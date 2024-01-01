為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 元旦限定69折吃到飽！南港吃到飽Buffet敘日推出一日限定「三人同行一人免費」，憑國旗最高享優惠69折。

元旦限定69折吃到飽！南港吃到飽Buffet敘日推出一日限定「三人同行一人免費」，憑國旗最高享優惠69折。

2024-01-01 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：121
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

元旦第一天就開始吃到飽！南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳推出「歡慶元旦」餐費優惠活動，凡於元旦1月1日當日午餐、晚餐時段用餐，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含兩位成人同行招待兩位兒童免費，或三位成人同行招待一位成人免費，最高可享69折優惠。

推薦閱讀：吃到飽新菜單！台北國泰萬怡MJ Kitchen推出「蒸鮮鍋物祭」新菜單，澎湃海鮮蒸籠、冬令食補火鍋，吃到飽控必吃。
南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳一日限定優惠
南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳一日限定優惠

除了元旦一日限定優惠，敘日全日餐廳的當季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」、清爽帶有蔬果香甜的「紙包橄欖油時蔬烤鮭魚」。
南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳一日限定優惠


 

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526
 


南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳一日限定優惠

活動期間：2024/1/1
活動內容：元旦1月1日當日午餐、晚餐時段用餐，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含兩位成人同行招待兩位兒童免費，或三位成人同行招待一位成人免費，最高可享69折優惠。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳Grand buffet 吃到飽 一日限定
相關商家
延伸閱讀
吃到飽新菜單！台北國泰萬怡MJ Kitchen推出「蒸鮮鍋物祭」新菜單，澎湃海鮮蒸籠、冬令食補火鍋，吃到飽控必吃。
 編輯 李維唐
學生證真的很好用！品花苑吃到飽要對學生「不客氣」了，憑學生證用餐可享75折優惠。
 編輯 李維唐
只要25歲就請你免費吃蝦！易鼎活蝦推出25周年限定「蝦友優惠券」，招牌「鹹酥蝦」免費吃讓蝦蝦控通通嗨起來。
 編輯 張人尹
辰園粵菜港點吃到飽！台北喜來登辰園超過30道「經典粵式料理」晚餐時段任點任選、吃到飽，同步加碼送片皮鴨四吃，誰說吃到飽沒有好料。
 編輯 李維唐
連續三天「肉肉花朵」免費吃！涮涮鍋吃到飽「しゃぶしゃぶ温野菜」推出期間限定優惠，必拍「肉肉花朵」搶攻網美IG版面。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up