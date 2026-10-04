礁溪飯店變身漢方遊戲學堂！小孩穿藥師制服闖五行，泡溫泉再近距離餵水豚萌寵

中藥行也能變成孩子的遊戲學堂，捷絲旅宜蘭礁溪館攜手登義中藥行推出「小小中藥師」，從換制服、五行闖關到漢方DIY一次體驗。資深編輯李維唐表示，把住宿結合角色扮演與在地溫泉，讓親子行程有更多元的體驗安排。
宜蘭親子住宿又多了一個秋天限定新玩法。捷絲旅宜蘭礁溪館推出第三波「小小職人」體驗，這次首度攜手傳承近40年的登義中藥行，把飯店直接變成孩子的漢方遊戲學堂。入住就能換上小藥師制服、拿著專屬工作證化身「小小中藥師」，從認識草本、五行闖關一路玩到百花湯浴包DIY，三天兩夜方案還加碼回巢農場門票，把水豚、跳跳羊萌寵互動也排進行程，4人同行每晚10,080元起，想安排礁溪泡湯又怕孩子無聊的家庭，這趟直接把住宿、遊戲與戶外體驗串在一起。
捷絲旅宜蘭礁溪小小中藥師，入住就送制服、工作證與艸果水
小朋友這次可不是站在旁邊看看藥材而已，從入住開始就直接進入角色。捷絲旅宜蘭礁溪館準備價值699元的專屬配備，包含小藥師制服、專屬工作證，以及登義中藥行以天然果乾搭配草本製作的「艸果水」。換上制服、掛起工作證後，再從草本認識與風味品飲開始，一步一步進入平常對孩子來說有點陌生的漢方世界。
飯店也把2樓傳統遊藝間變成期間限定「漢方學堂」，現場陳列各式常見藥材，再加入數位互動體驗，把原本可能有點難懂的漢方知識轉換成遊戲與闖關。孩子可以跟著「金、木、水、火、土」五行概念進行探索，不用坐著聽一堂硬梆梆的課，而是在住宿過程中邊玩邊認識傳統草本文化。
漢方DIY自己調百花湯浴包，做完直接回房泡礁溪溫泉
這趟小小中藥師體驗還把漢方從眼睛看到、嘴巴喝到，延伸到鼻子聞、雙手觸摸與實際製作。館內「玩藝體驗」特別加入漢方手作課程，孩子能透過聞香、觸摸與手作等五感互動，親手調配自己的「百花湯浴包」，比起單純把紀念品帶回家，多了真正參與製作的樂趣。
完成後的百花湯浴包還能直接帶回房間，搭配礁溪溫泉安排一段親子泡湯時間。白天換上制服跑漢方闖關，玩累之後回到客房泡湯，自己完成的作品馬上就能加入旅行行程，也可以選擇帶回家，讓這趟礁溪秋遊多留下一件親手完成的旅行紀念。
礁溪親子三天兩夜再送回巢農場門票，水豚、跳跳羊近距離互動
想把親子行程排得更充實，可以直接看三天兩夜方案。除了飯店裡的小小中藥師、漢方手作與礁溪泡湯，方案另外加碼回巢農場門票，讓小朋友從室內漢方學堂一路玩到戶外，把整趟秋遊的活動範圍再往外延伸。
回巢農場走的是美式荒野風格，小朋友可以近距離觀察水豚、跳跳羊等萌寵，還能體驗餵食樂趣。前一天還在飯店穿著小藥師制服認識草本，接著又能跑到農場和動物互動，對親子旅客來說，3天2夜不必只把行程塞滿景點，而是從漢方手作、溫泉到戶外萌寵，安排出不同節奏的體驗。
捷絲旅一年四季四場冒險，小小職人讓孩子旅行也能玩角色體驗
「小小中藥師」其實是捷絲旅宜蘭礁溪館年度親子企劃的一環。飯店以「一年四季，四場冒險」為主軸，透過不同主題的小小職人體驗，讓孩子在旅行途中接觸不同職業與生活文化。這次來到第三波，選擇與登義中藥行合作，讓傳統漢方不再只是大人熟悉的生活文化，而是轉化成制服、遊戲、五感與DIY等孩子可以直接參與的內容。
對爸媽而言，行程安排也相對直覺。白天有小小中藥師和漢方學堂可以放電，接著親手製作百花湯浴包，回房後就能泡礁溪溫泉。若選擇三天兩夜，再把回巢農場排進去，室內、戶外與泡湯都有不同體驗，特別適合想在秋天安排宜蘭親子小旅行，又希望住宿本身就有活動可以玩的家庭。
小小中藥師住房專案每晚10,080元起，國旅補助最高再省2,000元
捷絲旅宜蘭礁溪館「小小中藥師」住房專案已開放預訂，提供兩天一夜與三天兩夜方案，4人同行每晚10,080元起。依原新聞稿資訊，搭配政府國旅補助，符合資格旅人最高可再省2,000元，每人每晚最低1,010元起，官網訂房加購高鐵車票另享優惠，實際專案內容與即時房價仍以捷絲旅官方網站公告為準。
捷絲旅宜蘭礁溪館秋季「小小中藥師」住房專案
合作夥伴：首度攜手傳承近四十年的「登義中藥行」
主題概念：將飯店打造為漢方知識樂園，串聯漢方體驗、溫泉泡湯與戶外萌寵互動
職人角色扮演
- 小朋友可換上專屬小藥師制服與工作證。
- 獲得價值 699 元的專屬配備及登義「艸果水」（天然果乾與草本搭配）。
漢方學堂闖關
- 二樓傳統遊藝間打造為期間限定「漢方學堂」。
- 陳列常見藥材並結合數位互動體驗，透過遊戲引導認識「金、木、水、火、土」五行概念。
五感手作 DIY
- 規劃漢方手作課程，透過聞香、觸摸等互動親手調配「百花湯浴包」。
- 可帶回房內搭配礁溪溫泉使用或帶回家留念。
加碼戶外農場體驗（三天兩夜方案限定）
- 獲贈美式荒野風格「回巢農場」門票。
- 近距離觀察水豚、跳跳羊等萌寵並體驗餵食樂趣。
優惠與訂房資訊
專案價格：
- 四人同行每晚 10,080 元起。
- 搭配政府國旅補助（符合資格者最高省 2,000 元），每人每晚最低 1,010 元起。
- 官網訂房加購高鐵車票享折扣優惠。
- 預訂方式：即日起開放預訂，提供兩天一夜與三天兩夜方案。
兩天一夜訂房連結：https://lihi1.me/0fCZl
三天兩夜訂房連結：https://lihi1.me/ZMzAe