限時開搶日本888元機票！2026機票省錢全攻略搶先看，易遊網聯名華航再加碼抽免費機票。

隨著全日空與日航調漲燃油附加費，出國成本大幅升高 。資深編輯李維唐表示，在高票價時代，旅客應善用跨界聯名資源與二、三線城市航點。易遊網此次祭出免費機票抽獎與單程888元激省價，不僅是商業促銷，更是透過精準的市場洞察，為聰明旅遊者提供實質的「機位破口」與預算解方 。

隨著全球旅遊熱潮持續升溫，國際機票價格也進入全面調漲階段。近期全日空與日本航空相繼釋出調整燃油附加費的訊息，讓出國成本再度攀升，計畫遠行的民眾無不精打細算，期望在有限預算內規劃出最高品質的旅程 。為了舒緩旅客荷包壓力，台灣首家線上旅遊平台易遊網特別祭出三大抗漲方案，結合實體快閃派對與線上快閃優惠，不僅有機會獲得免費機票，更推出百元價位的日本航點，要在高票價時代為旅客找尋出國的破口 。

▲日本二、三線城市如岡山，不僅票價相對划算，更能避開一線城市的擁擠，深度體驗在地文化 。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島整理



跨界聯名微醺派對：打卡抽華航亞洲不限航點機票

易遊網本次別出心裁，攜手台北信義區潮流酒吧咖啡廳Fake Sober與中華航空，共同打造名為「Keep Sober In The Air」的跨界聯名企劃 。這場活動將旅遊的期待感轉化為城市中的微醺體驗，自4月24日至5月2日止，連續兩週的週末夜將舉辦「微醺週末夜」快閃派對 。現場除了推出以易遊網品牌色為靈感的哈密瓜風味特調，還有呼應華航品牌色、融合白桃與柑橘風味的聯名罐裝酒 。參與者只要在店內完成指定的打卡任務，上傳社群平台並標記三方品牌，就有機會獲得極具吸引力的「中華航空亞洲區不限航點經濟艙機票」乙張，將微醺的氛圍實體化為一場真正的跨國飛行 。

▲聯名期間限定的白桃柑橘罐裝酒，其藍色酒體象徵中華航空的飛行節奏，提供清爽的微醺力度 。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島整理

▲微醺週末夜限定推出的哈密瓜風味特調，以綠色酒體呼應易遊網品牌色，展現旅程的自在與想像 。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島整理

深度二三線城市之旅：虎航獨家9折飛向九州與東北

面對東京、大阪等一線城市居高不下的票價，易遊網建議旅客可以採取更聰明的「抗漲玩法」，轉向日本二、三線城市深度旅遊 。這些航點的票價普遍比熱門城市低約1至2成，不僅能避開擁擠人潮，更能體驗到純正的在地文化 。易遊網特別聯合台灣虎航，於4月27日至29日推出獨家快閃優惠，針對佐賀、岡山、仙台等航點提供9折票價 。例如佐賀來回含稅僅需5030元起，非常適合想要前往九州泡溫泉、慢步調探索的旅客。而岡山與仙台則分別適合延伸至瀨戶內海藝術季，或是欣賞東北地區的四季壯麗景觀，讓預算在深度旅遊中發揮最大價值 。

▲易遊網於4月24日中午12點開搶日本機票一口價，東京單程含稅僅需888元，挑戰市場驚喜價 。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島整理

限時瘋搶百元機票：東京單程888元挑戰市場低價

除了抽獎與深度旅遊建議，最讓哈日族瘋狂的莫過於「一口價」搶購活動 。易遊網預計於4月24日中午12點準時啟動線上搶票，東京單程機票含稅僅需888元，福岡來回機票含稅也只要6888元 。在現今燃油附加費調漲的背景下，這樣的「逆勢甜甜價」極具競爭力 。此外，4月24日前預訂日本相關商品的旅客，還有機會抽中日本知名歌手LiSA台北小巨蛋演唱會的雙人門票 。為了回饋APP用戶，易遊網更在活動期間祭出專屬折扣碼「2026ezsoberci」，預訂華航雙人機票可再折抵250元，從實體體驗到線上訂票全方位為旅客省荷包 。

▲易遊網與虎航推出獨家快閃促銷，主打佐賀等日本二三線城市航點，來回含稅最低5030元起即可成行 。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島整理







Keep Sober In The Air 跨界聯名活動

活動時間： 4/24-5/2，週末夜派對為4/24、4/25、5/1、5/2

活動內容：

於Fake Sober購買哈密瓜聯名特調，每日限量贈送聯名護照夾（前100名） 。

活動期間於現場打卡並標記官方帳號，抽「中華航空亞洲區不限航點機票」乙張 。

易遊網預訂華航機票可抽老帽與護照夾，APP輸入折扣碼【2026ezsoberci】再折250元 。

日本機票一口價搶購

活動時間： 4/24 中午12點開搶 。

活動內容：

東京單程機票含稅888元 。

福岡來回機票含稅6,888元 。

4/24前預訂日本相關商品，抽LiSA台北小巨蛋演唱會雙人門票 。

台灣虎航獨家快閃折扣

活動時間： 4/27-4/29 。

活動內容： 指定日本二、三線航點9折，如佐賀來回5,030元起、岡山6,110元起、仙台8,255元起 。

易遊網官網： www.ezTravel.com.tw

華航聯名活動頁： https://flight.eztravel.com.tw/activity/china-airlines-CI/

日本機票活動頁： https://www.eztravel.com.tw/activity/japan/