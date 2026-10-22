強颱薔琵逼近台灣！6縣市暴風侵襲率100％、18縣市風力達颱風假標準，週五風雨高峰與停班停課一次看

強颱薔琵逼近台灣，6縣市暴風侵襲率達100％，18縣市部分地區風力達標。窩客島資深編輯李維唐提醒，風雨達標不代表確定放假，週五風雨高峰與地方政府公告才是關注重點。

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，颱風假會不會放，成為全台民眾最關心的話題。中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，隨著颱風路徑向西修正、暴風圈持續擴大，基隆、台北、新北、桃園、宜蘭及花蓮等6縣市暴風侵襲機率達100％，另有18縣市部分地區預測風力達到停班停課參考標準。10月23日週五至10月24日週六上半天預估是主要風雨影響時段，北北基桃預計晚間8點公布停班停課決定，民眾出門前務必留意最新颱風動態與地方政府公告。

▲強颱薔琵龐大的螺旋雲系在台灣東方海面盤旋，清晰颱風眼搭配層層環繞的白色雲帶，讓颱風強烈的視覺震撼一目了然。隨著暴風圈接近台灣，週五風雨影響更是不能輕忽。圖／AI生成；窩客島整理



強颱薔琵路徑西修！暴風半徑320公里、台灣仍有登陸可能

強颱薔琵的暴風圈正逐漸接近台灣，中央氣象署預測資料顯示，颱風七級風平均暴風半徑達320公里，十級風暴風半徑160公里，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風更達17級風以上。颱風目前以每小時14至21公里速度，朝西北轉北北西方向移動，完整的颱風結構與清晰颱風眼，也讓後續路徑變化受到高度關注。

目前預測颱風中心可能從台灣東北部陸地至日本石垣島之間通過，由於路徑相當接近台灣，受到地形影響，不排除出現不規則移動，甚至直接登陸台灣。雖然周遭大氣環境可能讓薔琵強度略為減弱，但接近台灣時仍預估維持中度颱風上限至強烈颱風下限，不能因為強度可能下降就放鬆警戒。

6縣市暴風侵襲率100％！新竹台中等地也突破9成

這次強颱薔琵最需要注意的，就是暴風圈影響範圍相當廣。依照所列暴風侵襲機率資料，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等6縣市達到100％，代表這些地區在預測期間受到暴風圈影響的機率極高，尤其北部與東北部民眾，應提前留意戶外物品固定、交通異動與強風豪雨警戒。

新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣，以及綠島、蘭嶼等地，暴風侵襲機率也突破9成。即使不在颱風中心可能通過的路徑上，仍可能受到外圍環流與強風影響。暴風侵襲機率並不等於停班停課機率，各地是否放颱風假，仍須依實際風雨預測及地方政府決定。

▲強颱薔琵持續逼近台灣，最新颱風警報顯示暴風圈已接近東部海域，預測路徑朝台灣東北方移動，北部、東北部及東部地區都要提高警覺。10月23日颱風動向成為關鍵，週五風雨變化與停班停課消息備受關注。圖／中央氣象署提供；窩客島整理

颱風薔琵最強風雨時間曝光！週五全天至週六上午是關鍵

想知道哪一天風雨最大，10月23日週五將是這波颱風影響最需要注意的時間。受到颱風外圍環流與東北季風共同作用，預估從10月22日週四開始，北部及東北部風雨就會逐漸增強，週五全天至週六上半天則是主要風雨高峰。尤其北部與東北部山區，需嚴防大豪雨等級以上的降雨，低窪地區也應注意積淹水風險。

大台北地區從週四開始可能出現間歇性風雨，週五轉為風強雨驟，預估週六夜間逐漸趨緩。宜蘭與花蓮北部則是越晚風雨越明顯，週五可能迎來最強風雨，如果颱風中心實際登陸，局部地區風雨還可能進一步增強，山區居民與計畫前往山區的旅客，尤其需要留意坍方、落石及土石流警戒。

中南部也躲不過強風！沿海澎湖防10級陣風、花東留意焚風

雖然颱風主要影響區域集中在北部與東北部，但中南部也不能掉以輕心。中央山脈雖然能阻擋部分氣流，繞島氣流仍可能讓西半部沿海及澎湖出現強陣風。10月22日至24日期間，部分沿海地區預估可能出現10級以上陣風，騎車通勤、行經空曠道路或安排海邊活動，都應特別注意安全。

中南部山區預估從週五下半天開始雨勢逐漸明顯，南花蓮與台東部分地區則因地形阻擋，可能出現與北部截然不同的天氣型態。尤其花東縱谷需留意焚風帶來的高溫與乾熱現象。離島方面，馬祖須防範東北季風加成的強陣風與間歇陣雨，金門雖距離颱風較遠，仍需注意局部強風。

▲從高空俯瞰強颱薔琵，颱風眼周圍密集的白色螺旋雲帶相當壯觀，整片雲系盤據台灣東南方海域。10月22日下午的衛星影像清楚呈現颱風環流結構，也提醒民眾留意週五可能增強的風雨及最新颱風警報。圖／中央氣象署提供；窩客島整理



