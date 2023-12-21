對於台灣人來說一年四季每天都是吃鍋的好日子，特別是在冬天都是要和三五好友一起吃鍋，其中又以麻辣鍋、鴛鴦鍋最為搶手熱門。人氣鍋物「岩漿火鍋」為了讓台北火鍋控可以有更多的選擇，特別進軍台北、插旗微風信義，帶來可以喝、又有濃厚中藥香氣的岩漿麻辣鍋，搶攻台北火鍋控的必吃清單。



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岩漿火鍋的「漢方麻辣湯」堅持遵循傳統古法熬製，採用頂級大紅袍花椒，加上獨門漢方藥材精心慢火熬煮而成，溫醇濃厚的紅色麻辣湯，放入口中帶出香、麻、辣的熱情口感，層次豐富入口餘韻在口中不斷迴盪，也是許多剛開始吃辣的火鍋控必吃選項，再搭配無限續加的Q彈鴨血、滑嫩豆腐，CP值直接拉滿。





除了麻辣湯底之外，還有人氣必吃「火焰炙燒豬」精選台灣肥瘦相間的本島豚五花，經過炙燒及58度高粱的催化，口感恰到好處，高粱香氣逼人，論是視覺及味覺都呈現登峰造極的美妙感受。同時，還有「日本黑毛和牛」日本神戶產地直送黑毛和牛，涮至粉紅色約5分熟即可，口感非常柔嫩且出類拔萃，入口的瞬間，化開的肉質鮮甜及美味堪稱絕品。





而在室內空間更是邀請「晴天見」設計操刀，給予空間不同以往的感受。打破靜態的空間裝潢加入了聲光投影元素，在無形的空間中塑造出令人震撼的視聽效果，仰視頭頂有如山脈等高線的倒掛設計，透過光影投影技術創造出千變萬化的畫面，色彩的交融，更是一場光影的舞蹈。每一個細微的變化都是對空間的一次重新塑造，身臨其境的感官之旅。





岩漿火鍋-微風信義店 訂位資訊

最後，為了慶祝岩漿火鍋12/21開幕，特別推出「火焰炙燒豬」免費吃活動，只要在2023年12月底之前，到店消費即可免費獲得獨門招牌菜「火焰炙燒豬」一份，同時在活動期間日本黑毛和牛三叉，原價$1699 歡慶優惠價999元。

訂位電話：02-27290299

營業時間：週日-週三11:00-21:30 週四-週六11:00-22:00

開幕日期：2023年12月21日盛大開幕

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓





岩漿火鍋-微風信義店開幕優惠

限時優惠：2023/12/21-2021/12/31

優惠內容：

1、來店消費，免費贈送獨門招牌菜「火焰炙燒豬$549」一份

2、日本黑毛和牛三叉，原價$1699 歡慶優惠價＄999

3、期間限定食材「鮮魚大滿貫$699」兌換券一張