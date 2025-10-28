普發一萬加碼放大！7-11「1,000元放大隨取卡」加碼多賺700元，普發萬元優惠必搶。

普發一萬再多加碼700元！7-11響應政府普發萬元政策，在11/5起線上線下祭出四大加碼優惠方案，讓粉絲們輕鬆將萬元現金在放大。7-11這次推出「1,000元放大隨取卡」，最多現賺700元與500點數，同時還有「500元商品優惠組、行動隨時取超值組、預購質感優惠組合」，讓你不只拿到更多，而且花出去更省。





7-11隨取卡 最高放大700元購物金

為了讓人普發萬元更划算，7-11在11/5起特別推出「1,000元放大隨取卡」粉絲只要用1000元現金購買一張 1,000元的隨取卡，單張最高可消費至1,070元，並加贈 OPENPOINT點數50點。如果粉絲以萬元現金購買10張隨取卡，等於可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點，相當於12%回饋，粉絲們可以一路使用到年底。



7-11優惠 零食日用品囤貨最划算

為了方便民眾就近快速採購日常所需，7-11也推出實用的「500元商品優惠組」與「行動隨時取超值組」。500元商品組類別涵蓋零食、飲品、用品等，折扣最低39折起。用品類最推薦UNIDESIGN新柔感3層抽取式衛生紙 6串500元，以及高露潔指定牙膏任6件500元。在APP「行動隨時取」則推出統一麵包指定品項任選18個500元，還有冰品、飯糰、義大利麵、雞胸肉等多款指定組合優惠價，日常吃小七也超省。









7-ELEVEN 1,000元放大隨取卡活動資訊

販售日期：2025年11月5日起至售完為止

售價：1,000元

說明：可購買到1070元，加贈OPENPOINT點數50點(加碼金&點數使用到12月31日)



7-ELEVEN全民共享普發現金萬元領取流程

領取時間：2025年11月17日起至2026年4月30日止

步驟一：到7-ELEVEN門市內中國信託ATM 機台

步驟二：插入金融卡(限全台銀行發行之金融卡)並輸入金融卡密碼

步驟三：選擇「提款」再選「全民共享普發現金」

步驟四：輸入持卡人（本人/代領人）身分證字號/居留證號碼，及發放對象(本人/其未滿13歲孩童)健保卡號

步驟五：交易完成，依序取出金融卡、現金、交易明細、7-ELEVEN商品優惠劵。



備註：未滿13歲孩童可由父母/監護人其中1人代領

13歲(含)以上孩童：無金融帳戶者→郵局臨櫃提領； 有金融帳戶者→可選用ATM/網路登記/郵局提領(3選1)



