吃到飽控一定不能錯過的新菜單！台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起推出「蒸鮮鍋物祭」主題新菜色，要用蒸籠海鮮料理，吸引吃到飽控的目光，不只有清蒸時令蟹身、象牙蚌以及鮮魚捲等新鮮漁獲，周末午晚餐餐期再加碼供應松葉蟹腳吃到飽。



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MJ Kitchen廚藝團隊為了在冬季團吸引吃到飽控的目光，特別推出多道熱氣蒸騰的蒸籠海鮮及鍋物料理，其滿載極致海味的時令蟹身、可口彈牙的象拔蚌，以及肉質細緻、滋味甘甜的蒜蓉蒸魚捲，周末午晚餐再加碼松葉蟹腳吃到飽。除此之外，生食區還有鮭魚、鮪魚等多種肥美生魚片，同時準備了大人小孩都喜愛的「酥脆炸蝦」及濃郁炸起司條，用各種不同烹調方式的鮮美漁獲征服吃到飽控的胃。





除了蒸籠海鮮，MJ Kitchen也準備了多款風格鍋物輪番上陣，其中包含了在地系列有著獨特中藥材香氣的「藥燉火山排骨鍋」，選用了本地帶皮帶骨羊肉的「岡山羊肉爐」，以及辛香麻爽的「臭豆腐毛肚鍋」，祛寒滋補的同時也不忘令人大呼過癮，另外囊括其他地區的經典鍋物，酸爽帶勁的「東北酸菜白肉鍋」，健胃又排毒。



還有以嫩滑肥羊搭配豐富蔬菜燉煮的「草原蒙古羊肉鍋」，將大漠風貌濃縮於鍋物之中，湯韻清爽且回甘，而以老母雞湯作為底蘊的「港式胡椒豬肚鍋」，滿溢濃郁胡椒香氣，湯底醇厚濃郁，同時也少不了奶香四溢的「北海道牛奶五花豬肉鍋」，以及香辣誘人的「南洋叻沙咖哩海鮮鍋」等特色火鍋。







MJ Kitchen 蒸鮮鍋物 吃到飽

活動期間：2023/12/16(六)~2024/03/15(五)

用餐餐價：

周一至周五午餐 11:30-14:00每位成人原價 1,180 元起。

周五晚餐 18:00-21:30，每位成人原價 1,380 元起。

假日午餐 11:30-14:00 / 假日晚餐 18:00-21:30，每位成人原價 1,380 元起。