元旦第一天就開始吃到飽！南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳推出「歡慶元旦」餐費優惠活動，凡於元旦1月1日當日午餐、晚餐時段用餐，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含兩位成人同行招待兩位兒童免費，或三位成人同行招待一位成人免費，最高可享69折優惠。



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除了元旦一日限定優惠，敘日全日餐廳的當季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」、清爽帶有蔬果香甜的「紙包橄欖油時蔬烤鮭魚」。









台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526





南港人氣吃到飽Buffet敘日全日餐廳一日限定優惠

活動期間：2024/1/1

活動內容：元旦1月1日當日午餐、晚餐時段用餐，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含兩位成人同行招待兩位兒童免費，或三位成人同行招待一位成人免費，最高可享69折優惠。