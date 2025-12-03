JR東日本鉑麗安推買一送一！冬季限定美墨料理吃到飽，再加碼60歲以上享65折。

台北濕冷冬日最適合大口吃肉，JR東日本大飯店台北端出火辣美墨料理，以戰斧豬排與牛肚湯暖胃，搭配買一送一優惠，是歲末聚餐首選。

隨著北台灣氣溫逐漸下降，冬日的餐桌渴望被濃烈的香氣與溫暖的溫度填滿。位於台北市中心的JR東日本大飯店台北，旗下的「Brilliant 鉑麗安」全日餐廳向來以精緻的日式與異國料理聞名，今年冬季更將味覺版圖跨越太平洋，即日起至 2026 年 1 月 4 日期間，全新推出「美墨料理主題自助餐」。這場為期數月的味蕾嘉年華，不僅是單純的菜色更換，更是一場關於香料、火焰與熱情的文化展演，試圖用奔放的口感為歲末年終的聚餐場合，注入一股截然不同的暖流。



▲JR東日本大飯店台北「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」即日起至 2026 年 1 月 4 日迎冬推出「美墨料理主題自助餐」

以香料與醬汁為筆，主廚陳永儒詮釋美墨料理吃到飽的熱情底蘊

美墨料理之所以迷人，在於其不拘小節的豪邁與細膩堆疊的香料層次。鉑麗安主廚陳永儒 Kevin Chen 此次率領廚藝團隊，深入鑽研美式與墨西哥料理的風味核心，他認為這類料理的靈魂在於醬汁的運用與香氣的平衡。在這次的主題自助餐中，賓客可以品嚐到莎莎醬的酸辣鮮明、紐約辣醬的俐落痛快、酪梨醬的綿密滑順，以及特製百香果醬與青豆泥醬帶來的清新果香。這些醬汁不再只是配角，而是與牛、豬、雞及海鮮等食材共舞的最佳舞伴，透過酸、辣、煙燻與果香的交錯運用，彷彿將北美街頭的熱鬧氛圍搬進了五星級飯店的優雅空間，讓每一口都充滿了節奏感與生命力。



▲鉑麗安美墨料理的「安吉拉牛肉餅」濃郁口感；「墨西哥海鮮卷」則酸香帶有清爽感。





必吃焦點戰斧豬排與牛肚湯，台北飯店吃到飽的冬日暖胃首選

在琳瑯滿目的自助餐檯上，幾道極具份量的肉類主食絕對是饕客鎖定的焦點。對於喜愛大口吃肉的食客而言，「低溫慢烤戰斧豬排」無疑是這場饗宴的重頭戲，主廚利用低溫慢烤技術保留了肉質的鮮嫩多汁，再佐以特調酸甜醬汁，讓煙燻香氣與肉脂甜味在口中完美釋放，展現出粗獷中帶著細膩的風味層次。而為了在這個季節撫慰受寒的脾胃，極具地域代表性的「墨西哥牛肚湯」則是不容錯過的暖身湯品，這道湯品選用多種辛香料進行長時間慢煨，讓牛肚吸飽了濃郁湯頭的精華，入口香辣帶勁且熱度綿長，是開啟這趟異國味覺旅程的最佳序曲。



▲鉑麗安美墨料理的「低溫慢烤戰斧豬排」以肉香、煙燻香與酸甜醬汁勾勒層次。

▲鉑麗安美墨料理的「墨西哥牛肚湯」以多種辛香料慢煨，是極具地域代表性的暖胃開場。





海陸交織的味覺層次，鉑麗安自助餐呈現從濃郁到清爽的極致平衡

除了重口味的肉類料理，此次菜單設計也充分展現了口感上的起承轉合。喜愛濃郁口感的賓客，可以嘗試油脂豐富且香氣四溢的「安吉拉牛肉餅」以及層次分明的「燻雞肉鹹塔」，每一口都能感受到食材的紮實與滿足。然而，為了避免連續食用重口味料理產生的味覺疲乏，主廚巧妙地安排了「墨西哥海鮮卷」與「酥炸手工蟹肉餅佐紐約辣醬」等海鮮料理。其中蟹肉餅外酥內嫩，搭配辣醬更是將美式餐桌的豪邁展露無遺，而搭配百香果醬或青豆泥醬的嫩煎魚片與雞腿捲，則利用水果的天然酸甜中和了辛辣感，讓整體的用餐體驗在濃烈與輕盈之間取得了優雅的平衡。



▲鉑麗安美墨料理的「酥炸手工蟹肉餅佐紐約辣醬」外酥內嫩，是美式餐桌標誌性的豪邁風味。





肉桂吉拿棒甜蜜收尾，聖誕跨年聚餐與買一送一優惠同步登場

一頓完美的自助餐饗宴，勢必需要精緻的甜點畫下句點。鉑麗安的點心房團隊呼應美墨主題，端出了多款經典美式甜點，包括濃郁紮實的布朗尼、香醇的重乳酪蛋糕與巧克力蛋糕，而現做的「肉桂吉拿棒」更是冬季不可或缺的甜蜜滋味，酥脆外皮裹上肉桂糖粉，搭配冰淇淋一同享用，彷彿置身於聖誕節慶的歡樂氛圍中。為了回饋喜愛異國美食的饕客，飯店特別祭出超值優惠，即日起至 12 月 30 日，週一至週五午餐時段，60 歲以上賓客享有本人用餐 65 折禮遇，此外只要加入飯店 LINE 官方帳號好友，週一至週四晚間 8 點後入場更可享買一送一優惠，無論是家庭溫馨聚餐還是同事下班後的微醺時光，都能以最親民的價格享受這場豐盛的美墨盛宴。



▲鉑麗安美墨料理的甜點區，由點心房團隊推出現做肉桂吉拿棒，為冬季餐桌帶來聖誕繽紛。









JR東日本大飯店台北 鉑麗安「美墨料理主題自助餐」

活動時間： 即日起至 2026 年 1 月 4 日

活動內容： 提供多款經典美式與墨西哥料理吃到飽，包含低溫慢烤戰斧豬排、墨西哥牛肚湯、酥炸手工蟹肉餅、墨西哥海鮮卷及現做肉桂吉拿棒等。

優惠資訊： 即日起至 2024 年 12 月 30 日期間：

長者優惠： 週一至週五午餐時段，60 歲（含）以上賓客享本人用餐 65 折。

晚鳥優惠： 加入飯店 LINE@ 官方帳號好友，週一至週四晚間 8 點後入場享買一送一。

JR東日本大飯店台北 Brilliant 鉑麗安全日餐廳

地址： 台北市中山區南京東路三段 133 號





