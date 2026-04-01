2026小鹿文娛春季旅展！台日20館住宿券7200元起，花蓮偵探寓所沉浸式開住。

隨著春季旅遊熱潮升溫，小鹿文娛推出2026春季線上旅展，祭出台日超過20間館別的超值套票。 資深編輯李維唐指出，現今旅人更看重住宿的靈活度與主題性，小鹿文娛透過偵探解謎與跨國套票設計，精準捕捉了深度體驗的市場趨勢，是近年少見兼具趣味與高CP值的旅宿規劃。

隨著春分後的暖意漸濃，台灣觀光市場迎來了一波春季旅遊熱潮。小鹿文娛作為翻玩旅宿空間的專家，正式宣佈於2026年4月24日至5月10日期間，推出備受矚目的「2026春季線上旅展」。本次活動不僅延續品牌一貫好玩有趣的靈魂，更精選旗下台灣與日本超過20間館別，推出兩大年度熱銷套票。對於追求旅遊靈活度與深度體驗的旅人而言，這不僅是一場票券的販售，更是一場關於探索與驚喜的邀請。

▲路境行旅花蓮站前館以明亮寬敞的接待空間，為前來東台灣探索的旅客提供舒適的起始點 。圖／路境行旅花蓮站前館提供；窩客島編輯李維唐整理



島內遷徙聚焦花蓮深度體驗：沉浸式偵探寓所引領新潮流

在國旅趨勢逐漸走向深度與在地化的當下，小鹿文娛此次特別針對花蓮地區進行亮點佈局。推出的「島內遷徙・全年最低」套票售價僅為7200元，內含6張住宿券，讓旅客能以極具競爭力的價格走進山海之間。其中最具話題性的首推「偵探寓所花蓮林森所」，該館別將沉浸式主題設計與解謎體驗結合，打破傳統旅館僅供休憩的框架，讓旅客在入住的同時化身偵探，深入街區展開一場趣味橫生的智力探險。無論是選擇在太平洋的晨光中甦醒，或是投入一場充滿懸疑感的互動旅程，都能讓這趟花蓮之行增添更多記憶點與深度。

▲路境行旅花蓮大同館結合綠意造景與簡約木質感，營造出溫馨且具有森林氛圍的休憩空間 。圖／路境行旅花蓮大同館提供；窩客島編輯李維唐整理

跨國境漫遊台日輕奢日常：台南府城與東洋都會的優質選址

除了深耕在地，小鹿文娛亦將觸角延伸至日本與台灣各大核心城市。針對喜愛跨城市移動的旅客，「臺日輕奢・漫遊無界」套票以10800元的售價提供6張券，其適用範圍廣及日本、台北、台南等多處精選館別。本次旅展特別強調台南的慢活魅力，推薦旅客入住位於市中心核心地段的「路境行旅台南西門館」或鄰近學區的「路徒行旅台南成大館」。這些館別提供舒適的四人房型，能完美滿足家庭出遊或好友同行的空間需求。旅客在白天可漫步於府城古蹟巷弄，品嚐道地小吃，入夜後則能快速回到交通便利、機能完善的住宿空間，體驗高品質且自在的旅遊節奏。

▲路境行旅台南西門館坐落於市中心，內部設計華麗且富有奇幻感，是府城小旅行的優質選擇 。圖／路境行旅台南西門館提供；窩客島編輯李維唐整理



優惠機制與現金抵用放大術：靈活規劃打造極致旅遊效益

為了回饋廣大旅人，本次線上旅展在價格回饋外，更設計了靈活的加碼機制。凡購買任一年度熱銷套票，即可獲得500元住宿抵用券，並額外加贈500元抵用券1張，雖然兩券不可併用，但透過品牌推廣的「現金抵用放大術」，旅客能更有彈性地折抵房價，將使用效益發揮到最大。小鹿文娛目前已在全亞洲打造25間獨創風格的特色旅館，從桃園機場的「町．草休行館」到日本大阪的「FAWN HOTEL」，每一處空間都致力於創造驚喜。透過本次不受時間與地點限制的線上旅展，旅客能輕鬆完成春季旅遊的初步規劃，開啟一段專屬於自己的風格旅行。

▲一起一起旅店花蓮中山館透過充滿童趣與設計感的牆面，展現品牌翻玩空間與重視互動的精神 。圖／一起一起旅店花蓮中山館提供；窩客島編輯李維唐整理

2026小鹿文娛春季線上旅展

活動時間： 2026年04月24日（五）至2026年05月10日（日）

活動內容：

島內遷徙・全年最低套票：售價7200元，內含6張住宿券，適用於台灣旗下特色館別。

臺日輕奢・漫遊無界套票：售價10800元，內含6張住宿券，適用日本、台北及台南多館別。

購票加碼優惠：購買任一套票即贈500元住宿抵用券，再加贈500元抵用券1張（兩券不可併用）。

現金抵用放大術：可靈活折抵房價，提升旅遊規劃的彈性與效益。

線上旅展連結：https://www.fawngroup-travelfair.com/

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