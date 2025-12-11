小資族最愛向上美食！向上水餃一顆只要3.5元，搭配酸辣湯百元有找超飽足。

「向上水餃」以手工現包水餃、親民價格與家常湯品，深受台中人喜愛，亦是小資族推薦的向上市場美食之一。

小資族的向上市場美食口袋名單！「向上水餃」自開業以來，便以親民價格與家常風味深受在地人喜愛，是許多在地人在尋找快速又飽足餐點時的首選向上市場小吃。店家外觀低調樸實，主打手工現包水餃，餡料飽滿加上價格實惠，用餐時間經常座無虛席，外帶人潮亦絡繹不絕，學生、上班族到附近居民都是「向上水餃」的忠實客群。

▲「向上水餃」是深受在地人喜愛的向上市場美食之一。（攝影：楊婷雅）



▲「向上水餃」店員雙手不停歇地包著一顆顆水餃。（攝影：楊婷雅）

「向上水餃」高CP值向上美食，小資族救星

位於中美街上的「向上水餃」，之所以能長年維持高人氣，最大原因就是超高 CP 值。招牌水餃一顆只要 3.5 元，許多老顧客一點就是二、三十顆毫不手軟。再搭配酸辣湯、菜頭湯與滷味小菜，一整餐通常百元有找，可說是小資族的日常救星。而且「向上水餃」營業時間從早上十點至晚上十點半，不論是午餐、晚餐或宵夜時段，都能輕鬆吃到這份親切的家常滋味。

▲向上水餃一顆只要3.5元。（攝影：楊婷雅）

「向上水餃」經典組合：水餃ｘ酸辣湯

「向上水餃」店員包水餃的雙手沒有停過，水餃外皮略厚但煮後仍相當有彈性，內餡以高麗菜與豬肉為主，飽滿多汁、口感紮實，是陪伴不少老饕的向上市場經典美食。除了水餃外，店內湯品也頗具人氣，尤其是 酸辣湯與菜頭湯，價格平實，份量充足。酸辣湯口味濃郁、食材多樣，搭配水餃相當過癮；菜頭湯則走清甜家常風，暖胃不膩。

▲酸辣湯是「向上水餃」的人氣湯品，幾乎每桌都會點上一碗。（攝影：楊婷雅）

「向上水餃」 感受台中在地親切滋味

「向上水餃」以樸實簡單的用餐環境、每日現包的水餃以及親民價格，長年受到在地人的喜愛，成為不少台中人心中的家常美味。若想體驗向上市場最親切的庶民美食，不妨跟著在地人點上一盤水餃搭配一碗酸辣湯或清甜的菜頭湯，簡單卻能帶來滿滿飽足感。無論是午餐、晚餐或宵夜，「向上水餃」都成了附近居民青睞的向上市場小吃選擇之一，也讓第一次造訪的旅人能感受台中在地親切滋味。



▲「向上水餃」內餡由豬絞肉、高麗菜、蔥花和胡椒調製而成。（攝影：楊婷雅）

▲水餃搭配酸辣湯是「向上水餃」經典組合。（攝影：楊婷雅）

「向上水餃」店家資訊

營業時間：10:30～22:00

地址：台中市西區中美街183號

電話：04-23050365

