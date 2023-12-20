誰說台北吃不到正宗台南牛肉鍋！台北人出國回來最想馬上喝一口台灣在地台南牛肉湯，就不能不知道台北東區的民生輝溫體牛肉火鍋。這一次民生輝推出新菜單，要讓老饕們從中午就可以品嚐到美味的溫體牛肉，從中午就可以吃到美食、開心一整天，新品上市半價開吃、打卡再送溫體牛肉湯。



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本次新品之一，招牌「蔥爆溫體牛肉燴飯」經典呈現溫體牛肉的鮮嫩。香氣十足的蔥爆牛肉搭配白飯，新鮮青蔥爆炒讓嘴巴內滿盈蔥香與溫體牛肉的香氣，加上香煎土雞蛋好吃又營養為下午增加滿滿活力，簡單粗暴的美味最佳代表。





還有平常比較少品嚐到的「蔥爆牛舌燴飯」，將牛舌手工切片與香氣撲鼻的青蔥一同爆炒，香氣與醬汁裹滿牛舌，牛舌的美味是入口即可品嚐到不同區段的口感享受各自的脆感、嫩度、鮮味。牛舌又分為四個部位，都有著不同口感的差異，像是牛舌尖有著豐富咬勁、舌中段非常Ｑ彈爽脆、舌根因油花均勻分佈，是整段牛舌最鮮嫩醇香的部位，最後是舌根下方相對應的部位，因多筋故肉質非常堅需增加烹煮時間。



不同部位需各別分開處理，先燉煮再爆炒反覆融合烹調最終風味，繁複製程相當費工故每日限量50份，喜歡醇厚牛舌香氣搭配香煎土雞蛋，口感層次再加倍絕不能錯過的選擇。





除了新品商業午餐之外，民生輝牛肉鍋更是冬天不能錯過的必吃鍋物，整鍋蔬果與牛腩熬製的牛肉湯與新鮮現切的溫體牛肉火鍋，並以復古台式裝潢勾起兒時回憶。牛肉火鍋湯頭更以大量牛腩和滿滿的蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔等新鮮蔬果下鍋熬煮超過48小時，豐富展現食材天然甜味，將最道地的台南牛肉湯１：１搬到台北。晚間來「民生輝溫體牛肉火鍋」打卡＋紅綠配更享溫體牛肉燥飯吃到飽。





民生輝溫體牛肉火鍋 午間限定新品上市拍照打卡升級套餐

活動時間：即日起至2023/12/31

活動內容：

「蔥爆溫體牛肉燴飯」午間限定優惠價$180（原價$380）

「蔥爆牛舌燴飯」午間限定優惠價$180（原價$380）

每日前20名於午餐時段至民生輝店內用餐，Google留下好評＋喜愛民生輝的菜色、原因，即贈民生輝招牌蔬果牛肉湯（原價$100）。



民生輝溫體牛肉火鍋 台味火鍋聖誕派對，溫體牛肉燥飯吃到飽！

活動時間：即日起至2023/12/31

活動內容：凡於晚餐時段於民生輝消費，Google留下好評＋喜愛民生輝的菜色、原因，即贈溫體牛肉燥飯一碗；打卡後若穿搭「紅」、「綠」任一色服裝直接升級溫體牛肉燥飯吃到飽！

溫體牛肉燥飯吃到飽活動注意事項：

1、穿著「上衣」、「褲子」單色需達全身50%以上原則，配飾類不列入活動範圍

2、「紅」、「綠」吃到飽限本人參加，若發現共享行為則另外單點計費

3、每人/每日限本人參加、兌換乙次

民生輝溫體牛肉火鍋

地址：台北市大安區延吉街137巷28號

營業時間：週二至週日12:00-15:00,17:30-22:00；週一公休

訂位資訊：https://reurl.cc/nL95Ol

