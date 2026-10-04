帶毛孩優雅喝美式！全韓首間「寵物星巴克」打造獨立包廂、專屬座椅，滿額再送專屬小奶泡

狗派編輯王瀅瀅表示，這麼棒的地方不能只有自己知道！能帶自家毛孩一起喝咖啡太幸福～

過去帶狗狗去咖啡廳，往往只能坐在戶外吹風，或是緊緊張張地深怕打擾到其他顧客。但你知道韓國有間星巴克可以帶狗一起入內喝咖啡嗎？韓國首間允許寵物進入室內同樂的寵物友善星巴克，就在京畿道的「九里葛梅DT店」。門市不僅規劃了獨立分流動線，更設有寵物專屬用餐區與安全座椅，讓毛孩與主人終於能一起優雅地在室內共享咖啡時光，成為近期最熱門的韓國旅遊與寵物友善咖啡廳新地標。

▲韓國首間寵物友善星巴克「九里葛梅DT店」登場，吸引無數毛家長前往朝聖。

獨立通道直達2樓，還有隔間包廂與專屬座椅

為了同時滿足衛生法規與非寵物顧客的舒適度，九里葛梅DT店在空間規劃上展現了極致的細心。門市將1樓設為點餐、飲料製作、車道點餐（Drive-Thru）專區以及一般顧客的用餐區。因為包含食品處理設施，這區依法嚴禁寵物進入，毛家長可以先將狗狗安置在2樓的等待區，或是運用方便的App線上點餐。

▲二樓設有貼心的寵物等待區，飼主可先將毛孩安置於此再下樓進行點餐。

而攜帶毛孩的顧客則能透過1樓外部的專屬獨立通道直達2樓，這種完全分流的動線設計，不僅尊重了不習慣接觸動物的顧客，也讓帶狗前往的毛家長感到無比自在。走進2樓的寵物專區，為提供毛孩與飼主滿滿的安全感，這裡的用餐區特別設計成獨立隔間包廂，在包廂內甚至可以放開牽繩，讓毛孩輕鬆休息。座位區更配備了寵物專屬安全座椅與牽繩掛鉤，連專用餐具、飲水台，與備有拾便袋、濕紙巾的寵物清潔區都一應俱全。



▲2樓寵物專區特別打造獨立隔間包廂與專屬安全座椅，包廂內還能解開牽繩讓狗狗放鬆。

消費滿額再贈寵物奶泡，這間星巴克也跟進

此外，現場還以Drive-Thru為概念打造了超萌的拍照打卡造景，商品區更有許多質感滿分的寵物周邊商品。當天消費滿10,000韓元還能獲贈一杯專為狗狗調製的專屬小奶泡，簡直是毛孩的天堂。繼九里葛梅DT店開幕引爆熱烈迴響後，這股寵物友善風潮也迅速蔓延到了其他門市。

▲現場打造Drive-Thru主題打卡造景，以及販售寵物周邊商品，消費滿萬韓元還送寵物專屬小奶泡。

原本就擁有廣大戶外寵物專區的「The北漢江R店」，隨後也跟進申請法規特例，成功轉型升級為允許寵物進入室內用餐的二號門市。這股風潮也為所有熱愛帶毛孩出門的飼主們，開啟了更多溫馨且美好的生活日常。

▲ 過去帶毛孩去咖啡廳只能坐戶外吹風，現在終於能一起在室內優雅喝咖啡。(圖：SHINSEGAE GROUP NEWSROOM)

韓國寵物星巴克 店家資訊

星巴克 九里葛梅DT店（스타벅스 구리갈매DT점）

地址：京畿道九里市葛梅循環路148（갈매동 553）

交通：地鐵京春線「葛梅站」1號出口，步行約15分鐘（山瑪樓國小斜對面）

營業時間：一般門市 07:00-22:00 / 寵物專區 平日 09:00-22:00、週末 07:00-22:00

星巴克 The北漢江R店（스타벅스 더북한강R점）

地址：京畿道南楊州市和道읍北漢江路2181（금남리 806-1）

交通：建議自駕前往，或搭乘公車至「金南里」相關站牌下車後步行

營業時間：09:00-21:00（寵物專區開放時間依現場公告為準）





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