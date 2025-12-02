新開店有買一送一！粥大福Ｘ新東陽2款聯名，把肉鬆麵包變成粥。

粥大福攜手新東陽推出台味聯名新品！把懷舊肉鬆麵包粥與台味家常四寶粥一次端上桌，肉鬆、皮蛋、鹹蛋通通變成暖心新選擇。

粥大福這次端出不同以往的創意，把台灣人從小吃到大的家常滋味變成一碗碗暖呼呼的新粥品。首度與新東陽合作，將於12/8推出「懷舊肉鬆麵包粥」與「台味家常四寶粥」，兩款都以台灣味為出發點，把肉鬆、皮蛋、鹹蛋等長大後依舊愛吃的元素重新拼組，做出既熟悉又有新鮮感的風味。除了新品登場，粥大福也宣布在高雄鼓山與楠梓開出新門市，預計推出買一送一優惠，勢必會在當地掀起排隊熱潮。

▲把古早味肉鬆麵包變成粥，粥大福Ｘ新東陽聯名款要吃。 ▲粥大福自助吧配料自行加。





粥大福Ｘ新東陽聯名！ 懷舊肉鬆麵包粥超對味

這次粥大福Ｘ新東陽聯名「懷舊肉鬆麵包粥」，靈感來自台式古早味「肉鬆麵包」。粥大福以香醇牛奶粥當作底，再加入新東陽肉鬆與酥脆麵包丁，搭配玉米與馬鈴薯丁堆出溫潤甜香的層次。整碗吃起來鹹甜穿插、口感軟中帶脆。從基底、配料到香氣都非常有記憶點，是這次聯名中最具話題的新品之一，也很適合拿來跟朋友一起分享創意食感。

▲粥大福Ｘ新東陽聯名「懷舊肉鬆麵包粥」，以香醇牛奶粥當作底，再加入新東陽肉鬆與酥脆麵包丁。





台味家常四寶粥！把家裡的鹹粥記憶通通放進來

另一款「台味家常四寶粥」走的就是標準的台式家常路線，把皮蛋、鹹蛋、粉肝及新東陽肉鬆一次加入，搭配粥大福的雞湯粥底，把熟悉的滋味煮得更有層次。皮蛋滑嫩、鹹蛋香綿、粉肝軟口不柴，再用肉鬆補上甜鹹香氣。口味不複雜、卻很耐吃，適合喜歡傳統台味的人細細品嚐。再加上隨餐附上的肉鬆獨享包，可以依照自己的喜好增添香氣，是一款越吃越順口的新選擇。

▲粥大福Ｘ新東陽聯名「台味家常四寶粥」，皮蛋、鹹蛋、粉肝及新東陽肉鬆一次擁有。





肉鬆自由加！新品開賣與新店活動同步登場

這次聯名的一大亮點，就是兩款新品皆附上新東陽「肉鬆獨享包」，無論喜歡重口味或清爽風味，都能自行調整到最剛好的平衡。除了新品全台同步販售，粥大福也在年底前宣布進軍高雄兩區域，鼓山與楠梓門市即將正式亮相。開幕活動將推出買一送一，對住南部的粥友來說非常值得順路走一趟。

▲粥大福Ｘ新東陽聯名肉鬆獨享包。









粥大福Ｘ新東陽聯名

開賣時間：2025/12/8 起

販售地點：全台粥大福門市、外送平台

新品售價：

懷舊肉鬆麵包粥 150元

台味家常四寶粥 150元

新東陽肉鬆獨享包加購 19元







粥大福 新門市開幕買一送一

地點：高雄鼓山、楠梓

活動內容：開幕買一送一

詳細資訊請見粥大福粉絲專頁。





