礁溪飯店變身漢方遊戲學堂！小孩穿藥師制服闖五行，泡溫泉再近距離餵水豚萌寵

中藥行也能變成孩子的遊戲學堂，捷絲旅宜蘭礁溪館攜手登義中藥行推出「小小中藥師」，從換制服、五行闖關到漢方DIY一次體驗。資深編輯李維唐表示，把住宿結合角色扮演與在地溫泉，讓親子行程有更多元的體驗安排。

宜蘭親子住宿又多了一個秋天限定新玩法。捷絲旅宜蘭礁溪館推出第三波「小小職人」體驗，這次首度攜手傳承近40年的登義中藥行，把飯店直接變成孩子的漢方遊戲學堂。入住就能換上小藥師制服、拿著專屬工作證化身「小小中藥師」，從認識草本、五行闖關一路玩到百花湯浴包DIY，三天兩夜方案還加碼回巢農場門票，把水豚、跳跳羊萌寵互動也排進行程，4人同行每晚10,080元起，想安排礁溪泡湯又怕孩子無聊的家庭，這趟直接把住宿、遊戲與戶外體驗串在一起。

▲小小中藥師的裝備也太有儀式感，換上專屬制服再掛起工作證，從這一刻就準備進入漢方世界展開職人體驗。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



捷絲旅宜蘭礁溪小小中藥師，入住就送制服、工作證與艸果水

小朋友這次可不是站在旁邊看看藥材而已，從入住開始就直接進入角色。捷絲旅宜蘭礁溪館準備價值699元的專屬配備，包含小藥師制服、專屬工作證，以及登義中藥行以天然果乾搭配草本製作的「艸果水」。換上制服、掛起工作證後，再從草本認識與風味品飲開始，一步一步進入平常對孩子來說有點陌生的漢方世界。

飯店也把2樓傳統遊藝間變成期間限定「漢方學堂」，現場陳列各式常見藥材，再加入數位互動體驗，把原本可能有點難懂的漢方知識轉換成遊戲與闖關。孩子可以跟著「金、木、水、火、土」五行概念進行探索，不用坐著聽一堂硬梆梆的課，而是在住宿過程中邊玩邊認識傳統草本文化。

▲飯店裡直接藏了一間期間限定「漢方學堂」，拿起手機跟著五行任務一路闖關，邊玩邊認識草本與五行概念，小朋友學漢方也能像玩遊戲一樣有趣。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

漢方DIY自己調百花湯浴包，做完直接回房泡礁溪溫泉

這趟小小中藥師體驗還把漢方從眼睛看到、嘴巴喝到，延伸到鼻子聞、雙手觸摸與實際製作。館內「玩藝體驗」特別加入漢方手作課程，孩子能透過聞香、觸摸與手作等五感互動，親手調配自己的「百花湯浴包」，比起單純把紀念品帶回家，多了真正參與製作的樂趣。

完成後的百花湯浴包還能直接帶回房間，搭配礁溪溫泉安排一段親子泡湯時間。白天換上制服跑漢方闖關，玩累之後回到客房泡湯，自己完成的作品馬上就能加入旅行行程，也可以選擇帶回家，讓這趟礁溪秋遊多留下一件親手完成的旅行紀念。

▲小手拿起藥杵認真搗製草本，旁邊擺滿不同植物素材，透過聞香、觸摸到親手製作，把原本陌生的漢方知識變成可以實際參與的五感體驗。圖／捷絲旅提供；窩客島整理 ▲草本也能喝得很有生活感，登義「艸果水」以天然果乾搭配草本，清透茶湯裡還看得到繽紛素材，讓孩子從品飲開始認識不同風味。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

礁溪親子三天兩夜再送回巢農場門票，水豚、跳跳羊近距離互動

想把親子行程排得更充實，可以直接看三天兩夜方案。除了飯店裡的小小中藥師、漢方手作與礁溪泡湯，方案另外加碼回巢農場門票，讓小朋友從室內漢方學堂一路玩到戶外，把整趟秋遊的活動範圍再往外延伸。

