆冰摩卡」，整套巧克力早午餐組整個超療癒。同時，也換上印有大大KITKAT字樣的新聯名包裝，勢必將掀起打卡風潮。
同步推出聯名優惠活動，只要透過LAYA NOW APP線上點購聯名餐點，單筆消費滿200元（含）且使用線上支付，就有機會獲得餐點折價券和買一送一外，最大獎為台北東京來回機票。並和兩大外送平台推出專屬優惠，3/21～3/31期間foodpanda點餐75折，滿250元輸入優惠碼「拉亞的人生」再享85折；3/27～4/9則於Ubereats 推出奇脆可頌、奇脆貝果搭配紅茶，可享買一送一優惠。
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拉亞漢堡、 KITKAT聯名餐點
聯名時間：3/21(四)至5/22(三)
聯名餐點：
奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡 $99
奇脆起司蛋餅 $55
奇脆可頌 $49
奇脆貝果 $49
奇脆脆薯 $55
奇脆奶茶（400ml / 500ml）$39 / $45
奇脆冰摩卡 $65
拉亞漢堡、 KITKAT聯名外送優惠
1、3/21～3/31期間foodpanda點餐75折，滿250元輸入優惠碼「拉亞的人生」再享85折。
2、3/27～4/9則於Ubereats 推出奇脆可頌、奇脆貝果搭配紅茶，可享買一送一優惠。