颱風假18縣市風力達標！北部中南部東部完整名單整理

颱風薔琵是否帶來停班停課，關鍵仍是各地預測風力與雨量。依照所列中央氣象署風雨預測，已有18縣市的全部或部分地區，預測風力達到停班停課參考標準。其中包含基隆市濱海、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市濱海、高雄市部分沿海及恆春半島、屏東縣部分沿海及恆春半島，以及宜蘭縣、花蓮縣、台東縣部分濱海與離島、連江縣及澎湖縣。

雨量方面，桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區及宜蘭縣，也被列入達到雨量參考標準的地區。值得注意的是，台北市、南投縣、嘉義市及金門縣，在這一輪風雨預測中並未達到停班停課參考標準。不過，氣象預測會隨颱風路徑與強度變化調整，達標也不代表一定放假，未達標更不代表後續不會改變。

颱風假標準怎麼看？平均風力7級、陣風10級是重要依據

不少民眾看到風力達標就開始期待颱風假，但實際上，停班停課並不是只看颱風強度或暴風圈侵襲機率。依照「天然災害停止上班及上課作業辦法」，當颱風暴風半徑在4小時內可能經過某地區，且預測平均風力達7級以上或陣風達10級以上，就符合風力方面的停班停課參考條件。

雨量也是重要判斷依據，當未來24小時累積雨量達到適用地區的參考基準，且有致災之虞時，也可能成為停止上班上課的依據。部分地區參考數值為山區200毫米、平地350毫米，但實際雨量基準仍須依各地適用規定判斷。地方政府還會綜合道路安全、交通狀況及災害風險，因此即使預測達標，也不能直接認定當地一定停班停課。

北北基桃颱風假晚間8點公布？蔣萬安侯友宜關注最新風雨

北北基桃是否同步放颱風假，也是這次最受關注的焦點。台北市長蔣萬安表示，將參考晚間氣象團隊最新預報，並依照過往跨縣市協調方式，與新北市、基隆市及桃園市保持聯繫，預計晚間8點共同宣布停班停課決定。

新北市長侯友宜也提醒，部分山區預測雨量及市區陣風已達參考標準，尤其烏來、平溪、三峽等地，需要特別留意土石流及強降雨帶來的災害風險。由於北北基桃生活圈通勤往來密切，是否同步停止上班上課，將是晚間官方公告的重要觀察重點。

台南高雄颱風假最新動態！黃偉哲陳其邁持續觀察風雨

中南部民眾同樣關心週五是否正常上班上課。台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁均表示，將持續觀察颱風帶來的風雨變化，配合中央氣象署最新資料進行判斷，預計在晚間8點前後對外公布相關決定。

由於台南、高雄及屏東部分濱海地區預測風力已達參考標準，各地實際風雨強度與交通安全，仍是地方政府評估重點。民眾應注意縣市政府公告是否涵蓋全市、全縣或特定行政區，避免將部分地區達標誤認為全縣市已經確定放假。

颱風假最新公告哪裡查？出門前掌握官方停班停課資訊

隨著強颱薔琵持續接近台灣，未來颱風中心位置、移動速度與暴風圈範圍，都可能改變各地實際風雨情況。尤其10月23日週五至24日週六上午，預估是這次颱風影響較明顯的時段，民眾應提前確認通勤路線、交通運輸狀況及所在地區的氣象警戒資訊。

至於最關心的颱風假，無論風力或雨量預測是否達標，都必須以各縣市政府正式發布的停班停課公告為準。建議持續關注中央氣象署颱風警報，以及行政院人事行政總處的天然災害停止上班及上課資訊，掌握最新公告，避免因為預測數據或網路流傳消息而誤判。

▲強颱薔琵的螺旋雲系在紅外線雲圖上格外醒目，紅色、白色與紫色雲帶層層環繞颱風中心，呈現不同雲頂溫度分布。10月22日下午的衛星觀測顯示颱風雲系相當廣闊，接下來的移動方向與風雨變化值得持續關注。圖／中央氣象署提供；窩客島整理





颱風薔琵6大重點

颱風強度： 七級風暴風半徑達320公里，近中心最大風速每秒51公尺，仍有登陸台灣可能。 暴風侵襲率： 基隆、台北、新北、桃園、宜蘭及花蓮等6縣市達100％，新竹、台中等地突破9成。 最強風雨時間： 預估10月23日週五全天至24日週六上午影響最劇烈，北部及東北部嚴防大豪雨。 18縣市風力達標： 預測18縣市部分或全部地區風力達停班停課參考標準，另有4縣市山區雨量達標。 各地風雨影響： 北部、宜蘭及北花蓮風雨較強，中南部沿海與澎湖防10級以上陣風，花東留意焚風。 颱風假公布時間： 北北基桃預計晚間8點共同宣布，台南、高雄預計晚間8點前後公布停班停課決定。

停班停課4項注意事項