回巢農場走的是美式荒野風格，小朋友可以近距離觀察水豚、跳跳羊等萌寵，還能體驗餵食樂趣。前一天還在飯店穿著小藥師制服認識草本，接著又能跑到農場和動物互動，對親子旅客來說，3天2夜不必只把行程塞滿景點，而是從漢方手作、溫泉到戶外萌寵，安排出不同節奏的體驗。

▲三天兩夜行程直接從漢方學堂玩到戶外農場，來到回巢農場還能近距離看看跳跳羊等萌寵，親子秋遊多了一站戶外放電行程。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



捷絲旅一年四季四場冒險，小小職人讓孩子旅行也能玩角色體驗

「小小中藥師」其實是捷絲旅宜蘭礁溪館年度親子企劃的一環。飯店以「一年四季，四場冒險」為主軸，透過不同主題的小小職人體驗，讓孩子在旅行途中接觸不同職業與生活文化。這次來到第三波，選擇與登義中藥行合作，讓傳統漢方不再只是大人熟悉的生活文化，而是轉化成制服、遊戲、五感與DIY等孩子可以直接參與的內容。

對爸媽而言，行程安排也相對直覺。白天有小小中藥師和漢方學堂可以放電，接著親手製作百花湯浴包，回房後就能泡礁溪溫泉。若選擇三天兩夜，再把回巢農場排進去，室內、戶外與泡湯都有不同體驗，特別適合想在秋天安排宜蘭親子小旅行，又希望住宿本身就有活動可以玩的家庭。

▲礁溪小旅行當然少不了泡湯時間，不用離開客房就能享受礁溪溫泉，寬敞浴池搭配自然採光，結束一整天親子行程後正好慢慢放鬆。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

小小中藥師住房專案每晚10,080元起，國旅補助最高再省2,000元

捷絲旅宜蘭礁溪館「小小中藥師」住房專案已開放預訂，提供兩天一夜與三天兩夜方案，4人同行每晚10,080元起。依原新聞稿資訊，搭配政府國旅補助，符合資格旅人最高可再省2,000元，每人每晚最低1,010元起，官網訂房加購高鐵車票另享優惠，實際專案內容與即時房價仍以捷絲旅官方網站公告為準。

▲帶小朋友出遊最需要夠寬敞的房間，明亮客房配置雙床，休息區一路延伸到泡湯空間，玩完小小中藥師行程就能回房好好放鬆。圖／捷絲旅提供；窩客島整理







捷絲旅宜蘭礁溪館秋季「小小中藥師」住房專案

合作夥伴：首度攜手傳承近四十年的「登義中藥行」

主題概念：將飯店打造為漢方知識樂園，串聯漢方體驗、溫泉泡湯與戶外萌寵互動

職人角色扮演

小朋友可換上專屬小藥師制服與工作證。

獲得價值 699 元的專屬配備及登義「艸果水」（天然果乾與草本搭配）。

漢方學堂闖關

二樓傳統遊藝間打造為期間限定「漢方學堂」。

陳列常見藥材並結合數位互動體驗，透過遊戲引導認識「金、木、水、火、土」五行概念。

五感手作 DIY

規劃漢方手作課程，透過聞香、觸摸等互動親手調配「百花湯浴包」。

可帶回房內搭配礁溪溫泉使用或帶回家留念。

加碼戶外農場體驗（三天兩夜方案限定）

獲贈美式荒野風格「回巢農場」門票。

近距離觀察水豚、跳跳羊等萌寵並體驗餵食樂趣。

優惠與訂房資訊

專案價格：

四人同行每晚 10,080 元起。

搭配政府國旅補助（符合資格者最高省 2,000 元），每人每晚最低 1,010 元起。

官網訂房加購高鐵車票享折扣優惠。

預訂方式：即日起開放預訂，提供兩天一夜與三天兩夜方案。

兩天一夜訂房連結：https://lihi1.me/0fCZl

三天兩夜訂房連結：https://lihi1.me/ZMzAe



