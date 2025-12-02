饗食天堂漲價前先訂位！饗食天堂 饗饗 旭集1月1日調漲，吃到飽控聖誕節 跨年場訂位。

饗賓集團旗下5間人氣自助百匯餐廳 饗食天堂、 饗饗、旭集、URBAN PARADISE、 果然匯，同步在2026/1/1調漲價格，漲幅多少、怎麼吃最划算，窩客島帶你看。

吃到飽控先訂位！饗賓集團旗下5間人氣自助百匯餐廳，宣布將在2026年1月1日起正式調漲價格，平均每個人一餐多花30元至100元，消息一出讓吃到飽控必須趕緊搶先訂位，在12月趁漲價前吃一波。窩客島這次也為你整理了這五個品牌的調漲幅度，帶你看怎麼吃最划算。



▲ 饗賓集團5大吃到飽，2026年1月1日起正式調漲價格。（攝影：張人尹）



▲奢華品牌皆調漲100元，假日用餐最貴達2,090元。（攝影：張人尹）





饗食天堂調漲幅度平均最低

▲饗食天堂最便宜用餐價格，已來到758元＋10%。

奢華品牌饗饗、旭集、URBAN PARADISE

作為饗賓集團旗下最經典、也是最受歡迎的入門品牌「饗食天堂」，這次調漲的幅度平均是五個品牌中最輕微的。每位用餐顧客的平均多付 30元，對忠實吃到飽控來說影響較小。不過以漲幅來看，平日下午餐的漲幅相對最高，而假日晚餐的漲幅則相對較低。最便宜的用餐價格已經來到 758元＋10% 服務費。

主打頂級奢華百匯的「饗饗」、「旭集」以及調酒主題百匯「URBAN PARADISE」，這三個品牌的調漲幅度皆相同。平日下午茶時段的價格維持在 1,090元＋10% 服務費不變，想體驗奢華吃到飽就搶訂這時段。其餘餐期則全面調漲100元，讓吃到飽控在假日的用餐花費來到最貴的 2,090元＋10% 服務費。



▲饗饗旭集平日下午茶，維持1,090元價格不變。（攝影：張人尹）

蔬食控必吃果然匯 下午餐期不調漲

蔬食控必吃的口袋名單「果然匯」蔬食百匯，這次也調整價格。平日、假日午晚餐的價格將調漲30元，價格最貴來到 718元＋10% 服務費。不過，在果然匯假日下午餐的價格則維持在 638元＋10% 服務費，可謂蔬食控的小確幸。讓偏好蔬食的吃到飽控，還是能找到一個高CP值的聚餐選擇。



▲果然匯假日下午餐價格不變，維持638元可謂蔬食控小確幸。（攝影：張人尹）





12月吃到飽控搶訂位

饗賓集團旗下這 5間人氣吃到飽餐廳的新價格，將同步在2026年 1月 1日起正式登場。12月正值年末的聖誕節、跨年等聚餐需求，吃到飽控仍可以趁機卡位12月訂位，趁漲價前吃一波。根據各分店的訂位狀況，12月底前部分分店仍有座位釋出，但要注意的是，在聖誕節、跨年期間也可能有不同收費價格，建議吃到飽控們在品牌官網或致電查詢。



▲饗賓集團5間餐廳新價格，2026年1月1日起正式登場。（攝影：張人尹）



▲ 饗賓集團5間餐廳調漲， 吃飽控趕緊搶先訂位，趁漲價前吃一波最划算。（攝影：張人尹）









饗賓集團 2026年 品牌價格調整清單

調整時間：2026/01/01起

各品牌價格整理：

饗食天堂

平日午餐： 928元（原898元）- 漲幅：3.34%

平日下午： 758元（原728元）- 漲幅：4.12%

平日晚餐： 1028元（原998元）- 漲幅：3.01%

假日午餐： 1028元（原998元）- 漲幅：3.01%

假日下午： 928元（原898元）- 漲幅：3.34%

假日晚餐： 1128元（原1098元）- 漲幅：2.73%

饗饗

平日午餐： 1490元（原1390元）- 漲幅：7.19%

平日下午： 1090元（原1090元）- 漲幅：0.00%

平日晚餐： 1790元（原1690元）- 漲幅：5.92%

假日午餐： 1790元（原1690元）- 漲幅：5.92%

假日下午： 1490元（原1390元）- 漲幅：7.19%

假日晚餐： 2090元（原1990元）- 漲幅：5.03%

旭集

平日午餐： 1490元（原1390元）- 漲幅：7.19%

平日下午： 1090元（原1090元）- 漲幅：0.00%

平日晚餐： 1790元（原1690元）- 漲幅：5.92%

假日午餐： 1790元（原1690元）- 漲幅：5.92%

假日下午： 1490元（原1390元）- 漲幅：7.19%

假日晚餐： 2090元（原1990元）- 漲幅：5.03%

URBAN PARADISE

平日午餐： 1490元（原1390元）- 漲幅：7.19%

平日下午： 1090元（原1090元）- 漲幅：0.00%

平日晚餐： 1790元（原1690元）- 漲幅：5.92%

假日午餐： 1790元（原1690元）- 漲幅：5.92%

假日下午： 1490元（原1390元）- 漲幅：7.19%

假日晚餐： 2090元（原1990元）- 漲幅：5.03%

果然匯

平日午餐： 638元（原608元）- 漲幅：4.93%

平日晚餐： 638元（原608元）- 漲幅：4.93%

假日午餐： 718元（原688元）- 漲幅：4.36%

假日下午： 638元（原638元）- 漲幅：0.00%

假日晚餐： 718元（原688元）- 漲幅：4.36%