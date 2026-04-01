穿越百年的台味浪漫！波麗路創始店慶國際牛肋排日，經典台塑牛小排限時直降300元。

每逢國際牛肋排日，老字號餐廳的動向總能引起市場熱議。資深編輯李維唐表示，波麗路創始本店此次將台味燉補與西式排餐結合的經典菜色進行讓利，不僅是單純的節慶行銷，更是展現「台式洋食」文化厚度的絕佳時機。

每年的4月27日是全球肉食愛好者共同慶祝的「國際牛肋排日（National Prime Rib Day）」，這不僅是一個品嚐極致肉質的節日，更是饕客們心中極具儀式感的重要時刻。為了迎接這個專屬於牛排迷的節慶，坐落於大稻埕、擁有超過90年歷史的台北傳奇西餐廳「波麗路創始本店」，特別選在此時回饋老饕。自4月24日至4月27日止，連續4天針對其最具代表性的招牌料理「台塑牛小排」推出限時感心優惠，讓原本單價1850元的頂級排餐，降至1550元即可入席享用。這場限時盛宴，不僅是價格上的讓利，更是一場連結台北百年風華與現代飲食文化的味蕾交流。

▲波麗路台塑牛小排嚴選厚切18盎司帶骨牛小排，份量十足且肉質Q彈 。 圖／波麗路創始本店提供；窩客島整理



獨門工法熬製，18盎司帶骨牛小排展現台式洋食靈魂

提及波麗路的台塑牛小排，其厚實的份量與獨特的風味始終是食客眼中的焦點。這道料理精選重達18盎司的帶骨牛小排，在烹飪初期先將表面煎至迷人的金黃焦脆，鎖住飽滿肉汁。隨後，主廚融入靈魂般的台味元素，使用紅標米酒、新鮮蒜頭、洋蔥與香醇醬油，以慢火細細燉煮長達1.5小時。這種揉合了西式排餐外型與台灣道地滷燉智慧的工法，讓原本富含筋膜且質地紮實的牛小排，轉化為外層鹹香濃郁、內裡軟嫩多汁的極致口感。咬下的每一口都能感受到肉質Q彈且入口即化的雙重層次，正是這份對火候與食材的堅持，使其成為無數老台北人指名必點的經典之作。

▲透過先煎後燉的獨門工法，讓原本厚實的牛小排呈現入口即化的軟嫩口感 。 圖／波麗路創始本店提供；窩客島整理

承襲三代匠心，波麗路廖英鈞定義「台式洋食」新高度

這道風靡數十載的經典，背後凝聚了波麗路對料理文化的深厚理解。波麗路第三代傳人廖英鈞指出，這份台塑牛小排是他與主廚團隊歷經無數次測試後才定案的研發成果。在傳統西餐廳的框架下，他們試圖尋找台灣人最熟悉的味覺印記，最終成功打造出這款兼具經典與創新的「台式洋食」。廖英鈞認為，這份排餐不僅僅是一道料理，它更承載了波麗路品牌的核心價值：擁有西餐廳的優雅外型，內裡卻蘊含著深厚的台灣味道與日本洋食精神。這種跨越文化的料理精神，讓波麗路在台北西餐史上始終佔有一席之地。

百年品牌慶典，邀新舊饕客共赴一場跨越時空的味覺旅行

作為台灣西餐文化的先行者，波麗路伴隨了許多家庭度過重要節日，也見證了台北城的興衰演變。此次趁著國際牛肋排日的熱潮推出優惠，不僅是為了回饋老客戶對品牌的支持，讓他們在熟悉的空間裡重溫記憶中的味道，更是為了張開雙臂歡迎年輕族群。透過更具親和力的價格與節日儀式感，讓新一代食客也能走進民生西路上的創始本店，親自感受這份屬於台式老派浪漫的優雅。這不僅是一次美食的體驗，更是一場關於飲食文化傳承的深度朝聖。

▲歡慶國際牛肋排日，波麗路祭出限時4天「台塑牛小排」驚喜特惠價 。 圖／波麗路創始本店提供；窩客島整理



歡慶國際牛肋排日台塑牛小排限時優惠

活動時間：4月24日至4月27日

活動內容：

招牌台塑牛小排限時特價1550元（原價1850元）

本次活動限於波麗路創始本店使用

嚴選18盎司帶骨牛小排以台式元素慢火燉煮

波麗路創始本店

地址：台北市大同區民生西路314號