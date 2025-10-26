普發萬元放大術！金子半之助 辻半海鮮丼感謝祭，送5折券、儲值再送千元。

天丼控和海鮮控注意！人氣日系品牌「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」首度聯手推出「金彩時刻，有你陪伴」雙品牌大感謝祭，從10月23日起全台門市同步開吃。活動期間祭出5折券、7折券等多重優惠，消費滿額還能再拿折價券，加碼11月22日起推出「普發萬元FUN大術」儲值回饋，一路吃到12月都不心疼。無論想大口咬天婦羅還是品嚐海味珠寶盒，這波折扣絕對讓人忍不住一訪再訪。





經典天丼5折開吃「江戶前天丼」人氣必點

「金子半之助」登台11年來人氣不減，以平價就能吃到道地江戶前天丼聞名。招牌「江戶前天丼」一上桌氣勢驚人，30公分超長穴子魚直接橫跨整碗丼飯，再搭配鳳尾蝦、干貝、海苔、半熟蛋的豐盛組合，每口都是酥香與甘甜的極致平衡。這次活動期間凡於10月23日至11月14日消費主餐一份，即可獲贈主餐5折券，平日週一至週五使用至11月21日止。接著11月22日起會員儲值最高可享550元抵用券回饋，吃貨們記得提早卡位。





海鮮丼控必吃「六吃法」再送7折券

愛吃生魚片的人不能錯過「日本橋海鮮丼辻半」，以東京金賞級的珠寶盒海鮮丼聞名，結合「留、拌、鋪、淋、湯、鮮」六吃法，讓饕客能品味多層次海味。必點「特上珠寶盒」以頂級海膽、雪蟹、魚卵堆滿整碗，視覺與味覺都超滿足。活動期間10月23日至11月14日消費滿1000元即贈主餐7折券，可累贈使用至11月20日止。11月22日起會員儲值最高享1000元抵用券，折上再折划算到不行。



金子半之助 感謝祭

10/23–11/14 消費主餐1份贈5折券，平日使用至11/21

11/22–12/7 儲值2000元送200元、3000元送300元、5000元送550元

11/6 品牌日 消費主餐贈綜合天婦羅1份

11/1–11/30 會員日 點主餐贈海苔1份



日本橋海鮮丼辻半 感謝祭

10/23–11/14 消費滿1000元贈7折券，可累贈，平日使用至11/20

11/22–12/7 儲值3000元送300元、6000元送700元、8000元送1000元

11/6 品牌日 消費主餐贈黑鮪魚手卷1份

11/1–11/30 會員日 點主餐贈飲料1杯





